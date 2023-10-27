Банки предоставили Маску $13 млрд на покупку Twitter. Теперь они не могут продать долг

Около года назад Илон Маск приобрел Twitter за $44 млрд. Чтобы собрать нужную сумму, самому богатому человеку в мире пришлось занять $13 млрд у семи организаций, в том числе Morgan Stanley, Bank of America и Barclays. Однако под его руководством стоимость платформы упала в два раза — и из-за этого страдают банки.
Как сообщают источники WSJ, банки планировали перепродать обязательства к началу сентября и теперь собираются разделить их на части. Они рискуют потерять на этом около $2 млрд — по меньшей мере 15%.
Однако если соцсеть получит низкий кредитный рейтинг, от долга будет еще сложнее избавиться. А чем дольше банки держат его на собственном балансе, тем больше внимания со стороны регуляторов они могут привлечь.
На данный момент это одна из крупнейших и самых продолжительных «зависших» сделок — в этих случаях организации, профинансировавшие неудачное приобретение, часто терпят убытки.
Между тем, из-за действий Маска — смены названия, ослабления модерации контента и массовых увольнений — рекламодатели покидают платформу, и ее рекламные доходы уже упали на 50%.
Маркетинговая консалтинговая компания Ebiquity выяснила, что подавляющее большинство крупнейших рекламодателей перестали сотрудничать с сайтом после того, как его купил Маск.
Несмотря на это, Маск и CEO Линда Яккарино по-прежнему уверены, что уже в следующем году X станет прибыльной. На это, вероятно, надеются и банки.
Фото на обложке: FellowNeko /
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