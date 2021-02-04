В 2023 году автомобили Ford будут работать на Android

Автомобили Ford и Lincoln будут работать на операционной системе Android, начиная с 2023 года. Это предоставит водителям доступ к таким функциям, как Google Ассистент, Карты и приложения из магазина Play Store. Сотрудничество с Google также позволит Ford сохранить высокие позиции на рынке электромобилей в будущем.

В ближайшие годы операционная система для автомобилей Android Automotive начнет распространяться более повсеместно. Ford заключил партнерство с Google, согласно которому машины компании, включая модели Lincoln, с 2023 года будут работать на Android.

Интеграция Ford с Android предоставит миллионам автомобилей по всему миру обширный доступ к различным сервисам Google, в том числе Ассистент, Карты и приложения из Play Store. Кроме того, платформа будет обновляться по беспроводному интернету. В традиционных автомобилях для этого нужно использовать USB, а в некоторых случаях даже посещать автосалон.

Компании пока не уточнили, какие автомобили первыми будут подключены к Android. Однако можно предположить, что Ford отдаст приоритет электрокарам и другим передовым машинам.

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В рамках сотрудничества Ford и Google также создадут совместную группу Team Upshift, которая расширит границы возможностей Ford. К примеру, она займется улучшением клиентского опыта с помощью данных и технологий. Google выступит в качестве основного поставщика облачных услуг для ИИ-разработок и прочих задач.

Ford относительно поздно решила внедрять информационно-развлекательные системы на базе Android. Volvo уже использует эту технологию в своих автомобилях бренда Polestar. Кроме того, Google поставляет Android для General Motors, альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и бренда Peugeot от Groupe PSA. В начале этого года Peugeot и Fiat Chrysler объединились, образовав новый концерн Stellantis.

Тем не менее сделка с Ford имеет огромные масштабы и предоставит Android большему числу водителей. Она также сыграет важную роль для будущего компании. Современные автомобили нуждаются в мощном программном обеспечении, а по мере перехода индустрии к электрокарам, технологиям Connected Car и самоуправляемости, эта потребность будет только увеличиваться. Использование системы Android позволяет Ford передать часть работы Google, а также конкурировать с Tesla и прочими компаниями, у которых уже есть автомобильные интерфейсы.

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