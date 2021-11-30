Новый CEO Twitter — Кто такой Параг Агравал?

Агравал, проработавший в компании 10 лет — в последнее время в должности главного технического директора, — появился из-за кулис, чтобы занять одну из самых громких и политически нестабильных должностей Кремниевой долины. Но кто он такой, и чего ждать от Twitter под его руководством?

Джек Дорси покинул пост генерального директора Twitter и передал эстафету Парагу Агравалу. Доселе неизвестный технический директор выходит на политическое минное поле на одном из главных постов Кремниевой долины.

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Что известно о новом CEO Twitter

37-летний иммигрант из Индии, Агравал не принадлежит к числу звездных CEO, среди которых сам Дорси, а также Марк Цукерберг из Facebook и руководитель Tesla Илон Маск. Однако непубличность, в сочетании с солидным бэкграундом в качестве технического специалиста, — похоже как раз то, что некоторые из крупнейших поклонников Twitter ожидали увидеть в новой главе истории компании.

«Агравал — "безопасный" выбор для этой позиции, и инвесторы должны отнестись к нему благосклонно», — написал аналитик CFRA Research Анджело Зино, который отметил, что акционер Twitter компания Elliott Management оказывала давление на Дорси, чтобы тот ушел в отставку.

Планы нового руководителя

По мнению экспертов, можно ожидать, что новый глава будет придерживаться прежнего курса в отношении политики и развития компании, включая планы удвоить годовой доход Twitter к 2023 году и сфокусироваться на долгосрочных амбициях по перестройке работы социальных сетей.

«Недавно мы обновили нашу стратегию, чтобы достичь амбициозных целей, и я считаю ее смелой и правильной, — сказал Агравал в электронном письме сотрудникам. — Но наша важнейшая задача заключается в том, как мы будем ее реализовывать и добиваться результатов».

В настоящее время компания сталкивается с целым рядом проблем, включая медленный рост пользовательской базы (такие конкуренты, как TikTok и Instagram, переманивают более молодые демографические группы), а также продолжающуюся борьбу с дезинформацией и ненавистническими высказываниями.

По словам Джилл Уилсон, директора по маркетингу Esquire Digital, ожидается, что Агравал по большей части продолжит дело Дорси и будет бороться за пользователей, которых переманивают конкуренты.

«Агравалу придется потрудиться, чтобы сохранить актуальность Twitter и привлечь регулярных пользователей, а также монетизировать платформу в целом», — объяснила она.

Дорси, который стал одним из основателей Twitter в 2006 году, провел компанию через резонансную хакерскую атаку и неоднозначную блокировку аккаунта Дональда Трампа, который на своем примере убедился, как строго социальная сеть ограничивает риторику ненависти и распространение дезинформации.

Эти проблемы сохранились и после президентства Трампа, и Агравал вступает в должность в самом эпицентре бури, вызванной подходом платформы к модерации, за который Дорси в последние годы неоднократно критиковали.

«Новый CEO должен будет решить, как сделать так, чтобы его платформа перестала быть машиной, которую регулярно используют для искажения новостной повестки, формирования фальшивой популярности и влияния, а также для создания искаженного взгляда на мир», — сказал Имран Ахмед, CEO «Центра по противодействию цифровой ненависти» (англ. — Center for Countering Digital Hate).

Причины ухода Джека Дорси

Дорси одновременно исполнял обязанности CEO соцсети и CEO собственной компании Square, занимающейся обработкой платежей, но теперь он сосредоточится в первую очередь на Square, а также на других занятиях, таких как филантропия, сообщает Reuters.

В электронном письме сотрудникам в понедельник Дорси сообщил, что решил уйти с должности из-за сильных лидерских качеств Агравала, назначения COO Salesforce Брета Тейлора новым председателем совета директоров и его уверенности в «амбициях и потенциале» сотрудников Twitter.

«Мне очень грустно... и в то же время очень радостно. Не так много компаний достигают такого уровня», — написал он, добавив, что его решение уйти в отставку «было его решением и принадлежит только ему».

В течение последнего года Twitter боролся за то, чтобы положить конец многолетней критике в адрес компании за то, что она слишком медленно внедряет новые функции для своих 211 млн ежедневных пользователей и уступает позиции конкурентам.

Под руководством Дорси компания Twitter приобрела сервис рассылки новостей по электронной почте Revue и запустила функцию Аудиокомнаты.

Однако в последние месяцы акции компании упали, что усилило давление на Дорси с целью заставить его отказаться от необычной схемы, при которой он руководит одновременно двумя компаниями.

Критика нового CEO Twitter

Агравал сразу испытал, что значит быть CEO центральной платформы для политических высказываний.

После объявления о назначении консервативно настроенные пользователи нашли его твит 2010 года: «Если они не собираются различать мусульман и экстремистов, почему я должен делать различие между белыми людьми и расистами».

Как отметили некоторые пользователи Twitter, в твите 11-летней давности цитировался фрагмент передачи The Daily Show об увольнении Хуана Уильямса, который посетовал, что он нервничает из-за мусульман в самолете.

Влияние на курс акций

После новости об уходе Дорси котировки Twitter выросли более чем на 10% до начала торгов. Из-за изменений Nasdaq временно приостановила торги акциями Twitter.

Однако несмотря на то, что позже курс акций начал падать, финансовое состояние платформы выглядит вполне благополучно.

Выручка за 3 кв. 2021 года достигла $1,284 млрд, на 37% выше аналогичного квартала прошлого года, доходы от рекламы выросли на 41% в годовом исчислении, а количество ежедневных активных пользователей — на 13%.

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