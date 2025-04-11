Методы управления персоналом: основные группы и их применение в организации

Перед многими компаниями вопрос об управлении сотрудниками не представляет сложности. HR-подразделения уже освоили основные принципы кадрового менеджмента и оставили в прошлом советские правила отношения к членам команды.

Основные цели HR-менеджмента

Кадровым менеджментом называется координация всех членов команды. Правильное применение принципов HR-менеджмента позволит каждому участнику коллектива принести максимальную пользу организации.

У методов управления персоналом в бизнесе существуют основные цели:

повысить конкурентоспособность фирмы на рынке;

улучшить результативность труда для получения большей прибыли;

обеспечить социальную эффективность действий коллектива;

создать систему мотивации человека для повышения производительности и стремления к профессиональному росту;

исключить текучку кадров;

проводить поиск лояльных подготовленных мастеров, заинтересованных не только в собственном развитии и повышении дохода, но и в том, чтобы вносить вклад в бизнес, помогать компании добиваться поставленных целей.

Задачи кадрового менеджмента

HR-менеджмент фирмы решает следующие задачи:

разрабатывает общую стратегию;

рассчитывает число кадров, нужных предприятию с учетом текущего состава;

разрабатывает штатное расписание с должностными инструкциями;

ищет специалистов и формирует трудовой коллектив;

создает резерв для руководящего звена из своих сотрудников;

принимает меры, чтобы сократить текучку кадров;

организует деятельность с учетом условий труда для всех должностей и специальностей;

составляет бюджет расходов HR-менеджмента;

проводит анализ и занимается выставлением оценок выполнению участниками команды своих обязанностей;

внедряет программы профессионального роста и повышения квалификации;

разрабатывает критерии для аттестации кадров;

корректирует карьерный рост членов команды;

мотивирует людей на плодотворный труд.

Справиться с этими задачами одному человеку невозможно. Поэтому в организациях работают кадровые службы, или HR-отделы, число сотрудников в которых достигает 1% от общего количества персонала.

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Принципы кадрового менеджмента

Основные принципы HR-менеджмента отличаются универсальным характером. Их применяют в любых сферах бизнеса.

К ним относятся:

целенаправленный менеджмент с четкой постановкой целей и задач, чтобы мобилизовать усилия сотрудников для их достижения;

системный подход, объединяющий весь коллектив фирмы для взаимодействия с окружающим миром;

разделение труда, когда разные группы людей выполняют свои задачи согласно специализации;

предоставление равных возможностей всем участникам рабочего процесса без разделения по возрасту, полу, внешности и т. п.;

ответственность, основанная на мерах по поощрению за хорошие результаты и наказанию за невыполненное задание;

компетентности, когда руководитель разбирается в бизнесе, который он ведет;

дисциплина с неукоснительным выполнением приказов и требований директив руководителя;

стимулирование с помощью материальной и моральной мотивации, справедливого отношения к людям;

иерархичность с вертикальным разделением труда, подчинением участников коллектива низшего звена высшему;

подчиненность корпоративным интересам, когда каждый в коллективе приносит свой труд для развития бизнеса, получая моральное и материальное вознаграждение.

Традиционные способы HR-менеджмента

Методики, применяемые в кадровой политике, зависят от специфики деятельности предприятия. Есть 3 универсальные системы, которые подходят всем отраслям бизнеса.

Административные

Административные (организационно-распорядительные) методы управления персоналом состоят из точных регламентов. Они отвечают государственному законодательству и внутренним правилам фирмы.

Система опирается на следующие типы воздействия на персонал организации:

организационные, основанные на внутренних нормативных документах: уставе компании, штатном расписании, коллективном договоре, должностных инструкциях;

распорядительные, состоящие из приказов, распоряжений, инструкций, выдаваемых руководящей группой сотрудников;

дисциплинарные, куда входит ответственность, которую несет персонал за нарушение трудовой дисциплины в виде выговора, замечания, увольнения;

административные, когда человек отвечает за проступки лишением профессиональных прав и дисквалификацией;

материальные, если персонал компенсирует своими деньгами ущерб, нанесенный бизнесу;

уголовные, если член команды совершает противоправные действия, нарушает законы, посягает на собственность и личность.

Чтобы административные методы управления персоналом работали, коллеги должны понимать, чего от них хочет работодатель, каковы его цели, как виновный в нарушении будет наказан. Распорядительный подход в кадровой политике отличается прямым характером воздействия, т.е. персонал обязан неукоснительно выполнять приказы и распоряжения руководителя.

