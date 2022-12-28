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Истории

Goldman Sachs отказался от своего необанка. Последуют ли примеру другие игроки Кремниевой долины?

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Goldman Sachs, один из крупнейших инвестиционных банков в мире, планирует отказаться от потребительских кредитов, которые он предлагал через свой онлайн-банк Marcus by Goldman Sachs. Сервис был запущен в 2016 году, но так и не завоевал достаточную популярность среди потребителей.

Goldman Sachs отказался от своего необанка. Последуют ли примеру другие игроки Кремниевой долины?

Marcus by Goldman Sachs — розничный онлайн-банк, который предлагал необеспеченные потребительские кредиты и сберегательные счета с высокой доходностью. В 2016 году Goldman Sachs начал продвигать сервис через прямую email-рассылку и интернет-рекламу. Ранее инвестиционный гигант приобрел депозитную платформу и разработал систему для предоставления необеспеченных потребительских кредитов.

Вскоре Goldman Sachs купил стартап Final, выпускающий кредитные карты, а также Clarity Money, приложение для управления личными финансами. Однако компоненты продукта не удалось связать между собой, и сложность технологической платформы резко возросла.

Теперь Goldman Sachs сокращает убыточное подразделение и планирует уволить до 4 тысяч сотрудников. В ближайшие месяцы банк собирается прекратить выдачу новых потребительских кредитов. Marcus по-прежнему будет предлагать сберегательные счета, а также расширять клиентскую базу и привлекать депозиты.

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Goldman Sachs — не единственный несостоявшийся необанк. Трудности испытывает весь сектор в целом: по некоторым оценкам, лишь 5% из 400 необанков по всему миру являются прибыльными. Им довольно сложно привлекать клиентов, а еще труднее — убедить их использовать сервис в качестве основного.

Межбанковские комиссии за операции по дебетовым картам предлагали необанкам возможность получать доход с первого дня. Однако это не удовлетворит потребности инвесторов в долгосрочной перспективе. Сервисы, нацеленные на малообеспеченные слои населения с низкими доходами, могут испытывать трудности с тем, чтобы разрабатывать и масштабировать предложения в области кредитования.

В то же время компании нового поколения, например мобильный платежный сервис Cash App от Block, научились строить отношения с потребителями посредством транзакций. А BNPL-платформы, такие как Affirm и Klarna, успешно расширили свою деятельность от дорогостоящих товаров до повседневных покупок, укрепив при этом связь с потребителями.

Акционеры Marcus ясно дали понять, что время необанка подошло к концу. Сколько времени пройдет, прежде чем к ним присоединятся стейкхолдеры из Кремниевой долины?

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Фото на обложке: Tada Images / Shutterstock

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