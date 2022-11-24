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Истории

ИИ от Meta* научили заключать и разрывать союзы ради победы в игре

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Компания Meta* создала ИИ, который может победить людей в онлайн-версии Diplomacy, популярной стратегической игры, в которой семь игроков соревнуются за контроль над Европой, передвигая фигуры по карте. В отличие от других настольных игр, освоенных искусственным интеллектом, таких как шахматы и Го, Diplomacy требует от игроков общаться друг с другом — формировать альянсы, вести переговоры и определять, когда собеседники блефуют.

ИИ от Meta* научили заключать и разрывать союзы ради победы в игре

Алгоритм под названием Cicero (Цицерон) вошел в 10% лучших игроков в 40 онлайн-играх против 82 игроков-людей (которые не знали, что соревнуются с ботом). В турнире из восьми игр с участием 21 игрока ИИ занял первое место. Описание проекта представлено в статье, опубликованной в журнале Science.

Научиться играть в Diplomacy — это большое достижение по нескольким причинам. В ней участвуют несколько игроков, которые делают ходы одновременно, а каждому ходу предшествуют краткие переговоры, в ходе которых игроки общаются в парах, чтобы сформировать союзы или объединиться против соперников. После этого игроки решают, какие фигуры передвинуть — и стоит ли соблюдать договоренности или отказаться от них.

В каждый момент игры Cicero моделирует, как другие игроки могут повести себя, исходя из ситуации на поле и предыдущих переговорах. Затем он определяет, как игроки могут объединиться ради взаимной выгоды, и генерирует сообщения, предназначенные для достижения этих целей.

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Для создания алгоритма Meta* объединила два разных типа ИИ: модель обучения с подкреплением, которая определяет, какие ходы нужно делать, и большую языковую модель, которая ведет переговоры с другими игроками.

Cicero не идеален. Иногда он отправляет сообщения с ошибками, противоречит собственным планам или допускает стратегические промахи. Но Meta* утверждает, что другие игроки зачастую предпочитали сотрудничать с алгоритмом, а не с другими игроками.

И это важно, потому что, в то время как такие игры, как шахматы или Го, заканчиваются только победой или проигрышем, в реальном мире у проблем обычно не бывает таких простых решений. Поиск компромиссов и обходных путей часто ценнее, чем победа.

В компании утверждают, что Cicero — это шаг к ИИ, который позволит решить целый ряд сложных проблем, требующих компромисса, от планирования маршрутов в условиях оживленного движения до заключения контрактов.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

Источник.

Фото на обложке: charles taylor / Shutterstock

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