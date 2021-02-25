Green City Solutions очищает воздух в мегаполисах, используя мох и IoT

Города и их возможности привлекают все больше людей. Однако плохое качество воздуха вредит нашему здоровью. Проект Green City Solutions предпринимателя Петера Зенгера решает проблему, объединив современные технологии и природные свойства растений. Разработанные стартапом объекты легко интегрируются в городскую среду и создают оазисы чистого воздуха в местах массового скопления людей.

Что, если бы городская скамейка служила не только местом для отдыха, но и помогала легче дышать? Именно эта идея лежит в основе CityTree, энергоэффективной скамейки и очистителя воздуха высотой в 14 футов (более 4 м). Такие объекты планируется разместить в городах по всей Европе и Азии. Объект использует естественную способность живого мха связываться с мелкими частицами и удалять их из воздуха (до 82%) и технологию IoT для измерения и регулировки его производительности в режиме реального времени.

CityTree — проект 29-летнего Петера Зенгера, садовода, предпринимателя и CEO Green City Solutions. Борьба с загрязнением воздуха привлекла его, когда он путешествовал по городам Европы.

«Города — это жизненное пространство будущего, и у них много преимуществ, — говорит Зенгер. — Но мало где можно найти здоровый воздух».

Зенгер, выходец из семьи садоводов, знает, о чем говорит. По данным Всемирной организации здравоохранения, загрязнение воздуха ежегодно убивает около 7 млн человек во всем мире. В местах, где уровень качества воздуха не соответствует нормам ВОЗ, мелкие частицы в воздухе проникают глубоко в легкие и сердечно-сосудистую систему, вызывая все, начиная от инсультов и сердечных заболеваний до рака легких и пневмонии.

Сегодня в таких местах проживает 91% населения планеты.

Городские джунгли

Зенгер узнал об очищающем действии различных видов растений, в частности мха, когда изучал садоводство и управление бизнесом в Дрезденском университете в Германии. «Вот что меня взволновало — открытие, что проблему загрязнения можно решить только в сочетании с природой. В конце концов, она уже миллионы лет очищает воздух», — говорит он.

Когда Сенгер познакомился с Лян Ву, сокурсником, который руководил семинаром по городскому дизайну и экологическим проблемам, он понял, что нашел партнера для проекта. Оба хотели бы разработать экологическое и экономическое решение проблемы.

В 2014 году, еще до окончания университета, друзья собрали команду экспертов в области садоводства, информатики, архитектуры и машиностроения и запустили Green City Solutions.

Сейчас в компании 35 сотрудников. Их задача одновременно проста и сложная: привнести природу в город и масштабировать ее положительное влияние на атмосферу. Так появился CityTree, конструкция, которая может очищать объем воздуха, который вдыхают 7 тысяч человек в час.

Оазис чистого воздуха

Со стороны CityTree кажется скамейкой с башней, покрытой мхом. Но внутри находится полностью автоматизированная, управляемая датчиками система орошения, которая обеспечивает мох оптимальной влажностью. Интегрированная технология IoT обеспечивает постоянную обратную связь о производительности и условиях, а также об экологических данных из окружающей среды.

По данным Green City Solutions, CityTree улучшает качество окружающего воздуха на 53% и может охладить его на 4°C. Устройство не предназначено для того, чтобы кардинально изменить качество воздуха во всем городе, но оно может создать оазис с пригодным для дыхания воздухом в местах, где люди склонны задерживаться.

«Представьте себе автобусную остановку на оживленной улице, уличное кафе, железнодорожную платформу, школьный двор в центре города, даже кампус», — говорит Зенгер. Такие устройства уже появляются в городах Европы и Азии, в том числе Лондоне, Париже, Амстердаме, Берлине, Гонконге и Корке (Ирландия). Зенгер рассказывает, что Green City Solutions рассматривает венчурное финансирование в США, чтобы пробиться на рынок Северной Америки.

Амбициозный план

Для Green City Solutions проект CityTree — только начало. Компания также тестирует WallBreeze, модульную стену из мха, которую можно устанавливать на наружные стены зданий. С помощью тех же технологий и системы фильтрации как в CityTree, WallBreeze может обеспечить более пригодный для дыхания воздух в зоне вокруг установки.

Следующая итерация CityTree — усовершенствованная версия, которая содержит цифровой рекламный щит с одной стороны и моховую стену с другой. Новая модель известна как CityBreeze и предназначена для автобусных остановок и железнодорожных вокзалов. Предполагается, что ее установка будет окупаться за счет доходов от рекламы.

Цель Green City Solutions — разместить до 1 млн кв. м установок, которые очистят воздух для 500 млн человек и удалят до 80 тысяч т углекислого газа.

Это амбициозный план, который требует участия городских властей по всему миру. Но Зенгер говорит, что реакция, которую он наблюдал на CityTree, дает ему надежду на развитие поддержки экологичных решений.

«К счастью, похоже, что общественность и правительства действительно начинают понимать важность инвестиций в экологические изменения, — говорит он. — Поэтому я бы сказал, что сейчас, как никогда, я убежден в важности нашей миссии».

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