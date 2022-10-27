Технологические компании из Китая стали самыми привлекательными работодателями в Латинской Америке

Еще недавно в Латинской Америке считалось престижным работать в американской или европейской организации. Все изменилось с приходом Didi, Kuaishou, Huawei и TikTok. Китайские гиганты делают ставку на местные кадры: они нанимают молодых технических специалистов и обеспечивают им стремительный карьерный рост.

Онлайн-издание Rest of World поговорило с девятью сотрудниками китайских технологических компаний в Аргентине, Мексике, Бразилии и Колумбии — крупнейших рынках Латинской Америки — и выяснило, что для молодых сотрудников эти компании становятся способом попасть в желанную технологическую когорту региона.

Собеседники занимали разные должности от менеджеров среднего уровня до высшего звена, в том числе в области маркетинга, операций и комплаенс.

Когда в 2018 году компания Didi готовилась к выходу в Мексику, одной из участниц команды была менеджер по маркетингу Аврора Моралес Санчес. Она нашла работу через LinkedIn. Будучи студенткой, она прожила в Китае шесть месяцев, и, хотя она не говорит по-китайски, она считает, что этот опыт стал решающим для ее карьеры.

«Для компании очень важно нанимать людей, которые понимают китайскую культуру», — говорит Моралес.

Спустя почти три года работы на рынках Латинской Америки и России в маркетинговой команде Didi Моралес перешла в Kuaishou, другую китайскую компанию, которая управляет Kwai, главным международным конкурентом TikTok. Там она руководила маркетингом для испаноговорящих стран Латинской Америки. Ее опыт работы с Didi стал отправной точкой в мир китайских корпораций в регионе.

«Я попала в Kwai, потому что люди из Didi, которые переехали в Kwai, знали меня и мою работу», — говорит она.

Поскольку эти работники быстро становятся специалистами в воплощении целей китайских компаний на рынках Латинской Америки, их опыт становится слишком ценным для других китайских компаний, выходящих в регион. Результат — высокая конкуренция за кадры.

«Когда мы запустили Kwai, мы взяли с собой много людей из TikTok, а затем Snapchat начал переманивать людей из Kwai, — вспоминает Моралес. — Несмотря на договоры о отказе о конкуренции, было множество случаев кражи знаний между конкурентами».

Долгие годы многие технологические гиганты Китая не задумывались о развитии за пределами страны. В условиях огромного и все более изобильного внутреннего рынка такие компании, как Didi и Kuaishou, могли рассчитывать на то, что основная часть их экспансии будет происходить внутри Китая.

Но когда китайское правительство начало усиливать контроль за влиянием технологических компаний, рынок цифровых услуг консолидировался. Пандемия COVID-19 подстегнула конкуренцию, и местный бизнес задумался о выходе за рубеж.

Для таких технологических гигантов, как Didi, Kuaishou, Huawei и TikTok, последние пять лет Латинская Америка была приоритетным регионом роста.

С 2012 года китайские компании инвестировали в Латинскую Америку более $120 млрд — от портовых проектов в Перу до приобретения местных стартапов.

И, вероятно, в ближайшие несколько лет эта сумма будет расти. Для Didi успешное завоевание популярности в Мексике, где она контролирует почти 60% рынка совместных поездок, стало редкой удачей по сравнению с ее неудачными попытками выйти на такие зарубежные рынки, как Южная Африка, Казахстан и Россия.

Выбирая в качестве цели Латинскую Америку, китайские компании следовали методике, которая уже доказала эффективность на рынках от Индонезии до Пакистана.

Джоуи Дин, корпоративный рекрутер китайских и международных технологических компаний из Шанхая, рассказывает, что китайские компании придерживаются стратегии «локализации продукта» — практики адаптации продукта к потребностям и интересам местного рынка. Точно так же американские компании ведут бизнес в Китае.

По словам Дина, очень важно нанимать местных жителей, которые понимают, что нужно потребителям, особенно при запуске новых для рынка продуктов.

«Конечно, есть языковой компонент, но зачастую это разница в культуре управления, — комментирует Вэньи Цай, CEO базирующейся в Боготе Polymath Ventures. — Очень немногие могут быть таким культурным переводчиком».

В свою очередь, сотрудники китайских компаний рассказывают, что предпочитают своих работодателей американским и европейским из-за возможностей профессионального и карьерного роста.

Автор контента и аудиовизуальный дизайнер Сесилия Веласкес Траут возглавляла команду, которая помогла Kwai завоевать популярность в Латинской Америке, адаптировав формат теленовеллы к короткому видео в чрезвычайно популярном формате TeleKwai. Она признается, что на прошлой работе в отделе видео Meta* чувствовала себя скованно.

Там у нее было мало возможностей для творчества, а траектория роста была жесткой и предопределенной. Когда Kwai предложил ей шанс разработать вымышленный контент, который позволил бы китайскому гиганту короткометражного видео завоевать популярность на ее родном рынке, она тут же воспользовалась возможностью.

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Хосе Анкона — директор по цифровому маркетингу Nanopay, финтех-компании, поддерживаемой китайскими инвесторами и специализирующейся на небольших персональных займах на развивающихся рынках. Его переманили из Nu, мексиканской дочерней компании бразильского конкурента Nubank, его первого места работы после окончания университета.

Похоже, что Nanopay, у которой в Мексике более 1,5 млн кредитных карт, была готова обменять скудный опыт Анконы на знания, которые он мог бы получить от конкурентов.

«Если бы я остался на своей предыдущей работе, мне, вероятно, потребовалось бы не менее двух лет, чтобы получить повышение до режиссера», — рассказывает он, добавляя, что Nanopay предложила ему зарплату в три раза больше, чем он получал в Nu.

Некоторые китайские компании также предлагают то, чего нет у большинства западных компаний в Латинской Америке: более высокую заработную плату, иногда в долларах США.

Веласкес Траут родом из Аргентины, которая уже десятки лет страдает от инфляции. Она не только оценила возможность получать зарплату в более стабильной валюте, но и почувствовала, что ее компания уважает ее труд, несмотря на то, что работает за границей.

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Хорхе Рейес, менеджер по рекламным операциям Huawei, который ранее работал в TikTok. Он также считает, что в обеих компаниях получает больше, того, что мог зарабатывать у западных конкурентов в регионе.

«TikTok определенно предлагает более высокую зарплату, чем другие региональные компании с аналогичными должностями», — говорит он.

«Мы хотим, чтобы нам платили столько же, сколько тем, кто работает в США, Китае или любой другой стране, — говорит Веласкес Траут. — Работа в китайской компании действительно повлияла на мою карьеру, потому что я научилась работать, работать быстро и с действительно большими целями».

«Я почувствовала себя сильнее после китайской технологической компании. Это отличалось от опыта, который я получила в американских компаниях», — добавляет она.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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