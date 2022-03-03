Интерактивные примерочные: как меняется покупка одежды в 2022 году

Теперь, в 2022 году, компании от Savage X Fenty до Amazon делают ставку на возврат к физическому шопингу и совершенствуют свои офлайн-примерочные.

2021 год стал годом виртуальных примерочных: Walmart, Shopify, Amazon и Snap инвестировали в AR или VR, чтобы помочь покупателям представить, как на них будет смотреться одежда.

В конце прошлого месяца Savage X Fenty при поддержке Рианны объявила о партнерстве с Fit:Match в своем магазине в Лас-Вегасе и остальных своих магазинах в 2022 году. Fit:Match использует технологию лидаров: она помогает создать 3D-скан объекта на основе времени, которое требуется свету, чтобы от него отразиться. В Fit:Match эта технология позволяет сканировать фигуру покупательниц, определять размеры их бюста и талии и предлагать подходящий размер бюстгальтера.

«С помощью этих данных мы сообщаем бренду о том, какой у человека размер и фасон», — сказал основатель и CEO Fit:Mach Ханифф Браун. Приложение компании позволяет покупателям сохранять данные о примерке после посещения магазина Savage X Fenty, а затем совершать покупку онлайн.

Как известно, даже имея возможность его примерить, бюстгальтер подобрать трудно. Хотя мнение о том, что «80% женщин носят бюстгальтеры неправильного размера» уже неактуально, на выбор существует множество различных комбинаций размеров лямок и чашечек.

«Это очень трудная задача для покупательниц, — говорит Браун. — Видение Savage X Fenty о том, каким должен быть ритейл — в том, что касается инклюзивности и технологического опыта — действительно хорошо совпадает с нашими возможностями».

Технология Fit:Match также использует производитель леггинсов Fabletics. Браун объяснил, что такие категории, как джинсовая одежда и нижнее белье, — в которых «подгонка» по фигуре затруднительна — особенно нуждаются в таких новых технологиях как лидар.

Более крупные компании также стремятся модернизировать примерочные. В конце прошлого месяца Amazon объявил о запуске своего первого магазина одежды, который откроется «позднее в этом году» и будет оснащен высокотехнологичными примерочными.

Этот магазин стал для Amazon еще одним шагом в развитии на рынке одежды. За последние несколько лет Amazon инвестировал в набор онлайн-инструментов поиска, таких как StyleSnap, с помощью которого пользователи могут сфотографировать понравившуюся им вещь «в реальной жизни» и получить предложение похожего стиля на Amazon.

Ритейлер также инвестировал в моду класса люкс, запустив на сайте закрытый раздел с одеждой от таких дизайнеров, как Oscar De La Renta и Missoni. Тем не менее, эти функции были сосредоточены в интернете, в то время как Amazon Style будет интегрировать технологию в офлайн.

Сенсорный экран в примерочной позволяет оценивать понравившиеся вещи, получать предложения примерить другие, а затем в считанные минуты заказывать нужную модель себе в кабину. «Покупатели смогут продолжать покупки, не выходя из примерочной», — говорится в пресс-релизе компании о новом формате магазинов.

В то время как новый магазин Amazon, вероятно, подстегнет интерес других брендов к запуску собственных высокотехнологичных примерочных, некоторые ритейлеры все еще находятся в экспериментальном режиме.

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На прошлой неделе бренд бюстгальтеров Soma Intimates открыл в нью-йоркском районе Сохо свой первый поп-ап магазин «Лаборатория инноваций Soma». У Soma есть как постоянные точки, так и «магазины в магазинах» материнской компании Chico's, однако многие магазины компании находятся в торговых центрах в небольших городах или пригородах.

Этот поп-ап позволил бренду протестировать другую, более современную концепцию на новой локации, одновременно продвигая новый стиль бюстгальтера с запатентованной технологией подкладки Bodify.

Поп-ап проработал всего одни выходные, но в нем были задействованы цифровые экраны, показывающие, как бюстгальтеры сидят на людях с разными формами и размерами тела.

Также в нем были открыты примерочные-«пробирки», в которых покупательницы могли указать проблемы с посадкой, чтобы Soma учла их в будущих фасонах. В магазине сотрудники будут измерять клиентов с помощью уникальной системы Soma, которая учитывает плотность ткани в груди (как и традиционные размеры лямок и чашечек).

«Все наши бюстгальтеры оснащены инновациями или технологиями, которые отвечают и решают некоторые проблемы, с которыми сталкиваются женщины при выборе бюстгальтера, — сказала Кимберли Грабель, вице-президент Chico's FAS по маркетингу. — Нам нравится считать себя лабораторией инноваций по части бюстгальтеров, так как же воплотить ее в жизнь в офлайн-пространстве?»

Инвестиции в офлайн помогают онлайн-примерке

Хотя многие из этих высокотехнологичных инвестиций направлены на повышение продаж в магазинах, они также связаны и с усилиями брендов в области e-commerce.

Fit:Match, например, до сих пор фокусировался на физических магазинах, но во второй половине года компания планирует добавить в свое приложение новую интеграцию для потребителей, которая позволит покупателям с помощью своего iPhone завершить сканирование уже дома.

«Лучшие ритейлеры понимают, что... инновации должны внедряться по всем каналам, а не только в электронной коммерции и не только в магазинах, — сказал Браун. — Речь идет об устранении трения в процессе покупки».

Amazon, тем временем, будет сохранять выбранные в магазине вещи в корзине клиентов для дальнейших онлайн-покупок и позволит покупателям заказывать онлайн-модели в магазине для примерки и возврата, если им не подойдет размер.

Челси Гросс, директор по отраслевому анализу компании Gartner, ранее рассказала, что многие из последних обновлений в физических магазинах были направлены на интеграцию онлайн- и офлайн-покупок. Ритейлеры и бренды могут с нетерпением ждать внедрения новых технологий, однако Гросс предупредила, что покупателям нужно будет время, чтобы адаптироваться.

«Нужно убедиться, что потребители приняли и знакомы с этими технологиями, и не вкладываться в новый цифровой опыт, который не был тщательно протестирован или не получит того отклика и внимания, которых заслуживает», — сказала Гросс.

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