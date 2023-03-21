Пользователи Twitter запустили соревнование: как можно больше заработать с GPT-4

Эксперимент стартовал 15 марта, и сейчас «цифровой босс» уже руководит небольшой командой, хвалит своего партнера по бизнесу и даже советует ему, как именно стоит рассказать о проекте.

Дизайнер и писатель Джейсон Грейтхаус Фолл попросил ChatGPT заработать как можно больше и как можно быстрее при стартовой сумме в $100. Он хотел проверить, сможет ли ИИ принимать верные финансовые решения и создать онлайн-бизнес.

Фолл задал модели следующие условия:

«Ты — HustleGPT, ИИ-предприниматель. Я — твой партнер-человек. Я могу действовать как посредник между тобой и физическим миром. У тебя $100, и твоя единственная цель — заработать как можно больше и как можно быстрее, не делая ничего незаконного. Я буду делать все, что ты скажешь, и уведомлять тебя о текущем балансе. Никакого ручного труда».

Скриншот: Jackson Greathouse Fall / Twitter

ИИ предложил создать сайт для аффилиатного маркетинга и наполнить его контентом, посвященном продуктам для экологичного образа жизни.

HustleGPT даже посоветовал адрес (однако URL не вписался в бюджет, и они остановились на GreenGadgetGuru.com) и «придумал» концепцию логотипа, на основе которой DALL-E сгенерировал следующую картинку.

Слева — изображение DALL-E, справа — логотип, созданный на его основе. Скриншот: Jackson Greathouse Fall / Twitter

Для наполнения сайта Фолл попросил GPT как можно подробнее описать решения для всего — от контента до расположения блоков.

Первая статья на сайте получила заголовок «10 обязательных к покупке кухонных гаджетов для экологичной готовки». Обложка была сделана с помощью Midjourney. При написании текста GPT даже упомянул несколько реально существующих экопродуктов.

$40 были потрачены на рекламу в социальных сетях.

В первый день же день бизнес-проект привлек двух инвесторов (первый вложил $100 за долю в 25%, второй — $500 за 2%), а также получил запрос на размещение рекламы бренда в треде, посвященном эксперименту.

Таким образом, оценка компании достигла $25 тысяч.

На второй день HustleGPT получил формальную задачу — как можно быстрее заработать $100 тысяч. Для этого чат-бот предложил диверсифицированный подход:

нанять фрилансера, который бы писал статьи для сайта при помощи ChatGPT, изучить возможности для дропшиппинга, разработать SaaS-продукт.

Также HustleGPT разрешил Фоллу привлечь еще одного человека для доработки сайта.

За 48 часов аккаунт Джексона Фолла в Twiiter набрал более 52 тысяч подписчиков. Его новый «босс» предложил несколько советов, как это использовать: активнее взаимодействовать с аудиторией, добавить эксклюзивного контента и организовать коллаборации с инфлюенсерами и экспертами.

Кроме того, автор проекта получил запрос от новостной службы CNN, которая заинтересовалась HustleGPT. Чат-бот любезно подготовил план для его выступления.

«Путешествие HustleGPT. Поделись историей, как ты начал со $100 и превратил это в растущий, инновационный проект. Расскажи о силе искусственного интеллекта, как ChatGPT, в создании новых возможностей и продвижении бизнеса вперед. Проект GreenGadgetGuru. Обсуди свой нишевой eco-friendly сайт и как он стремится продвигать устойчивый образ жизни через рекомендации продуктов и информативный контент. Сделай акцент на том, как важна экологическая сознательность в сегодняшнем мире и как твой проект ей способствует. Успех, создаваемый сообществом. Подчеркни, насколько участие сообщества важно для твоего успеха. Расскажи, как люди объединились, чтобы инвестировать в твои проекты, вносить идеи и предлагать поддержку. Это может служить примером того, как сотрудничество и доверие могут привести к невероятным достижениям в цифровую эпоху».

Скриншот: Jackson Greathouse Fall / Twitter

Эксперимент быстро набрал популярность и превратился в челлендж: специально созданный чат в Discord уже насчитывает более 150 человек, которые ведут сторонний проект в GPT-4. На GitHub появился репозиторий The HustleGPT Challenge, где можно скачать стартовый запрос для чат-бота.

Растет и команда: в ней появились два новых автора, которые получают задания от HustleGPT.

Статистика по проекту, размещенная на момент подготовки текста, выглядит следующим образом:

87,903 подписчиков в Twitter

1,501 пользователь в Discord,

$130 выручки.

Источник.

Обложка снегерирована нейросетью Midjourney