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Истории

Дания создаст первый в мире искусственный остров с ветровой электростанцией

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор

Дарья Сидорова

Danish Energy Agency объявило о начале строительства искусственного острова в Северном море, который послужит энергетическим центром. Его площадь составит 120 тысяч квадратных метров, а расположен он будет в 80 километрах от берега полуострова Ютландия.

Дания создаст первый в мире искусственный остров с ветровой электростанцией

Энергетический центр станет прибрежной электростанцией, которая будет собирать экологически чистое электричество от сотен ветроустановок, окружающих остров. Затем оно будет распределяться напрямую между потребителями из стран, расположенных у Северного моря.

На первом этапе проекта будет использоваться около 200 ветроустановок. Danish Energy Agency ожидает, что они помогут обеспечить «зеленой» энергией не менее 3 млн европейских семей.

Помимо этого, собранная на острове электроэнергия потенциально может применяться для производства экологически безопасного топлива для грузовых судов, воздушного транспорта, тяжелой промышленности и тяжелых транспортных средств.

По словам датского министра по вопросам климата Дэна Йоргенсена, энергетический центр в Северном море станет крупнейшим строительным проектом в истории Дании. «Он внесет большой вклад в реализацию огромного потенциала европейской морской ветроэнергетики. С нетерпением ожидаю дальнейших сотрудничеств с другими европейскими странами», — поделился министр.

По слухам, стоимость проекта обойдется в $34 млрд. Reuters сообщает, что система начнет работать в 2033 году.

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Фото на обложке: zentilia / Depositphotos

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