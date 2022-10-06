Google выплатит $85 млн за отслеживание пользователей Android без их разрешения

Google выплатит рекордные $85 млн штату Аризона, чтобы урегулировать иск 2020 года. Компания обвиняется в том, что незаконно отслеживала местоположение пользователей Android для таргетирования рекламы.

В мае 2020 года генеральный прокурор Аризоны Марк Брнович подал иск, согласно которому Google нарушила Закон штата об обмане потребителей (Consumer Fraud Act). Утверждается, что компания собирала данные о местоположении пользователей Android, даже если они отключали эти настройки. На тот момент сами сотрудники Google признавали, что их средства управления конфиденциальностью требуют доработки.

В январе Google обратилась к суду Аризоны с просьбой прекратить дело. Как заявила компания, по закону штата деятельность может быть признана мошеннической, если связана с рекламой или продажами. Судья отклонил запрос.

В заявлении офиса Брновича утверждалось, что компенсация в размере $85 млн — крупнейшая сумма на одного пользователя, которую Google выплачивала по иску такого масштаба. «Я горжусь этим историческим соглашением, которое доказывает, что выше закона не может быть ни одна организация, даже крупные технологические компании», — заявил Брнович.

Представитель Google Хосе Кастанеда сообщил, что аризонское дело относится к старой продуктовой политике компании, которая за последние годы изменилась. «Мы предоставляем простые средства управления данными о местоположении и параметры их автоудаления и работаем над тем, чтобы свести к минимуму объем собираемых данных», — сообщил он.

В то же время Google сталкивается с аналогичными исками от генеральных прокуроров из Индианы, Техаса и Вашингтона, округ Колумбия. Как и аризонское дело, эти иски — следствие отчета 2018 года от Associated Press, в котором говорится, что Google отслеживает местоположение пользователей Android без их разрешения.

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