Экономические

Экономические принципы в HR-менеджменте базируются на материальной стимуляции. Чтобы заинтересовать человека в добросовестном выполнении своих обязанностей и увеличении прибыли предприятия, пользуются такими мерами мотивации:

повышением заработной платы;

начислением премий за выполнение плана и качество;

выплатой процентов от прибыли организации;

оплатой проезда и компенсацией ГСМ;

бесплатным питанием на смене;

дополнительным медицинским страхованием.

Кроме поощрений, в экономической системе HR-менеджмента есть наказания за плохую работу. К ним относятся штрафы, вычеты из зарплаты, депремирование, лишение привилегий.

Иногда в бизнесе встречаются перекосы в сторону системы наказаний и игнорирование поощрений. Сотрудники таких предприятий боятся сделать работу неправильно и не понимают, что добросовестное исполнение своих обязанностей увеличивает доход для них самих. Текучка кадров в таких организациях всегда высокая, а командный дух — низкий.

Хорошая кадровая политика базируется на такой комбинации поощрений и наказаний:

выплата процентов от личного вклада в прибыль бизнеса;

премия за выполнение плана всему подразделению;

карьерный рост при достижении лучших показателей на протяжении установленного периода;

бонусы при отсутствии замечаний;

депремирование за дисциплинарный проступок, нарушение правил организации;

увольнение за систематические нарушения.

Экономические меры в HR-менеджменте работают, если коллеги понимают, что каждый из них отвечает за результат, а старательность будет оценена.

Штат любого предприятия составляют живые люди, которым свойственны дружба и неприязнь между собой. Свести к минимуму риск появления конфликтов можно с помощью правильной социально-психологической работы с кадрами. В результате для членов команды в компании образуются благоприятные условия и хороший микроклимат.

Развитая социально-психологическая система в кадровом менеджменте:

выявляет потенциальных лидеров;

определяет место в коллективе для каждого его участника;

корректирует карьерный рост коллег;

формирует корпоративную культуру.

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Современные подходы к кадровому менеджменту

Чтобы коллектив предприятия плодотворно решал задачи бизнеса и достигал поставленных целей, нужен постоянный контакт с ним. Поэтому руководители и сотрудники кадровой службы применяют не только традиционные методы системы управления персоналом. Этим делом начинают заниматься на этапе найма работника.

Подбор кадров

Основным инструментом отдела кадров является маркетинг найма персонала. Список его задач состоит из:

поиска нужных организации специалистов в службе занятости и на платформах онлайн-рекрутинга;

проведения собеседований с кандидатами;

разработки системы стимулирования членов команды;

планирования процедуры трудоустройства.

Следующим способом поиска мастеров своего дела является изучение коллективов других предприятий. Если кандидат подходит для сферы деятельности компании, менеджер HR-отдела продумывает, какой метод применить, чтобы заинтересовать его на переход в свою организацию.

Этот компонент системы управления персоналом нельзя использовать без понятных критериев и инструментов. С помощью правильно построенного кадрового маркетинга отсеиваются неквалифицированные и безответственные люди.

Адаптация на рабочем месте

Другим современным и эффективным методом управления персоналом является онбординг, или адаптация новичка в организации. В него входит:

подготовка человека к работе на новом месте;

изучение целей и основных принципов ведения бизнеса в организации;

демонстрация системы взаимодействия между подразделениями компании.

Процедура адаптации на рабочем месте основана на таких методах:

закреплении за новым членом коллектива наставника;

знакомстве поступившего со штатным расписанием, скриптами, инструкциями;

разборе программного обеспечения.

Если новому персоналу не помогают адаптироваться в коллективе, люди теряются в нем и не могут достичь установленных целей. Бизнес, в котором не занимаются онбордингом, страдают от текучки и останавливаются в развитии.

Мотивация кадров

В начале работы в организации коллеге рассказывают о системе стимулирования: премиях за выполнение плана, доплатах за переработку и т. д. Сделать это надо сразу после трудоустройства. Поэтому человек получает дополнительную мотивацию в достижении целей, старается добросовестно выполнять свои обязанности, стремится развивать профессиональные навыки. В результате растет вовлеченность новичка в технологический процесс и производительность труда.

В системе управления персоналом часто используют 2 метода мотивации:

материальные;

нематериальные.

К материальным относятся:

заработная плата выше, чем на аналогичной должности в других компаниях;

дополнительная медицинская страховка;

обучение и стажировки за счет фирмы.

