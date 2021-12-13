Инструкция: как снять квартиру в Москве у ГлавУпДК при МИД России, если вы не юрлицо или ИП

МИД РФ традиционно сдавал квартиры только юридическим лицам или ИП через аукционы. Теперь снять жилье могут физические лица без участия в торгах.

RB.RU изучил предложение МИД и составил инструкцию о том, как можно снять квартиру в Москве, находящуюся в федеральной собственности.

Из инструкции вы узнаете:

Каталог ГлавУПДК с арендой квартир при МИД России размещен на его сайте. По состоянию на 10 декабря в нем находилось более 200 вариантов, в том числе в центре, на юге, юго-западе и западе Москвы.

Чтобы попасть в каталог, достаточно зайти на сайт, выбрать раздел «Аренда недвижимости», а затем перейти в подраздел «Жилые помещения». В каталоге можно получить детальную информацию о предложениях, ознакомиться с фотографиями и особенностями жилья.

Выбрать квартиру можно по адресу, цене, площади и числу комнат.

Чтобы снять квартиру как физическое лицо, необходимо выбирать варианты, где указано, что квартира не выставлена на аукцион. Цена, которая будет отмечена в карточке квартиры, соответствует тому, что нужно платить. НДС не применяется.

Примеры предложений от ГлавУпДК с ценами и характеристиками

В каталоге квартир Департамента недвижимости УпДК — более 200 вариантов. За однокомнатную квартиру на 38 кв. м на Рублевском шоссе стоимость установлена в 25 771 рублей в месяц. Квартира на Серпуховском валу, 8, в 37 кв. м, предлагается к сдаче за 23 425 рублей в месяц. За двухкомнатную на 45 кв. м на Средней Переяславской, 14, стр. 1 просят 29 975 рублей. Квартиры уходят очень быстро, предложение постоянно обновляется.

Достаточно большое количество квартиры выставлено в ценовом диапазоне от 30 до 80 тыс. рублей. Обычно внутри нет мебели, зато установлена сантехника и хорошие кухонные гарнитуры.

В каталоге есть и дорогая недвижимость — многокомнатные и сдвоенные варианты в центре Москвы. Так, за семикомнатную на Вавилова на 202 кв. м просят 119,7 тыс. рублей в месяц. Пятикомнатная квартира в доме на Большой Ордынке, 50, стр. 1 на 100 кв. м обойдется в 102 тыс. рублей в месяц.

Самое дорогое предложение в комплексе «Добрыня» на 4-м Добрынинском переулке, 8. За трехкомнатную с двумя ванными и кухней в 14 кв. м месячная плата составит 165,8 тыс. рублей.

Как посмотреть варианты от ГлавУПДК и заключить договор?

Если по фотографии и описанию квартира подходит, то следующим шагом станет подача электронной заявки на просмотр. Для этого предусмотрена специальная кнопка. Примерно через три дня после заполнения заявки поступит приглашение на просмотр.

Если при личном осмотре квартира понравилась, то спустя две недели можно будет подписать договор как физическое лицо и получить ключи. В среднем договор заключается на три года с возможностью продления.

Договор найма может быть прекращен в одностороннем порядке при нарушении правил проживания, задержке платежа более, чем на 15 дней. С письменного согласия наниматель может сделать ремонт. Кроме того, наймодатель имеет право проверять квартиру и обязан за свой счет ликвидировать последствия коммунальных аварий.

Плюсы и минусы аренды квартир от МИД РФ

Преимущества и недостатки мы обсудили с Дмитрием Санджиевым, который уже воспользовался услугами УпДК. Своим опытом он поделился на странице в Facebook.

Среди плюсов удалось выявить следующие моменты:

Никаких агентских комиссий структура не берет

Жить можно с домашними животными

Договор аренды пройдет все этапы регистрации за счет сил и средств наймодателя

Есть возможность зарегистрироваться в квартире

Жильцам также предложат дополнительные услуги — парковку, клининг, спутниковое телевидение за дополнительную плату.

В ГлавУпДК также уверяют, что дома обслуживают только опытные специалисты коммунальных служб. По информации Санджиева, здания охраняются, а соседи, как правило, сотрудники дипломатических представительств или связанных с МИД организаций.

Минусы также имеются, хотя не очевидны.

Особенность квартир для физлиц — отсутствие полноценного ремонта. Кроме того, рост стоимости найма составит 4% в год. Как выяснила «Российская газета», с начала 2021 года арендные ставки в столице подросли на 7-10%.