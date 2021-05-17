Информировать о нормах закона, а не карать: малый бизнес рассказал об ожиданиях от реформы контроля и надзора в РФ

Малый бизнес хотел бы, чтобы проверяющие органы в первую очередь информировали о нормах соблюдения закона, а уже потом штрафовали предпринимателей. Представители бизнес-сообщества рассказали RB.ru о сложностях при трактовке требований и о том, почему изменения в рамках контрольно-надзорной деятельности зачастую не устраивают реальный бизнес.

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Сейчас ко второму чтению в Госдуме готовится проект закона-спутника к принятым в прошлом году основным требованиям при проведении контрольно-надзорной деятельности. В Совете Федерации малый и средний бизнес призвали к участию в обсуждении поправок.

О регуляторной гильотине

Новая система контрольно-надзорного законодательства, которая получила название регуляторная гильотина, заработала в России с 1 января 2021 года. Она нацелена на повышение уровня безопасности и устранение избыточной административной нагрузки на предпринимателей.

Регуляторная гильотина — это инвентаризация всех действующих и обязательных для бизнеса требований с целью понять — соответствуют ли они современным реалиям. Если соответствуют, то нормы остаются, если нет, то они отменяются или изменяются.

В рамках реформы контрольно-надзорной деятельности работа ведется в двух направлениях:

построение новой системы обязательных требований, соответствующих современному уровню технологического развития и риск-ориентированному подходу; установление детальных правил к организации контрольно-надзорной деятельности.

Существующие проблемы

К 1 января 2021 года было отменено порядка 11,8 тысячи нормативно-правовых актов, содержащих устаревшие требования для бизнеса. В этому году продолжится пересмотр еще 1 275.

Позиция фитнес-отрасли

Сегодня организации, осуществляющие контрольно-надзорную деятельность, ориентированы на карательные меры, то есть спешат оштрафовать предпринимателя. Но нередко небольшие фитнес-клубы и студии не знают о каких-то законах и не сразу понимают, что нарушают их, сообщила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева.

«Проверяющие органы в первую очередь должны выполнять просветительскую функцию, а уже потом контрольно-надзорную. Они должны информировать малый и средний бизнес о нормах соблюдения закона», — считает глава Ассоциации операторов фитнес-индустрии.

По ее мнению, за первое нарушение необходимо выносить предупреждение и только при повторении — штраф.

Позиция ресторанного бизнеса

Для ресторанного бизнеса регуляторная гильотина на сегодняшний день практически не работает, в первую очередь потому, что ее изменения не проходят реальную верификацию бизнеса, сообщил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.

По его словам, проблема также связана с тем, что существующие рабочие группы по контролю регуляторной гильотины, как правило, набраны из представителей общественных организаций, а не из реальных экспертов и лидеров отраслевых мнений. Соответственно, зачастую изменения, которые проходят, не устраивают реальный бизнес.

То количество норм, которые ложатся на предпринимателя в ресторанном бизнесе, зачастую не просто сложно выполнить, но и невозможно изучить, не будучи профессиональным юристом.

Соответственно, регуляторная гильотина в ресторанной отрасли не отрабатывает так как необходимо, и по-прежнему предприниматель узнает, что он нарушил нормы уже тогда, когда на него выписывают огромные штрафы и начисления за несколько лет, сообщил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России.

Общие вопросы предпринимателей

Главным событием предстоящих изменений является обновление ряда нормативно-правовых актов, но по некоторым из них до сих пор остается множество вопросов, так как, к сожалению, бизнес не всегда слышат и понимают, отмечает омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета Партии Роста Дмитрий Порочкин.

Множество негативных откликов среди представителей бизнеса собрал проект нового порядка обучения по охране труда, который должен вступить в силу в сентябре 2021 года: документ не структурирован, содержит новые избыточные требования и в некоторых местах противоречит сам себе.

Тысячи голосов и положительных откликов были собраны среди представителей бизнеса с целью внедрения электронного документооборота и ЭЦП в области охраны труда для оптимизации работы, но депутаты государственной думы отклонили данное нововведение, сообщил омбудсмен.

Ожидаются изменения по порядку формирования службы охраны труда (ОТ) в организации. Рабочая группа по регуляторной гильотине внесла инициативу по формированию службы ОТ на основании риск-ориентированного подхода, а не от количества сотрудников в штате, как это происходит сейчас. Эта идея, по словам Порочкина, пока «находится в подвешенном состоянии».

Кроме того, бизнес ждет дополнений, уточнений и разъяснений по некоторым пунктам нового порядка проведения медосмотров.

Что нужно изменить

Предприниматель и автор проекта «Делаем бизнес вместе» Наталья Горячая считает, что готовящиеся документы необходимо писать простым и понятным языком, «чтобы их не требовалось переводить на обычный язык и двусмысленно трактовать».

Также, по ее мнению, необходимо снизить штрафы и привязать их к объему выручки предприятий по аналогии с тем, как это сделано при отнесении бизнеса к микро-, малому и среднему; реализовать принцип одного окна, когда предприниматель может получить исчерпывающую информацию о том, что он должен сделать для занятий определенным бизнесом, и «прекратить "кошмарить" бизнес проверками со стороны ФНС».

Горячая также считает, что задачу входа в любой бизнес, подлежащий госрегулированию, может облегчить «упрощение и объединение требований всех инстанций в одну книгу в пошаговой инструкцией, что и где делать».

«Если не изменить подход правительства к ресторанной отрасли и порядок работы регуляторной гильотины, а также не включить в состав рабочих групп реальных экспертов, которые будут проводить верификацию нормативных актов — скорее всего ничего глобально в ближайшее время не изменится», — считает основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.

По его словам, в ресторанной сфере предприниматели в первую очередь ждут сокращения огромного количества норм, для выполнения которых необходимо держать штат профессиональных инженеров по охране труда, бухгалтеров и администрацию, которая, по сути, не нужна для работы ресторана.

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