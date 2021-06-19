Mattel выставит на NFT-аукцион машинки Hot Wheels

На рынок NFT выходит все больше компаний. Не остается в стороне и Mattel: она собирается выставить на аукцион невзаимозаменяемые токены с машинками Hot Wheels. В будущем к ним добавятся и другие бренды.
Во вторник 22 июня на сайте Mattel Creations пройдет аукцион, на который выставят классические машинки Twin Mill, Bone Shaker и Deora II.
Mattel is the latest creator to jump on the NFT craze, putting digital art featuring its Hot Wheels cars up for sale.— The New York Times (@nytimes) June 17, 2021
The works, which will be paid for using the Ethereum cryptocurrency, will feature classic models from the toymaker’s archive.https://t.co/gyY7bhzHlc
Аукцион будет проходить неделю. Победитель сможет оплатить покупку в эфириуме.
Компания сообщает, что планирует выпустить в форме NFT и другие игрушки. Президент и CEO Mattel Ричард Диксон отметил, что таким образом компания хочет укрепить актуальность своих брендов.
NFT — невзаимозаменяемые токены, работающие на блокчейне. Покупая NFT, можно получить право владения аватаром, предметом цифрового искусства, публикацией в Twitter и даже домом.
Ранее Mattel представила первую коллекцию кукол под названием Barbie Loves the Ocean, изготовленных из переработанного океанического мусора.
Фото на обложке: SmLyubov /
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