Нематериальный метод предполагает:

гибкий график;

удаленную работу;

возможность карьерного роста;

доброжелательную атмосферу в коллективе.

Обучение работников

Рост мастерства членов команды является основной целью кадровой службы. Для управленческого звена компании обучение можно проводить в форме деловых игр, бизнес-ланчей или завтраков, уроков с экспертами, тренингов. Остальных сотрудников организации отправляют на курсы, проводят занятия на рабочем месте, вводят инструменты наставничества.

HR-менеджеры должны обсуждать графики и глубину обучения с руководителем фирмы и начальниками подразделения. Выполнять это надо заранее и регулярно, чтобы не причинять ущерба производственной деятельности.

Оценка кадров

HR-менеджеры службы дают оценку персоналу. Этим методом они достигают следующих целей:

выясняют, насколько персонал справляется со своими обязанностями;

устанавливают уровень вовлеченности человека.

В управлении персоналом есть такие инструменты оценки:

изучение отчетов руководителей подразделений;

анализ ключевых показателей эффективности (KPI);

тестирование.

Проводить исследования удобно в корпоративном мессенджере. Для этого подходит приложение Compass. Здесь руководители выкладывают отчеты о выполнении поставленной задачи, публикуют результаты подразделения. HR обобщает сведения и управленцы увидят, что успевает сделать персонал, какие цели не могут быть достигнуты.

Комбинированные подходы к HR-менеджменту

Комбинированные методы управления персоналом предполагают сочетание разных стилей. Чаще всего с таким подходом получается плодотворнее работать с коллективом, чем в рамках четко ограниченного метода. Для бизнеса разного масштаба и сферы деятельности подходит своя структура.

В крупных корпорациях лучше установить такие пропорции в методах управления персоналом:

до 40% — административные и организационные, куда входит разработка четкого штатного расписания и регламентов работы;

— административные и организационные, куда входит разработка четкого штатного расписания и регламентов работы; не менее 40% — экономические, включающие создание прозрачной системы оплаты труда;

— экономические, включающие создание прозрачной системы оплаты труда; около 20% — социально-психологические, с формированием корпоративной культуры без видимого принуждения.

Для малого бизнеса и стартапов подойдет следующая структура:

не более 20% — административные и организационные методы управления персоналом для формирования базовых правил работы;

— административные и организационные методы управления персоналом для формирования базовых правил работы; до 40% — экономические, включающие бонусы, опционы, передачу долей;

— экономические, включающие бонусы, опционы, передачу долей; не менее 40% — социально-психологические для выработки командного духа, постановки общих целей, создания единого коллектива.

В рекламных, маркетинговых, креативных компаниях лучше распределить методы управления персоналом так:

до 25% — экономические в виде выплаты процентов по завершенным контрактам;

— экономические в виде выплаты процентов по завершенным контрактам; не менее 60% — социально-психологические, выражающиеся в творческом подходе, удаленной работе, свободе действий;

— социально-психологические, выражающиеся в творческом подходе, удаленной работе, свободе действий; около 15% — административные и организационные для установления правил трудовой дисциплины и деятельности в условиях дедлайна.

Преимущества и недостатки способов HR-менеджмента

У всех методов управления персоналом есть сильные и слабые стороны. Административные принципы имеют такие достоинства:

четкое штатное расписание;

прозрачность принятия решений;

небольшое влияние человеческого фактора.

Недостатками административной системы управления персоналом являются:

сокращение личной инициативы;

увольнение креативных сотрудников;

эмоциональное выгорание людей.

Экономический метод в управлении персоналом приносит организации такие преимущества:

прямую зависимость вознаграждения от результата;

объективное выставление оценки деятельности работника;

повышение мотивации членов команды.

Экономические принципы в управлении кадрами несут следующие риски:

сложную оценку некоторых видов работ;

большие расходы на поддержку системы;

нездоровую конкуренцию среди коллег.

Социально-психологический метод управления членами команды приносит фирме такие преимущества:

повышение вовлеченности персонала организации;

быстрое формирование единого коллектива;

небольшой процент увольнений.

Социально-психологические методы управления персоналом имеют такие слабые стороны:

сложность выставления оценок по результату труда;

высокие требования к управленческой группе;

низкая эффективность в условиях кризиса.

Создать рабочую систему кадрового менеджмента сложно. Чаще всего она включает смешанные методы управления персоналом, отвечающие условиям ведения бизнеса.

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