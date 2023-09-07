Ушел из Google, чтобы запускать стартапы: история Колина Хуана, создателя Pinduoduo

Колин Хуан не особо известен за пределами Китая, но он является одним из самых богатых людей в мире. Хуан основал маркетплейс Pinduoduo, рыночная капитализация которого составляет более $135 млрд, что выше, чем у Uber и Sony. К тому же Pinduoduo — это родительская компания Temu, популярного в США маркетплейса, который был запущен в прошлом году.

Жизнь Хуана изменила олимпиада по математике

Хуан родился в 1980 году в семье заводских рабочих на окраине Ханчжоу, города в восточной китайской провинции Чжэцзян. Здесь также базируется гигант электронной коммерции Джека Ма Alibaba.

Хуан делился некоторыми подробностями из своей жизни в блоге на Medium, который сейчас удален.

В одной из публикаций он рассказал, что ходил в «обычную» начальную школу, но когда выиграл приз на математической олимпиаде, учитель попросил его пройти вступительный тест в Школу иностранных языков Ханчжоу (Hangzhou Foreign Language School, HFLS).

Хуан получил место в этой школе, но поначалу не хотел туда идти, поскольку считал, что она ориентирована на иностранные языки, тогда как его интересовали математика, физика и химия. В конце концов, директор убедил его пойти в HFLS, и спустя годы Хуан этому рад.

Школа отличалась либеральным подходом. «Мы познакомились с западной культурой и влиянием гораздо раньше, глубже и в большей степени. Многие из нас более либеральны, чем сверстники из других школ», — рассказывал Хуан.

В 18 лет Хуан начал изучать информатику в престижном Чжэцзянском университете. На первом курсе он стал стипендиатом фонда Melton Foundation, который создал основатель VeriFone Билл Мелтон.

Melton Foundation отбирал молодых студентов из развивающихся регионов по всему миру. Каждому из них предоставляли компьютер и доступ к интернету, чтобы они могли просматривать сайты и общаться с другими участниками программы. Помимо этого, стипендиаты могли ежегодно посещать страну-члена. Хуан считает, что это дало ему более интернациональное мышление, чем у большинства китайцев.

Хотя Хуан считает, что ему повезло с точки зрения образования и возможностей (он называет себя «фениксом, вылетевшим из курятника»), он жалеет лишь об одном.

«Я был чрезмерно целеустремленным и тратил слишком много времени, пытаясь быть лучшим в классе и хорошим студентом», — писал Хуан в своем блоге на Medium. Он добавил, что ему хотелось бы, чтобы он чаще был бунтарем и «просто наслаждался молодостью».

Хуан стажировался в Microsoft, но ушел работать в Google

Свою первую зарплату будущий предприниматель получил, будучи стажером в Microsoft. Хуан работал в офисе компании в Пекине, а также в Редмонде, штат Вашингтон, где, как он отметил, ему платили гораздо больше.

Однако после окончания стажировки Хуан решил покинуть компанию. Наставник посоветовал ему присмотреться к Google.

В 2004 году Хуан получил степень магистра по информатике в Висконсинском университете в Мадисоне. Затем он устроился в Google инженером-программистом, а после стал продакт-менеджером. В то время Google готовилась выйти на рынок Китая, и Хуан стал частью команды, которая занималась этим вопросом.

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19 августа 2004 года Google совершила IPO, в ходе которого привлекла более $1,9 млрд. На тот момент Хуан работал в компании всего полгода. В своем блоге он вспоминает, что в это время операционная прибыль и штат сотрудников компании, а также его собственный доход, быстро росли.

Хуан рассказывает, что спустя три-четыре года после ухода из Google, он осознал, насколько ему повезло с работодателем: «Это была возможность, которая выпадает раз в жизни (или, по крайней мере, раз в 10 или 20 лет)».

В 2006 году Хуан релоцировался в Китай, чтобы запустить китайское подразделение Google. Он заметил, что иностранным компаниям сложно конкурировать с местными: хотя бренд Google был известен, лучшие специалисты Китая не стремились там работать.

Но Хуан посчитал, что руководство Google заслуживает похвалу, и даже сравнил влияние компании с той, что оказали реформы 1980-х годов, которые либерализовали экономику Китая.

Миллиардер вдохновляется идеями буддизма

В детстве вместе с дедушкой Хуан молился Будде. Во взрослом возрасте он посетил монастырь Фо Гуан Шань на Тайване — известное место паломничества последователей Син-юня, буддийского монаха и основателя религиозного движения Фо Гуан Шань.

Хуан утверждает, что не является буддистом, но эта религия оставила важный след в его жизни. Работая в Google, он заметил, как быстро деньги меняют людей. «Как говорилось в буддизме, количество денег, которое человек может получить, является наградой за добродетель. Не всегда хорошо получить большое состояние без достаточной добродетели», — писал он в своем блоге.

