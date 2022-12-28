Goldman Sachs отказался от своего необанка. Последуют ли примеру другие игроки Кремниевой долины?

Goldman Sachs, один из крупнейших инвестиционных банков в мире, планирует отказаться от потребительских кредитов, которые он предлагал через свой онлайн-банк Marcus by Goldman Sachs. Сервис был запущен в 2016 году, но так и не завоевал достаточную популярность среди потребителей.

Marcus by Goldman Sachs — розничный онлайн-банк, который предлагал необеспеченные потребительские кредиты и сберегательные счета с высокой доходностью. В 2016 году Goldman Sachs начал продвигать сервис через прямую email-рассылку и интернет-рекламу. Ранее инвестиционный гигант приобрел депозитную платформу и разработал систему для предоставления необеспеченных потребительских кредитов.

Вскоре Goldman Sachs купил стартап Final, выпускающий кредитные карты, а также Clarity Money, приложение для управления личными финансами. Однако компоненты продукта не удалось связать между собой, и сложность технологической платформы резко возросла.

Теперь Goldman Sachs сокращает убыточное подразделение и планирует уволить до 4 тысяч сотрудников. В ближайшие месяцы банк собирается прекратить выдачу новых потребительских кредитов. Marcus по-прежнему будет предлагать сберегательные счета, а также расширять клиентскую базу и привлекать депозиты.

Goldman Sachs — не единственный несостоявшийся необанк. Трудности испытывает весь сектор в целом: по некоторым оценкам, лишь 5% из 400 необанков по всему миру являются прибыльными. Им довольно сложно привлекать клиентов, а еще труднее — убедить их использовать сервис в качестве основного.

Межбанковские комиссии за операции по дебетовым картам предлагали необанкам возможность получать доход с первого дня. Однако это не удовлетворит потребности инвесторов в долгосрочной перспективе. Сервисы, нацеленные на малообеспеченные слои населения с низкими доходами, могут испытывать трудности с тем, чтобы разрабатывать и масштабировать предложения в области кредитования.

В то же время компании нового поколения, например мобильный платежный сервис Cash App от Block, научились строить отношения с потребителями посредством транзакций. А BNPL-платформы, такие как Affirm и Klarna, успешно расширили свою деятельность от дорогостоящих товаров до повседневных покупок, укрепив при этом связь с потребителями.

Акционеры Marcus ясно дали понять, что время необанка подошло к концу. Сколько времени пройдет, прежде чем к ним присоединятся стейкхолдеры из Кремниевой долины?

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