Дети — не помеха: советы для родителей, которые хотят стать цифровыми кочевниками

Кажется, что путь цифрового кочевника не подходит для семей с детьми. Тем не менее все больше родителей выбирают такой образ жизни. Делимся рекомендациями, которые помогут подготовить себя и ребенка к тому, чтобы жить и работать в дороге.

Вовлеките детей

Убедите их в том, что у цифрового кочевничества есть свои преимущества. Это важно: если дети будут несчастны, то и вся семья тоже.

Расскажите им, как здорово путешествовать по миру: обилие новых впечатлений и друзья со всего мира, а также никаких ворчливых учителей и скучных занятий. Если они испытывают энтузиазм по поводу нового образа жизни, то с большей вероятностью получат положительный опыт.

Составьте бюджет

Нестабильный доход — одна из главных проблем цифрового кочевника. Фрилансеры и предприниматели никогда не знают, какую сумму заработают к концу месяца.

Однако важно иметь приблизительное представление. Определите примерную сумму и учитывайте ее, планируя путешествия. Развивающиеся страны отлично подойдут тем, кто испытывает финансовые трудности.

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Кроме того, не забудьте включить в свой бюджет туристический страховой полис. Если бюджет ограничен, стоит рассмотреть развивающиеся страны.

Меняйте обстановку постепенно

Чтобы адаптироваться к кочевому образу жизни, нужно преодолеть ряд организационных, физических и эмоциональных трудностей. Поэтому начинайте с малого.

Для начала выберите место, которое не сильно отличается от вашего дома. Проведите там несколько месяцев и изучите местность. Исследуйте более экзотические страны, только когда начнете привыкать к ритму новой жизни.

Действуя постепенно, вы заботитесь о своем психологическом благополучии. Так будет лучше и детям: многим из них трудно приспособиться к большим изменениям.

Конечно, не менее важна и моральная поддержка. Поэтому присоединитесь к группам в соцсетях, где можно пообщаться с другими семьями цифровых кочевников.

Продумайте детский досуг

Ребенку нужно взаимодействовать с ровесниками. Чтобы удовлетворить этот социальный аппетит, в каждой стране пребывания знакомьтесь с другими путешествующими семьями, а также посещайте группы домашнего обучения и детские мероприятия.

Составьте план обучения

Организуйте worldschooling — домашнее обучение во время путешествий. Если вы планируете оставаться в другой стране ненадолго, попросите программу у своих учителей. В противном случае, потребуется самостоятельно изучить доступные возможности.

В интернете можно найти разные образовательные ресурсы, которые предлагают онлайн-занятия и планы обучения. Помимо этого, можно придумать свои уроки, нанять репетитора и изучать официальные языки стран, в которых вы останавливаетесь.

Позаботьтесь о быстром интернете

Для удаленной работы требуется быстрое и надежное интернет-соединение, поэтому выбирайте страну с развитой онлайн-инфраструктурой. Прежде чем оплачивать длительное пребывание, проверьте связь — арендодатели по всему миру часто преувеличивают доступную скорость.

Посещайте коворкинги

Работать в одном помещении с детьми довольно сложно: вы постоянно отвлекаетесь, и продуктивность снижается. Поэтому лучше выполнять большую часть работы в коворкинге. Дополнительное преимущество таких пространств — возможность познакомиться с другими фрилансерами и даже чему-нибудь у них научиться.

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Помните, что при подключении к общедоступной сети Wi-Fi в таких местах, как коворкинги и кафе, стоит использовать VPN, чтобы обезопасить свои данные.

Избегайте этих ошибок

Принимать поспешные решения

Не спешите продавать все имущество перед отъездом — может оказаться, что кочевнический образ жизни вам совсем не подходит.

Если вы владеете недвижимостью, попробуйте сдать ее в аренду. Так у вас будет место, в которое можно вернуться, и небольшой ежемесячный доход (в зависимости от наличия и суммы ипотеки).

Не учитывать уровень дохода

Многочисленные онлайн-блоги посвящены тому, как легко зарабатывать на фрилансе и путешествовать по миру. Однако на практике потребуется немало времени, чтобы наработать клиентскую базу и необходимые навыки.

Помните, что вам нужно обеспечивать не только себя, но и всю семью. Прежде чем паковать чемоданы, поработайте из дома несколько месяцев и убедитесь, что получаете необходимую сумму.

Если же вы устроены официально, выясните, можно ли полностью перейти на удаленную работу. Даже если ваша зарплата заметно сократится, ее должно хватить, чтобы жить и работать в недорогих регионах.

Воспринимать как отпуск пребывание в другой стране

Жизнь цифрового кочевника — это не только работа и развлечения, но и самодисциплина. Вам не нужно ежедневно посещать экскурсии и как можно скорее объездить весь мир. Лучше сосредоточьтесь на своей карьере или онлайн-бизнесе и позаботьтесь о том, чтобы удовлетворять потребности детей.

Ждать «идеального момента»

Не существует «идеального момента», чтобы заключить брак, завести ребенка и купить дом. Это касается и цифрового кочевничества: дети всегда будут неподходящего возраста, а сбережения на счету — слишком маленькими.

Однако незначительные проблемы не должны помешать вам. При наличии стабильного дохода не обязательно иметь большую подушку безопасности. Большинство семей также считают, что стать цифровым кочевником легче с детьми младшего возраста.

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Фото на обложке: Studio Romantic / Shutterstock