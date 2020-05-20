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Как определить скорость интернета с помощью бесплатного теста от Google

Истории
Анна Полякова
Анна Полякова

Редактор

Анна Полякова

Если вы хотите сменить провайдера или тариф, стоит узнать, на какой скорости интернет работает сейчас. Для этого можно воспользоваться бесплатным инструментом от Google.

Как определить скорость интернета с помощью бесплатного теста от Google

Тест определяет скорость, измеряя объем данных, которые могут передаваться через ваше интернет-соединение. На это уходит примерно 30 секунд, результаты сообщаются в мегабитах в секунду (Мбит/с). Чем этот показатель больше, тем лучше.

Для справки: по стандарту FCC (Federal Communications Commission — Федеральная комиссия связи), для быстрого интернет-соединения нужно не менее 25 Мбит/с при загрузке данных на устройство и не менее 3 Мбит/с — при загрузке данных с устройства. Тест от Google может проверять соединения скоростью до 700 Мбит/с.

Он также сообщит время задержки. Оно показывает, как быстро вы получаете ответ от сервера, и дается в миллисекундах (мс). Здесь чем ниже показатель, тем лучше.

Обратите внимание, что при прохождении теста ваш IP-адрес будет передан Google и M-Lab, с которой он сотрудничает в этом проекте. Однако угрозы безопасности здесь нет: обе компании тщательно защищают свои данные, и даже если кто-то найдет ваш IP-адрес, у него почти не будет шансов воспользоваться им.

Кроме того, имейте в виду, что скорость интернета постоянно меняется. Она зависит от того, насколько близко вы находитесь к роутеру, сколько устройств подключено к сети и сколько данных вы передаете в данный момент.

Как запустить тест скорости интернета от Google

  • Зайдите в Google и введите internet speed test (тест скорости интернета).
  • В верхней части результатов поиска появится поле с надписью Internet speed test (Тест скорости интернета). Нажмите на синюю кнопку Run Speed ​​Test (Провести тест скорости интернета) в нижней части этого поля.
  • Откроется окно со спидометром. Сначала тест измерит скорость загрузки данных на устройство, а затем — с устройства.
  • После завершения теста отобразятся финальные результаты.

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