Как устроен интернет в Иране

Опыт Ирана по обеспечению информационной безопасности населения уникален. В отличие от Китая, изначально местная инфраструктура не проектировалась с возможностями контролировать подключение к интернету. С другой стороны, санкции США и развитие местных аналогов международных сервисов способствуют изоляции. Рассказываем о том, как развивался иранский интернет.

Начало: интернет-кафе и «Блогистан»

Иран стал одной из первых стран Ближнего Востока, где появился интернет. Страна была подключена к сети в 1992 году, однако широкого распространения он достиг лишь в конце 1990-х — начале 2000-х годов, когда в стране появились интернет-кафе.

Влияние интернета на общество было невероятным. Интернет-блоги стали главным источником общения онлайн. К 2009 году там регистрировались сотни тысяч иранцев.

На фоне либерального этапа в политической жизни страны были предприняты первые попытки контролировать интернет-сферу: был создан специальный комитет по расследованию киберпреступлений и введены ограничения для публикации политического контента в блогах.

С приходом к власти консерватора Махмуда Ахмадинежада в 2005 году контроль усилился. Множество сайтов были заблокированы, а блогеров обязали получать государственную регистрацию. Примерно тогда же появилась идея запустить национальную информационную сеть, которая не была реализована до 2009 года.

Как Иран создавал собственный интернет

Поворотной точкой в отношениях правительства и интернета стало начало «зеленого движения» — серии массовых протестов после переизбрания Ахмадинеджада. Тогда демонстранты использовали платформы вроде Twitter и Facebook для координации и обмена фото- и видеосвидетельствами репрессий.

Со временем контроль усиливался: интернет-провайдеров обязали получать разрешение главного органа цензуры и Министерства культуры и исламской ориентации Ирана, а также внедрять инструменты фильтрации данных. Все больше иранцев начали использовать VPN и прокси-сервера для обхода блокировок.

Создание национальной информационной сети официально началось в 2013 году с развития домашней инфраструктуры для банковских и финансовых транзакций. Одновременно правительство спонсировало создание аналогов международных платформ: мессенджера Souroush и поисковой системы Parsijoo.

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Централизованный национальный интранет разрабатывался преимущественно усилиями государственной телекоммуникационной компании Ирана, которой руководит ряд бывших правительственных чиновников.

Он позволяет предоставлять гражданам веб-сервисы, одновременно контролируя весь контент в сети и ограничивая информацию из внешних источников. При необходимости это дает возможность отключить все ресурсы в стране, дав соответствующее распоряжение провайдерам. В обычных условиях это сложнее, чем заблокировать определенную платформу, например Twitter.

Власти Ирана объясняют, что интранет служит средством защиты от кибератак из-за границы и позволяет поддерживать работу ресурсов, если США решат изолировать Иран. В этом плане Иран придерживается той же тактики, что и Китай, где пользователям доступны только домашние платформы вроде WeChat.

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Санкции Запада также способствуют развитию проекта. С 2010 года американские хостинги не могут размещать домены .ir, а многие VPN-сервисы располагаются на американских платформах и недоступны иранцам. Ограничения, введенные международными платформами, лишь подталкивают местных жителей использовать внутренние ресурсы.

Возможности контроля

Процесс блокировки интернет-подключения целой страны зависит от ряда факторов. Как правило, в небольших странах, где подключение к интернету ограничено, есть только один интернет-провайдер, подконтрольный государству. Иногда кроме него присутствуют небольшие частные провайдеры.

Обычно все они получают доступ от одного подводного кабеля или международного сетевого узла. Заблокировав его, можно ограничить подключение жителей страны. Однако чем более обширна и разнообразна инфраструктура, тем сложнее отрезать ее от интернета.

В 2019 году во время протестов из-за повышения цен на топливо власти Ирана почти на неделю заблокировали доступ в сеть. Алп Токер, директор общественной группы мониторинга подключений NetBlocks, отмечает, что для блокировки входящего и исходящего трафика потребовалось около 24 часов. В результате чего он колебался примерно на 5-7% от обычного уровня.

Если в стране сложная интернет-инфраструктура, найти одну-две точки уязвимости недостаточно. Властям приходится координировать свои действия с интернет-провайдерами и мобильными операторами, а также обходить встроенную защиту, которая предусмотрена на случай непреднамеренных сбоев или ошибок.

«Чтобы закрыть доступ страны к интернету, требуется большая подготовка. Мы говорим о программных и аппаратных уровнях, а также о нормативно-правовой базе», — говорит Лукаш Олейник, независимый советник по безопасности и конфиденциальности и научный сотрудник Центра технологий и глобальных проблем Оксфордского университета.

«Чем больше сетей и подключений есть в стране, тем труднее навсегда ограничить доступ. И вопрос также заключается в том, хотите ли вы также сократить доступ к сети внутри страны, а не только потоки между страной и внешним миром», — объясняет Лукаш Олейник.

Организация Объединенных Наций считает доступ в интернет базовым правом человека и осуждает правительственные блокировки и цензуру. При этом многие правительства в той или иной мере тестируют ограничения, не сталкиваясь с репрессиями со стороны международного сообщества.

Директор по исследованиям проекта Freedom House Адриан Шахбаз отмечает, что усиление интернет-цензуры и повсеместное отключение интернета не всегда приводит к желаемому эффекту. В первую очередь, это ограничивает возможности правительства вести цифровое наблюдение за гражданами. Более того, это может даже сплотить пользователей и усилить протестные настроения, считает эксперт.

Наши дни

В Иране Instagram — самая популярная интернет-платформа и единственная международная соцсеть, которая не запрещена. На конец 2021 года ее использовали 69% жителей страны. Во время пандемии база пользователей только выросла — в 2021 году более 190 тысяч компаний перешли в онлайн.

Почти 11% жителей Ирана используют Twitter и почти 18% — Facebook, которые были официально заблокированы в 2009 году.

Чтобы получить доступ к сервисам, иранцы активно используют различные методы, в том числе и VPN. В январе 2020 года канадский разработчик ПО для обхода цензуры Psiphon сообщал, что число пользователей в стране выросло на 25% и превысило 3 млн. Одно из оригинальных решений — направлять трафик через спутниковые тарелки.

Несмотря на высокий уровень технической грамотности среди населения, свобода интернета в стране остается ограниченной.

Чиновники утверждают, что платформы вроде Instagram развращают иранцев непристойным и аморальным контентом. Иронично, что первые лица страны активно ведут аккаунты на тех же площадках. Так, на профили экс-президента Хасана Рухани в Instagram и Twitter в общей сложности подписаны более 4 млн человек, а на Instagram высшего руководителя Али Хаменеи — свыше 4,7 млн.

В материале использованы следующие источники:

Wired, mei.edu, Washingtoninstitute.org

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