По словам Хуана, у некоторых из первых сотрудников Google было «слишком много денег, и они потеряли стимул к работе и начали искать развлечения и новую карьеру». Эти люди, вероятно, впустую потратили свои лучшие годы, написал он.

Хуан начал создавать свои проекты

В 2007 году Хуан ушел из Google и запустил сайт Oukou, где продавалась потребительская электроника, такая как мобильные телефоны и бытовая техника.

В 2010 году он продал Oukou и основал вторую компанию Leqi, которая помогала иностранным брендам продвигать свои интернет-магазины на Tmall, JD.com и других китайских платформах электронной коммерции.

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Третьим проектом Хуана стала студия Xunmeng, которая создавала ролевые онлайн-игры, часто с полуобнаженными женскими персонажами.

В 2013 году Хуан досрочно вышел на пенсию в возрасте 33 лет, причиной стала ушная инфекция. Однако отдых продлился недолго: уже в 2015 году он запустил компанию Pinduoduo, которая работала в сфере электронной коммерции, где доминировали Alibaba и JD.com. Предприниматель хотел геймифицировать онлайн-шопинг и считал, что это принесет успех.

По данным Bloomberg, в 2015 году Pinduoduo привлекла $8 млн от группы инвесторов во главе с Banyan, а в следующем году — еще примерно $100 млн.

Опираясь на свой опыт в игровой сфере, Хуан превратил Pinduoduo в «геймифицированное» приложение для покупок с интересными функциями, которые побуждают пользователей заходить в приложение ежедневно. В документе для IPO Хуан написал, что Pinduoduo — это комбинация Costco и Disneyland.

Пользователи Pinduoduo получают бонусы за заказы, а также денежные вознаграждения за игру, в рамках которой нужно приглашать новых людей на платформу. Этот подход привлек множество покупателей и продавцов, приобретающих на платформе рекламу, которая является основном источником дохода компании.

26 июля 2018 года Pinduoduo начала торговаться на Nasdaq. Многие предприниматели мечтают о том, что позвонить в колокол на Уолл-стрит в честь дебюта своей компании на бирже. Однако Хуан предпочел остаться в Шанхае, чтобы отпраздновать это событие вместе с инвесторами и клиентами.

Колин Хуан празднует листинг Pinduoduo на Nasdaq в 2018 году. Фото в тексте: Visual China Group / Getty Images

В тот день предприниматель рассказал китайским СМИ: он хотел, чтобы клиенты тоже приняли участие в церемонии, но с визами в США для них могли возникнуть трудности. Он также добавил, что старается избегать дальних поездок из-за риска обострения ушной инфекции.

1 июля 2020 года Хуан покинул должность CEO Pinduoduo. Его место занял сооснователь компании Чэнь Лэй, который около четырех лет был техническим директором. В марте 2021 года Лэй также сменил Хуана на посту председателя.

С апреля 2023 года Лэй делит должность CEO с Цзячжэнем Чжао, другим сооснователем Pinduoduo, который с 2018 года был старшим вице-президентом и занимался продуктовыми, сельскохозяйственными и логистическими вопросами.

По данным Bloomberg, сейчас Хуану принадлежит 28% акций Pinduoduo. После ухода из руководства компании он сосредоточился на исследованиях в области продуктов питания и наук о жизни.

В феврале 2021 года размер собственного капитала Хуана превысил $70 млрд, но с тех пор этот показатель упал. Сейчас его состояние оценивается в $36,4 млрд, он занимает 35-е место среди самых богатых людей в мире и четвертое — в Китае.

В конце августа 2023 года Pinduoduo отчиталась о доходах, которые превзошли ожидания аналитиков, что положительно отразилось на состоянии Хуана.

В квартале, закончившемся 30 июня, общий доход Pinduoduo составил $7,21 млн — на 66% больше, чем в прошлом году. Почти три четверти из них принесла реклама в приложении и на сайте, а остальную часть — транзакционные услуги. Операционная прибыль Pinduoduo выросла почти на 50% до $1,75 млрд.

Pinduoduo запустила приложение для покупок Temu

В сентябре 2022 года Pinduoduo запустила в США приложение для покупок Temu. В феврале оно стало широко известным после рекламы на Super Bowl.

Всего за несколько месяцев Temu стало самым загружаемым приложением в категории покупок в США. Сейчас оно входит в число лучших бесплатных приложений в Google Play и в App Store, опережая TikTok, Amazon и Instagram*.

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Temu — это маркетплейс, где продавцы, в основном из Китая, предлагают широкий спектр товаров, от одежды класса фаст-фэшн и косметических средств до электроники и товаров для дома.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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