Дания создаст первый в мире искусственный остров с ветровой электростанцией

Danish Energy Agency объявило о начале строительства искусственного острова в Северном море, который послужит энергетическим центром. Его площадь составит 120 тысяч квадратных метров, а расположен он будет в 80 километрах от берега полуострова Ютландия.

Энергетический центр станет прибрежной электростанцией, которая будет собирать экологически чистое электричество от сотен ветроустановок, окружающих остров. Затем оно будет распределяться напрямую между потребителями из стран, расположенных у Северного моря.

На первом этапе проекта будет использоваться около 200 ветроустановок. Danish Energy Agency ожидает, что они помогут обеспечить «зеленой» энергией не менее 3 млн европейских семей.

Помимо этого, собранная на острове электроэнергия потенциально может применяться для производства экологически безопасного топлива для грузовых судов, воздушного транспорта, тяжелой промышленности и тяжелых транспортных средств.

По словам датского министра по вопросам климата Дэна Йоргенсена, энергетический центр в Северном море станет крупнейшим строительным проектом в истории Дании. «Он внесет большой вклад в реализацию огромного потенциала европейской морской ветроэнергетики. С нетерпением ожидаю дальнейших сотрудничеств с другими европейскими странами», — поделился министр.

По слухам, стоимость проекта обойдется в $34 млрд. Reuters сообщает, что система начнет работать в 2033 году.

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