Mattel выставит на NFT-аукцион машинки Hot Wheels

На рынок NFT выходит все больше компаний. Не остается в стороне и Mattel: она собирается выставить на аукцион невзаимозаменяемые токены с машинками Hot Wheels. В будущем к ним добавятся и другие бренды.

Во вторник 22 июня на сайте Mattel Creations пройдет аукцион, на который выставят классические машинки Twin Mill, Bone Shaker и Deora II.

Аукцион будет проходить неделю. Победитель сможет оплатить покупку в эфириуме.

Компания сообщает, что планирует выпустить в форме NFT и другие игрушки. Президент и CEO Mattel Ричард Диксон отметил, что таким образом компания хочет укрепить актуальность своих брендов.

NFT — невзаимозаменяемые токены, работающие на блокчейне. Покупая NFT, можно получить право владения аватаром, предметом цифрового искусства, публикацией в Twitter и даже домом.



Ранее Mattel представила первую коллекцию кукол под названием Barbie Loves the Ocean, изготовленных из переработанного океанического мусора.



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