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Истории

Криптомания в Кремниевой долине: инженеры и руководители массово увольняются из крупных компаний ради стартапов

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Все больше руководителей и инженеров отказываются от своих высокооплачиваемых должностей в Кремниевой долине и присоединяются к криптостартапам. The New York Times сообщает: скорость, с которой криптовалютная индустрия поглощает талантливых специалистов из технологических гигантов обеспокоила даже CEO Google. Теперь компании вынуждены предлагать дополнительные льготы сотрудникам, чтобы побудить их остаться.

Криптомания в Кремниевой долине: инженеры и руководители массово увольняются из крупных компаний ради стартапов

Кремниевая долина скоро может столкнуться с нехваткой специалистов — так утверждается в недавнем отчете The New York Times. Издание выяснило, что большое количество руководителей высшего звена и инженеров покидают свои высокооплачиваемые должности в Кремниевой долине, чтобы присоединиться к криптокомпаниям или даже основать собственную.

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«Это немного напоминает 1990-е годы и повторное зарождение интернета. Этот процесс находится на раннем этапе, он хаотичен и полон возможностей», — утверждает Шридхар Рамасвами, CEO стартапа по разработке поисковой системы Neeva и бывший руководитель Google.

  • В этом месяце CFO агрегатора такси Lyft Брайан Робертс ушел из компании в NFT-маркетплейс OpenSea. По его словам, он видел достаточно циклов и способен распознать, когда происходит «нечто столь значимое».
  • Джек Дорси также оставил должность CEO Twitter, чтобы сосредоточиться на криптовалютах и Square.
  • Сэнди Картер, вице-президент подразделения по облачным вычислениям Amazon, также покинула компанию в этом месяце, чтобы присоединиться к криптостартапу Unstoppable Domains. Об этом она объявили в публикации на LinkedIn — после этого более 350 человек обратились в Unstoppable Domains по поводу трудоустройства.
  • Даже Дэвид Маркус, глава криптовалютного подразделения Meta, объявил о том, что покинет должность до конца года. Он утверждает, что последует своей «предпринимательской ДНК». По словам близких к нему источников, он планирует работать над собственным криптовалютным проектом.

Криптомания стала настолько заметной, что даже Google не может ее игнорировать. CEO Сундар Пичаи пытается принять меры, чтобы удержать сотрудников в компании. Два человека, знакомые с этими обсуждениями, сообщили The New York Times, что Пичаи и его старшие заместители предлагают дополнительные акции сотрудникам из «подверженных криптоманиии» отделов.

Отток специалистов из Google начался еще в прошлом году, когда вице-президент компании Суроджит Чаттерджи ушел в Coinbase на должность директора по продукту. После выхода Coinbase на IPO в апреле этого года доля Чаттерджи достигла $600 млн.

Однако ценные бумаги, вероятно, не помогут избежать оттока специалистов. В сентябре этого года Эван Ченг уволился из Novi, разрабатывающей криптокошелек в рамках Facebook. Он основал собственный блокчейн-стартап MystenLabs. Сейчас в нем работают 20 человек, 16 из который ранее работали в Facebook, Google и Netflix. 

Ченг уверен, что большинство приходит в эту индустрию не ради денег, а ради свободы. «Примерно в 2017 году людей привлекали инвестиционные возможности. Теперь же они действительно хотят создавать что-то новое», — утверждает он.

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Фото на обложке: EQRoy / Shutterstock

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