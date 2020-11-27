Что такое сетевой эффект? Объясняем на примере Google, Facebook и Apple

Сетевой эффект означает, что чем чаще потребляется продукт или услуга, тем ценнее они становятся для клиента. Это позволяет компаниям создавать сильное конкурентное преимущество и удерживать потребителей. Именно сетевой эффект способствовал успеху таких крупнейших технологических компаний, как Apple, Facebook и Google.

Вот как сетевой эффект применим к разным направлениям бизнеса.



Маркетплейс или агрегатор становится связующим звеном между покупателем и поставщиком.

Чем больше пользовательских данных собирает компания, тем большую ценность они представляют.

Социальная платформа поддерживает вовлеченность потребителей в экосистему продукта.

Amazon

Маркетплейс представляет собой площадку, где могут встретиться поставщики и покупатели. Низкие цены привлекают клиентов, а большое количество покупателей — продавцов. Со временем, чтобы стимулировать вовлеченность пользователей и рост компании, Amazon добавил новые функции и продажу без посредников.

Opentable

Сервис по бронированию ресторанов OpenTable получил сетевой эффект, когда смог привлечь на платформу критическую массу ресторанов и заведений общественного питания. Большинство продуктов с сетевым эффектом не имеют пользы, пока в сети не наберется достаточно участников. Однако OpenTable сразу начал создавать и продавать программу для бронирования. Она уже представляла ценность для ресторанов, даже когда на платформе еще не было большого числа пользователей.

Uber

Сначала Uber привлекал независимых водителей тем, что предлагал им гарантированный поток клиентов. Одновременно Uber обещал пользователям, что они точно найдут водителя. Это и обеспечило платформе рост.

Google

Преимущество Google возникло благодаря технологической инновации: хорошему поиску в интернете. Со временем доминирующее положение среди поисковых систем и собранные данные позволили компании создать значительное конкурентное преимущество в рекламе, транспорте и онлайн-торговле.

Apple

Хотя iPhone известен своим дизайном и функциональностью, его успех обеспечила экосистема Apple. Ее долговечность и устойчивость в значительной степени зависит от iOS и способов, которыми она стимулирует пользователей оставаться на платформе.

Facebook

Facebook — одна из самых быстрорастущих технологических компаний, во многом благодаря сетевому эффекту. Чем больше у пользователя друзей на Facebook, тем больше пользы он ему приносит. Facebook все больше проникает в социальную активность пользователей, снижая вероятность, что пользователи когда-либо решат покинуть платформу.

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