Meta могут признать экстремистской организацией: что делать пользователям Facebook, Instagram и WhatsApp

Собрали все, что известно на данный момент, а также узнали о правовых последствиях решения в отношении Meta для простых пользователей и бизнеса.

Генпрокуратура днем 11 марта попросила суд признать компанию Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. Также ведомство потребовало от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram.

Что случилось:

Агентство Reuters со ссылкой на внутренние документы американской корпорации сообщило, что Meta разрешит пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах призывать к насилию против россиян и российских военных в контексте спецоперации на Украине.

Речь шла об изменении политики запрета разжигания ненависти в соцсетях. Временное разрешение на призывы к насилию распространялось на такие страны, как Россия, Украина, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Венгрия, Румыния и Словакия. Модераторы контента соцсетей получили соответствующие инструкции.

Пресс-секретарь компании Энди Стоун позже сообщил в Twitter, что Meta сняла запрет на призывы к насилию против российских военных, но не гражданских лиц.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн после этого сообщил, что направил обращение в Генпрокуратуру и СК в связи с информацией о том, что Meta сняла запрет на призывы к насилию. Он заявил, что если эта информация верна, то Instagram в России должен быть заблокирован вслед за Facebook.

Позднее генпрокуратура попросила суд признать Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. Также ведомство потребовало от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram. Сама Генпрокуратура сообщила, что прекращает работу на площадке Instagram.

Роскомнадзор сообщил, что требования выполнит. Пока Instagram еще доступен в России, но у некоторых операторов уже начинается блокировка.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по двум статьям в отношении Meta «в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации». В СК квалифицировали действия Meta как публичные призывы к экстремизму и содействию терроризму.

Последствия для пользователей:

Сенатор Андрей Клишас заявил, что те, кто имеют аккаунты в Instagram и WhatsApp и продолжают пользоваться этими сервисами, не будут считаться экстремистами.

Гражданам, которые в случае запрета Facebook и Instagram в России будут обходить блокировки для подключения к ним, санкции не грозят.

Источник РИА Новости также сообщил, что WhatsApp не затронут меры, которые могут ввести против сервисов Meta Platforms, поскольку это средство общения, а не распространения информации.

Правовая сторона вопроса:

Признание Meta экстремистской организацией для пользователей и блогеров в первую очередь будет означать невозможность использования ресурсов компании из-за блокировки, говорит партнер Адвокатского бюро «А-ПРО» Антон Воробьев. Однако для участников и акционеров Meta подобное решение может создать риски.

Статьей 282.2 УК РФ установлена уголовная ответственность за организацию деятельности или участие в деятельности организации, в отношении которых вступило в силу решение о признание экстремистскими. При этом участием считается любое участие в ее мероприятиях, пропаганда, реклама и т.д. Этот уголовно-правовой риск существенно возрастает после вступления решения в законную силу.

«Здесь нужно оговориться, что сейчас в списке экстремистских организаций Минюста России нет ни одной коммерческой организации. Все указанные в нем сообщества либо вообще не являются юридическими лицам, либо действовали как некоммерческие и религиозные объединения. Это значит, что в России еще никогда не вставал вопрос о законности действий инвесторов и учредителей "экстремистского" бизнеса, его рекламодателей, потребителей. Тем более в таком количестве», — отметил Воробьев.

С июня 2021 года признание какой-либо организации экстремистской предполагает ряд ограничений для ее владельцев, руководства и работников, даже тех, кто покинул должность 5 лет, 3 года или один год назад, в зависимости от должности, в том числе поражение в пассивном избирательном праве.

Эти же ограничения касаются и лиц, причастных к деятельности экстремистской организации, в том числе предоставлявших денежные средства, например по рекламным договорам. Здесь есть два условия: предоставление денежных средств должно отвечать целям именно экстремистской деятельности и должно быть установлено судебным решением.

«Рекомендация сейчас такова: воздержаться от любых публичных высказываний, комментариев и постов, тем более одобрительных, о вызвавшем претензии Генеральной прокуратуре решении Meta», — заключил эксперт.

«Прямо сейчас бежать и удалять аккаунты, посты и переписку из Facebook и Instagram не нужно», — считает руководитель Международной группы «Агора» (организация с аналогичным названием была ранее признана иноагентом) Павел Чиков.

Заявление Генпрокуратуры, по его словам, сначала поступит в Верховный суд РФ, представители Facebook в России получат возможность участвовать в слушаниях и потом обжаловать решение. «В экстремистский список организацию включат только после вступления в силу решения Верховного суда РФ», — добавил Чиков.

Если это произойдет, то, по его словам, могут быть последствия:

Вопрос об уголовной ответственности за участие в деятельности (ч.2 ст. 282.2 УК РФ) для простых пользователей остается открытым, считает юрист. «Требование удалять аккаунты и прекращать пользоваться прямо не прописаны, но даже приложения могут быть сочтены экстремистскими материалами, а их использование может быть квалифицировано как участие в деятельности», — добавил он.

Запрет логотипов Facebook, FB Messenger, Instagram и Whatsapp находится под угрозой ч.1 ст.20.3 КоАП РФ.

Обязательная маркировка при упоминании под угрозой ч.2 ст.13.15 КоАП РФ.

Запрет на любые денежные транзакции в адрес компаний, подконтрольных Meta.

Помимо блокировки власти могут потребовать удалить приложения из магазинов Apple и Google.

В настоящий момент использование продуктов компании Meta не нарушает закон.

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