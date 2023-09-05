Работа в офисе более продуктивна, считает бигтех. Похоже, данные это подтверждают

Кажется, идея постоянной удаленной работы уходит в прошлое. Технологические компании требуют, чтобы сотрудники возвращались в офисы, где они будут продуктивнее работать. Исследователи считают, что они правы — но не во всем.

Эпоха, когда можно было работать из любого места, закончилась.

Спустя почти три года руководители компаний начинают возвращать удаленных сотрудников в офис на большую часть недели.

Майкл Гиббс, профессор экономики Чикагского университета, объясняет: «Компании осознали, что они теряют из-за того, что люди не приходят в офис. У них было достаточно времени, чтобы провести этот эксперимент, чтобы понять, что они зашли слишком далеко, работая из дома, и им нужно восстановить баланс».

Крупные компании начали объявлять о возвращении в офисы в конце прошлого года, и в последние месяцы эти сообщения звучат все чаще.

Amazon обязал работников приходить в офис три раза в неделю; Goldman Sachs оказывает давление на сотрудников, чтобы они возвращались на полный рабочий день, а Meta* пригрозила потерей работы тем, кто не будет появляться в офисе три дня в неделю.

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Аргументируют это самыми разными способами. Марк Цукерберг заявил, что начинающие карьеру инженеры, как правило, работают лучше, когда находятся в офисе три дня в неделю, сославшись на внутренние «данные о производительности», которые не были опубликованы.

А Энди Ясси из Amazon описал политику по возвращению в офисы как вывод, основанный на беседах с внутренним руководством и с 60-80 другими CEO. Он не ответил, на какие данные опиралось это решение.

Но верны ли они?

CEO против работы из дома

Некоторые ранние исследования показали, что работа на дому оказывает минимальное или даже положительное влияние на производительность, а исследователи из Гарвардской школы бизнеса продемонстрировали, что производительность повышается на 4,4%.

Более поздние работы ставят под сомнение эти выводы, обращая внимание на то, что дома люди больше отвлекаются.

Исследование Чикагского университета, опубликованное в феврале, на данных более чем 10 тысяч квалифицированных специалистов индийской IT-компании, собранных в разгар пандемии, показало, что производительность труда среди сотрудников на удаленке снизилась на 8-19%, даже если продолжительность рабочего дня была больше.

«Мы обнаружили резкое снижение производительности не только сразу после начала пандемии, но и на протяжении всего периода», — говорит Гиббс, один из авторов исследования.

По его словам, «время концентрации» сотрудников, количество времени, которое они тратят в день на непрерывную работу, резко сократилось, несмотря на то, что и компания, и ее сотрудники идеально подходят для адаптации к работе на дому с точки зрения возможностей и оборудования.

Другое исследование, опубликованное в июле Национальным бюро экономических исследований, также демонстрирует, что производительность работников, которых случайным образом выбрали для работы из дома, была на 18% ниже, чем у их коллег в офисе. Для этого опросили около 200 работников, занимающихся вводом данных в индийском городе Ченнаи.

«Мы действительно обнаружили, что время простоя и риск отвлечься увеличиваются, — говорит Дэвид Аткин, один из авторов исследования и профессор экономики Массачусетского технологического института. — Мы обнаружили, что те, которые с наибольшей вероятностью заявляли о желании работать из дома, на удаленке были еще меньше продуктивны, чем в офисе».

Оба исследования также показали, что работа на дому затрудняет сотрудничество и коммуникацию.

«Часто самое изобретательное взаимодействие между людьми происходит, когда они стоят у кулера с водой, общаются в офисе или сталкиваются друг с другом в очереди за ланчем», — говорит Дэвид Аткин.

Всегда остается «но»

Руководители, которые считают личное присутствие одним из факторов повышения производительности, упоминали многие из этих аргументов.

Но пандемия настолько изменила нашу трудовую жизнь, что даже эксперты соглашаются: пути назад нет, и полный возврат может представлять другие риски для бизнеса.

«Сотрудники действительно заботятся о гибкости, поэтому требования о возвращении в офис воспринимаются как приказные и бесчувственные», — говорит Радж Чоудхури, профессор Гарвардской школы бизнеса. Он также считает, что без гибкой системы бизнесу будет труднее привлекать кадры, особенно разнообразные.

«Возможно, люди довольно радикально трансформировали жизнь, получив возможность работать из дома, — добавляет Аткин. — Можно представить, что многие сопротивляются изменениям. Часто это очень пожилые люди, а не 25-летние, которые недавно пришли в компанию. Они обладают большой властью на переговорах».

Опрос, проведенный в этом году The Washington Post и Ipsos, показал, что более половины американских работников, работающих полностью удаленно, были бы готовы зарабатывать меньше, но не возвращаться в офис.

Само понятие производительности также туманно, и этот фактор может зависеть от того, сколько помощи оказывал работодатель при переходе на дистанционный режим.

«Производительность в одной компании несопоставима с показателями производительности в другой, — говорит Чоудхури, добавив, что результаты могут зависеть от методов управления. — Нельзя сравнивать производительность, не учитывая, какая политика гибридной работы внедрена. Она может быть и хорошей, и ужасной».

Беспроигрышный вариант для всех

Авторитетные исследователи удаленной работы, в том числе Николас Блум из Стэнфорда, высказываются в пользу гибкого, гибридного подхода. Блум ранее рассказывал, что хорошо организованная гибридная работа — это «беспроигрышный вариант» для компаний и работников.

С этим соглашаются и другие, хотя некоторые отмечают, что даже гибридная система, вероятно, менее продуктивна, чем полноценное пребывание в офисе.

«Я определенно думаю, что через пять лет гибридная система будет использоваться по умолчанию. Мы, вероятно, даже больше не будем это обсуждать» — говорит Чоудхури.

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Он добавляет, что СМИ приукрасили несколько историй о возвращении в офисы.

«Реальность на местах такова, что работа из дома стабильно сохранялась по крайней мере в течение года, — говорит Хосе Мария Барреро, экономист и соучредитель WFH Research, которая отслеживает статистику работы из дома в США. — Я предполагаю, что в большинстве компаний многие уже де-факто работают в гибридном режиме, и компании в основном просто формализуют эту реальность».

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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