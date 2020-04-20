Ходьба по часовой стрелке и прозрачные перегородки: как коронавирус может изменить офисы

Рано или поздно нам придется вернуться в офисы, но их внешний вид может стать немного другим. Компания Cushman&Wakefield уже помогла 10 тысячам китайских предприятий возобновить деятельность. На основе этого опыта она разработала проект офиса, позволяющий дистанцировать сотрудников.

При моделировании нового рабочего пространства Cushman&Wakefield опиралась не только на полученный в Китае опыт, но также на рекомендации Всемирной организации здравоохранения и медицинских специалистов. Компания уже реализовала концепцию под названием Six Feet Office в своей штаб-квартире в Амстердаме. Теперь ее офис одновременно представляет собой лабораторию и выставочный зал для клиентов.

Йерун Локерсе, глава Cushman&Wakefield в Нидерландах, провел перепланировку помещения за одну неделю. Главная цель — обеспечить расстояние между людьми в шесть футов (примерно 1,8 м): именно такую дистанцию советует выдерживать CDC (Centers for Disease Control and Prevention — Центры по контролю и профилактике заболеваний США). Этого удалось добиться с помощью особой расстановки столов и визуальных сигналов, в том числе кругов из коврового покрытия возле рабочих мест.

«[Мы] используем дизайн, чтобы повлиять на поведение. И отчасти это то, как мы меняем укоренившиеся привычки и ожидания от трудового процесса», — отмечает Деспина Кацикакис, глава отдела по работе с арендаторами в Cushman&Wakefield.

На полу офиса также есть указатели: рекомендуется ходить только по часовой стрелке, чтобы соблюдать одностороннее движение. Такой же подход используется в больницах: он помогает избежать распространения патогенных микроорганизмов.

Кроме того, каждое утро сотрудников Cushman&Wakefield просят взять бумажное покрытие для стола. В конце дня его нужно выбросить. Предполагается, что это поможет уменьшить распространение коронавируса через офисные поверхности.

В помещениях Cushman&Wakefield даже установили маяки, которые отслеживают перемещения сотрудников по сигналам с их телефонов. Эти маяки позволят проверить эффективность идей компании и увидеть, стали люди увеличивать дистанцию или нет. Вдобавок, их можно использовать для звукового оповещения сотрудников, которые случайно преодолели невидимый шестифутовый барьер.

Но достаточно ли этого? Похоже, что нет. Эти находки действительно чем-то полезны, но актуальным остается вопрос: спасает ли шестифутовый буфер от вируса, такого же заразного, как COVID-19? Исследования показывают, что он может жить на поверхностях до нескольких дней, а в воздухе — до трех часов. Таким образом, эти усилия могут быть действенными для коротких встреч, но не для восьмичасового пребывания в офисах, вентиляционные системы которых обычно оставляют желать лучшего.

Cushman&Wakefield соглашается с этим. «Улучшение фильтрации воздуха, пожалуй, самый важный урок, полученный в Китае», — говорит Кацикакис. Одна из причин того, что сотрудники китайских компаний смогли так быстро вернуться к работе, заключается в том, что офисы в этой стране уже несколько лет устанавливают высококачественные системы очистки воздуха. Китай даже ввел собственный стандарт сертификации воздуха в помещениях — это стало его ответом на ухудшение экологии. Многие компании также работают посменно, чтобы свести количество людей в офисе к минимуму.

Кацикакис полагает, что вспышка коронавируса приведет к тому, что многие компании поспешат установить дополнительные устройства для фильтрации воздуха. В долгосрочной перспективе предприятия и арендодатели могут перейти к «проектированию зданий, в которых более качественный воздух станет нормой», добавила она.

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