Зумеры обожают сову из Duolingo. В чем секрет?

Зеленая сова Дуо из приложения Duolingo взорвала интернет. Пользователи посвящают маскоту вечеринки и следят за ним в соцсетях. Например, в TikTok у него почти 8 млн подписчиков — во многом благодаря роликам, где он шутливыми угрозами призывает продолжать учить языки.

В недавнем видео из TikTok Дуо рассказывает Телепузикам, что на него наложен судебный запрет. В комментариях спросили: «Дуо, где ты нашел Телепузиков?». Дуо ответил, что держит их в своем подвале — это типичное поведение совы в соцсетях.

«Я пользуюсь приложением с 2019 года, но по-настоящему заинтересовалась им только во время пандемии, когда начала видеть в соцсетях чудаковатого Дуо», — рассказывает Генезис Гарсия, координатор волонтерской работы Human Rights Watch.

Гарсия уже почти год поддерживает в приложении «ударный режим», то есть занимается ежедневно. Когда эта отметка будет достигнута, она планирует устроить вечеринку с тортом в виде Дуо и зелеными нарядами.

Первый контент о Дуо появился естественным образом. Пользователи начали шутить в соцсетях о надоедливой сове, которая в пассивно-агрессивном тоне напоминает, что нужно продолжать учить язык. Компания воспользовалась этим, чтобы повысить узнаваемость бренда и привлечь более молодую аудиторию.

«Число наших пользователей растет во многом благодаря тому, что люди видят нас в TikTok», — говорит Кэтрин Чан, директор по маркетингу Duolingo, которая ранее работала в Red Bull, Tesla и Meta*. В 2021 году ролики о Дуо начали привлекать внимание, и Чан присоединилась к компании, чтобы развивать ее соцсети.

Чан добавляет, что из TikTok, как правило, приходят более молодые пользователи. «Кто-то покадрово воспроизвел одно из наших видео в Minecraft, — рассказывает она. — Честно говоря, я думаю, что это был 14-летний ребенок».

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Компания продвигает и других персонажей приложения — например, апатичную девушку Лили с фиолетовыми волосами. «Для нее мы создаем нечто вроде ситкома из 90-х, который будет выходить в социальных сетях», — рассказывает Чан.

По ее мнению, Дуо для Duolingo — как Микки Маус для Disney. «У Дуо точно есть энергия главного героя», — считает она.

Команда по социальным сетям Duolingo тщательно следит за трендами в TikTok. По словам Чан, обычно с момента появления идеи до выпуска видео проходит не более 30 минут, но некоторые кампании разрабатываются совместно с продюсерскими студиями, и это может занять несколько месяцев.

Например, в прошлом году к первому апреля Duolingo выпустила рекламу адвокатской конторы, которая якобы работает с пострадавшими от зеленого маскота.

Со временем Дуо приобретает новые черты — недавно он даже влюбился в певицу Дуа Липу. В этом году маскот также посетил мировую премьеру «Барби», а перед показом фильма транслировали рекламу приложения.

Дуо популярен не только в США — у совы есть отдельные аккаунты для таких стран, как Япония, Индия, Германия и Бразилия. В каждом из них Дуо сохраняет основные черты своей личности — хаотичность, импульсивность и пассивно-агрессивное поведение, — но при этом адаптируется под разные культуры. Например, в версии для Японии персонаж ведет себя более мило.

В этом месяце Duolingo начнет продавать костюм Дуо в своем интернет-магазине. «Так пользователям будет легче в реальной жизни запугивать друзей, которые не проходят уроки регулярно», — говорит Чан.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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Фото на обложке: Sam Kresslein / Shutterstock