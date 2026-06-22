WB Банк запустил свой первый кредитный продукт — пользователи могут оформить потребительский кредит до 500 тыс. ₽

WB Банк запустил свой первый кредитный продукт для физических лиц. Как сообщили в компании, потребительский кредит можно оформить на сумму до 500 тыс. рублей сроком до 60 месяцев. Подача заявки и одобрение займа проходят полностью онлайн.

Деньги можно использовать не только на Wildberries

После одобрения заявки и подписания документов средства поступают на счёт клиента после завершения предусмотренного законом периода охлаждения. Полученные деньги можно использовать на любые цели.

Клиенты смогут оплачивать покупки на Wildberries, других маркетплейсах и в обычных магазинах, переводить средства себе и другим людям, а также снимать наличные через банкоматы.

График платежей доступен на вкладке «Кредиты» в разделе WB Банка мобильного приложения. Доступ к кредитованию пользователи смогут получать по мере обновления приложения Wildberries.

WB Банк назвал ставку и прозрачность главными критериями выбора

Глава финтеха RWB и председатель правления WB Банка Георгий Горшков сообщил, что решение о запуске продукта принималось с учётом результатов исследования потребительского кредитования.

По его словам, данные «RWB Исследования» показали, что при выборе потребительских кредитов клиенты в первую очередь обращают внимание на два фактора:

уровень процентной ставки;

понятные условия.

Георгий Горшков отметил, что многие пользователи устали от скрытых комиссий и крупных платежей, поэтому в основу нового продукта компания заложила простоту, удобство и доступность.

Он также заявил, что банк предлагает одинаковые условия кредитования для всех клиентов экосистемы независимо от сегмента. По его словам, текущее предложение по ставке на несколько процентных пунктов лучше рыночного уровня, и компания рассчитывает на высокий интерес со стороны пользователей.

Ранее банк запустил накопительные счета под 12% годовых

Ранее WB Банк начал открывать накопительные счета для физических лиц через мобильное приложение Wildberries. Клиентам предложили ставку 12% годовых без дополнительных условий.

В банке заявляли, что размер доходности не зависит от суммы покупок, использования других продуктов или статуса клиента. Проценты начисляются ежедневно исходя из фактического остатка на счёте и выплачиваются в конце месяца. Пополнять накопительный счёт и выводить деньги можно в любое время без потери уже начисленного дохода.