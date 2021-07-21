Четыре урока от CEO Twitter и Square Джека Дорси, который не может работать над одной задачей дольше четырех часов

Как ему это удается? Разберем историю Джека Дорси и извлечем четыре полезных урока из его опыта.

Джек Дорси — нетипичный представитель Кремниевой долины. Он управляет двумя крупными технологическими компаниями, а также инвестирует в другие предприятия и занимается благотворительностью. При этом Дорси успевает уделять время своим хобби и медитирует по два часа в день.

В 1990-х годах 22-летний Джек Дорси взломал систему нью-йоркской муниципальной компании Dispatch Management Services. Но вместо судебного иска он неожиданно получил работу. Так Дорси перебрался из Миссури в Нью-Йорк и в качестве запасного плана поступил в Нью-Йоркский университет.

Однако в 1999 году Дорси решает бросить учебу, уволиться с работы и отправиться в Калифорнию, чтобы запустить собственную диспетчерскую службу такси и курьеров. В 2002 году он был уволен из компании, и вскоре она закрылась на фоне пузыря доткомов.

Дорси вернулся в Миссури, но уже в 2005 году уехал в Сан-Франциско. В 2006 году он запускает стартап, который впоследствии превращается в Twitter, а 2007 году становится его CEO. Помимо этого, за годы своей предпринимательской деятельности Дорси успевает открыть платежную компанию Square, доходы которой составляют миллиарды долларов.

Разбираемся, какие уроки можно извлечь из жизни и предпринимательской деятельности необычного CEO двух успешных компаний.

Не останавливайтесь на достигнутом

Последние два десятилетия Дорси вносит инновации в технологический мир. В 1999 году он создал диспетчерское ПО и уже в то время принимался за десяток дел одновременно. Дорси набросал идею, которая впоследствии превратилась в Twitter, еще в 2000 году. Она выглядела вот так.

Фото в тексте: Flickr

Дорси откладывал эту идею до 2006 года, когда он смог заручиться поддержкой друга Флориана Вебера и Ноя Гласса, коллеги из компании по записи подкастов Odeo, в которой он раньше работал.

«‎Идея есть у каждого. Но на самом деле главное — реализовать ее и привлечь людей, который помогут в этом», — Джек Дорси.

В 2007 году Дорси стал CEO Twitter. Год спустя его уволили из собственной компании — члены совета директоров посчитали, что он не годится для этой должности и не способен решать критически важные технические вопросы. Им также не нравилось, что он предпочитал уходить из офиса пораньше, чтобы отправиться в сауну и помедитировать в течение нескольких часов.

Но Дорси нашел себе новое дело: спустя два года после ухода из Twitter он создал платежную компанию Square. С помощью этого сервиса каждый владелец смартфона и малого бизнеса может принимать платежи кредитной картой.

В 2011 году руководство Twitter сменилось, и Дорси вновь занял должность CEO. На этот раз он был занят еще сильнее и теперь не только йогой, а управлением еще одной компании. Однако ему удалось убедить всех, что это не проблема.

В 2013 году Twitter вышла на биржу, и Дорси стал миллиардером. Два года спустя Square также появилась на рынке акций при оценке в $2,9 млн.

Конечно, совмещение нескольких проектов — не всегда лучшая идея. Несомненно можно сказать лишь одно: постоянное введение инноваций, поиск новых идей и стремление изменить текущее положение дел позволили Дорси достичь максимальной продуктивности. И более того, благодаря этому он смог переосмыслить две крупнейшие индустрии современности: социальные сети и финансовые сервисы.

Тематизируйте дни

Каждый день Дорси посвящает определенной деятельности.

Понедельник — менеджмент.

Вторник — продукт, инженерия и дизайн.

Среда — маркетинг, рост и связи.

Четверг — партнерство и разработчики.

Пятница — компания и культура.

Суббота — выходной.

Воскресенье — стратегия и собеседования.

Но и это еще не все: «‎В дни, название которых начинается с T (Tuesday, Thursday), я отправляюсь в Twitter утром, а после обеда в Square».

К подобному метода тайм-менеджмента прибегают и многие другие CEO из Кремниевой долины. Известно, что Стив Джобс также его использовал: понедельники он посвящал встречам руководящей команды, а среды — рекламе и маркетингу.

Тематизация отлично подходит тем, у кого много дел и мало времени, с чем как раз сталкиваются многие CEO. Кроме того, это упрощает работу ваших команд: они точно будут знать, какие отчеты и данные нужно подготовить к определенному дню.

Во многих компаниях каждому сотруднику присваивается набор случайных задач, которые невозможно связать вместе, если взглянуть на более широкую картинку. Тематизация обеспечивает согласованность рабочей нагрузки и обязанностей всей команды.

Составьте распорядок свободного времени

Утренний и вечерний распорядок дня — неотъемлемая часть эффективного тайм-менеджмента.

Дорси просыпается около шести утра и начинает день с часовой медитации. Он большой поклонник Випассаны и уже участвовал в нескольких духовных практиках. В 2019 году на подкасте с Беном Гринфилдом Дорси сказал, что медитация стала самым значимым его решением в отношении психического здоровья и борьбы со стрессом.

После медитации Дорси выполняет 7-минутную зарядку, а затем отправляется в сауну на 20 минут. По вторникам и четвергам он работает удаленно, а в остальные дни ходит на работу пешком — путь занимает около 1 часа 15 минут.

Дорси ложится спать в 11 вечера. Перед этим он проводит еще одну часовую медитацию и ужинает. Миллиардер также известен тем, что ест всего один раз в день: «‎В течение последних двух лет я только ужинаю. Обычно я начинаю есть около 18:30 и заканчиваю примерно в 20:30, максимум в 21:00. При этом я могу еще выпить вина, обычно красного».

Игнорируйте критиков

Джек Дорси был назван одним из самых худших CEO в США два раза подряд — в 2016 и 2017 годах. Его часто критикуют за то, что он отдает больший приоритет личной жизни и хобби, а не развитию своих компаний. Вложения многих инвесторов в Twitter так и не были оправданы, и в этом они также винят Дорси.

Фото в тексте: mundissima / Shutterstock

Акционеров Square и Twitter также не устраивает тот факт, что Дорси делит свое время между двумя компаниями и не способен сосредоточиться на одном деле. Основная причина их разочарования в Twitter — невысокая стоимость акций (они начали стабильно расти лишь в прошлом году). Но можно ли обвинить в этом распорядок дня CEO?

В целом, рынок акций реагирует миллионом различных образов на миллионы различных факторов, многие из которых невозможно контролировать. Задача главы и сотрудников компании — делать все возможное, чтобы повысить ее ценность и развивать ее.

Дорси знает это, и именно поэтому пытается сохранить свою позицию как в Twitter, так и в Square. Сейчас его личный капитал составляет около $14 млрд, а акции Twitter и Square выросли на 113% и 278% с начала 2020 года.

Возможно, Дорси не может усидеть на месте и сфокусироваться более чем на несколько часов, а также слишком часто отдыхает (по мнению инвесторов) и проводит много времени в сауне. Тем не менее за последние 10 лет он помог создать две успешные компании, а значит, он использует правильный подход.

7 апреля 2020 года Дорси также передал свои акции Square на сумму $1 млрд на борьбу с коронавирусом, обеспечение всеобщего базового дохода и на поддержку здоровья и образования девочек.

Вероятно, предприниматель никогда бы не достиг такого положения, если бы поддался влиянию критиков.

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