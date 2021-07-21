Четыре урока от CEO Twitter и Square Джека Дорси, который не может работать над одной задачей дольше четырех часов

Джек Дорси — нетипичный представитель Кремниевой долины. Он управляет двумя крупными технологическими компаниями, а также инвестирует в другие предприятия и занимается благотворительностью. При этом Дорси успевает уделять время своим хобби и медитирует по два часа в день.
Как ему это удается? Разберем историю Джека Дорси и извлечем четыре полезных урока из его опыта.
В 1990-х годах 22-летний Джек Дорси взломал систему нью-йоркской муниципальной компании Dispatch Management Services. Но вместо судебного иска он неожиданно получил работу. Так Дорси перебрался из Миссури в Нью-Йорк и в качестве запасного плана поступил в Нью-Йоркский университет.
Однако в 1999 году Дорси решает бросить учебу, уволиться с работы и отправиться в Калифорнию, чтобы запустить собственную диспетчерскую службу такси и курьеров. В 2002 году он был уволен из компании, и вскоре она закрылась на фоне пузыря доткомов.
Дорси вернулся в Миссури, но уже в 2005 году уехал в Сан-Франциско. В 2006 году он запускает стартап, который впоследствии превращается в Twitter, а 2007 году становится его CEO. Помимо этого, за годы своей предпринимательской деятельности Дорси успевает открыть платежную компанию Square, доходы которой составляют миллиарды долларов.
Разбираемся, какие уроки можно извлечь из жизни и предпринимательской деятельности необычного CEO двух успешных компаний.
Не останавливайтесь на достигнутом
Последние два десятилетия Дорси вносит инновации в технологический мир. В 1999 году он создал диспетчерское ПО и уже в то время принимался за десяток дел одновременно. Дорси набросал идею, которая впоследствии превратилась в Twitter, еще в 2000 году. Она выглядела вот так.
Фото в тексте: Flickr
Дорси откладывал эту идею до 2006 года, когда он смог заручиться поддержкой друга Флориана Вебера и Ноя Гласса, коллеги из компании по записи подкастов Odeo, в которой он раньше работал.
«Идея есть у каждого. Но на самом деле главное — реализовать ее и привлечь людей, который помогут в этом», — Джек Дорси.
В 2007 году Дорси стал CEO Twitter. Год спустя его уволили из собственной компании — члены совета директоров посчитали, что он не годится для этой должности и не способен решать критически важные технические вопросы. Им также не нравилось, что он предпочитал уходить из офиса пораньше, чтобы отправиться в сауну и помедитировать в течение нескольких часов.
Но Дорси нашел себе новое дело: спустя два года после ухода из Twitter он создал платежную компанию Square. С помощью этого сервиса каждый владелец смартфона и малого бизнеса может принимать платежи кредитной картой.
В 2011 году руководство Twitter сменилось, и Дорси вновь занял должность CEO. На этот раз он был занят еще сильнее и теперь не только йогой, а управлением еще одной компании. Однако ему удалось убедить всех, что это не проблема.
В 2013 году Twitter вышла на биржу, и Дорси стал миллиардером. Два года спустя Square также появилась на рынке акций при оценке в $2,9 млн.
Конечно, совмещение нескольких проектов — не всегда лучшая идея. Несомненно можно сказать лишь одно: постоянное введение инноваций, поиск новых идей и стремление изменить текущее положение дел позволили Дорси достичь максимальной продуктивности. И более того, благодаря этому он смог переосмыслить две крупнейшие индустрии современности: социальные сети и финансовые сервисы.
Тематизируйте дни
Каждый день Дорси посвящает определенной деятельности.
- Понедельник — менеджмент.
- Вторник — продукт, инженерия и дизайн.
- Среда — маркетинг, рост и связи.
- Четверг — партнерство и разработчики.
- Пятница — компания и культура.
- Суббота — выходной.
- Воскресенье — стратегия и собеседования.
Но и это еще не все: «В дни, название которых начинается с T (Tuesday, Thursday), я отправляюсь в Twitter утром, а после обеда в Square».
К подобному метода тайм-менеджмента прибегают и многие другие CEO из Кремниевой долины. Известно, что Стив Джобс также его использовал: понедельники он посвящал встречам руководящей команды, а среды — рекламе и маркетингу.
Тематизация отлично подходит тем, у кого много дел и мало времени, с чем как раз сталкиваются многие CEO. Кроме того, это упрощает работу ваших команд: они точно будут знать, какие отчеты и данные нужно подготовить к определенному дню.
Во многих компаниях каждому сотруднику присваивается набор случайных задач, которые невозможно связать вместе, если взглянуть на более широкую картинку. Тематизация обеспечивает согласованность рабочей нагрузки и обязанностей всей команды.
Составьте распорядок свободного времени
Утренний и вечерний распорядок дня — неотъемлемая часть эффективного тайм-менеджмента.
Дорси просыпается около шести утра и начинает день с часовой медитации. Он большой поклонник Випассаны и уже участвовал в нескольких духовных практиках. В 2019 году на подкасте с Беном Гринфилдом Дорси сказал, что медитация стала самым значимым его решением в отношении психического здоровья и борьбы со стрессом.
После медитации Дорси выполняет 7-минутную зарядку, а затем отправляется в сауну на 20 минут. По вторникам и четвергам он работает удаленно, а в остальные дни ходит на работу пешком — путь занимает около 1 часа 15 минут.
Дорси ложится спать в 11 вечера. Перед этим он проводит еще одну часовую медитацию и ужинает. Миллиардер также известен тем, что ест всего один раз в день: «В течение последних двух лет я только ужинаю. Обычно я начинаю есть около 18:30 и заканчиваю примерно в 20:30, максимум в 21:00. При этом я могу еще выпить вина, обычно красного».
Игнорируйте критиков
Джек Дорси был назван одним из самых худших CEO в США два раза подряд — в 2016 и 2017 годах. Его часто критикуют за то, что он отдает больший приоритет личной жизни и хобби, а не развитию своих компаний. Вложения многих инвесторов в Twitter так и не были оправданы, и в этом они также винят Дорси.
Фото в тексте: mundissima /
Акционеров Square и Twitter также не устраивает тот факт, что Дорси делит свое время между двумя компаниями и не способен сосредоточиться на одном деле. Основная причина их разочарования в Twitter — невысокая стоимость акций (они начали стабильно расти лишь в прошлом году). Но можно ли обвинить в этом распорядок дня CEO?
В целом, рынок акций реагирует миллионом различных образов на миллионы различных факторов, многие из которых невозможно контролировать. Задача главы и сотрудников компании — делать все возможное, чтобы повысить ее ценность и развивать ее.
Дорси знает это, и именно поэтому пытается сохранить свою позицию как в Twitter, так и в Square. Сейчас его личный капитал составляет около $14 млрд, а акции Twitter и Square выросли на 113% и 278% с начала 2020 года.
Возможно, Дорси не может усидеть на месте и сфокусироваться более чем на несколько часов, а также слишком часто отдыхает (по мнению инвесторов) и проводит много времени в сауне. Тем не менее за последние 10 лет он помог создать две успешные компании, а значит, он использует правильный подход.
7 апреля 2020 года Дорси также передал свои акции Square на сумму $1 млрд на борьбу с коронавирусом, обеспечение всеобщего базового дохода и на поддержку здоровья и образования девочек.
Вероятно, предприниматель никогда бы не достиг такого положения, если бы поддался влиянию критиков.
Фото на обложке: Frederic Legrand - COMEO /
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