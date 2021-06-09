Как PepsiCo Labs сотрудничает с игровыми стартапами

PepsiCo планирует найти 10 стартапов, которые смогут вывести крупные бренды компании на игровой рынок. Помимо очевидного роста продаж, это позволит по-новому взаимодействовать с потребителем и повысить его лояльность. Вот три стартапа, которые уже принимают участие в пилотной программе корпорации.

PepsiCo Labs, а точнее ее подразделение по развитию технологий, запускает три пилотные игровые программы со стартапами GreenPark, Anzu и StreamElements. Возможно, вам неизвестны эти названия, но каждый из них достиг определенного успеха в своей отрасли.

Эти и другие партнеры были выбраны в ходе программы цифрового маркетинга PepsiCo Labs. В ней принимали участие более 70 ведущих венчурных компаний. Каждый из участников должен был выбрать стартапы, которые, по их мнению, предлагают лучшие решения. Одна из программ была предназначена для геймеров. В прошлом году участие приняли более 300 стартапов. После этого из них отобрали 20 компаний, и в конце августа среди них выбрали 10 технических партнеров, которые представили свои презентации.

«Мы стремимся найти свежие решения в условиях, где у нас могут быть пробелы, — говорит Кейт Брэди, глава PepsiCo по инновациям в медиа и развитию партнерства. — 2 млрд человек во всем мире считают себя геймерами. В нашем портфолио так много брендов, которые в какой-то мере нацелены на эту аудиторию, например, Mountain Dew Game Fuel и Doritos».

Эти программы работают над тем, чтобы привлечь внимание к быстрорастущему и зачастую труднодоступному игровому сегменту, а также направить старые бренды, такие как Cap’n Crunch, в это новое пространство.

Вот три стартапа, которые участвуют в новой пилотной программе PepsiCo.

1. GreenPark

В преддверии финала NBA, PepsiCo начала разработку собственной игры с GreenPark, виртуальной платформой для мини-игр. Недавно там была выпущена ​​игра-викторина Greenie Rush, которая предлагает игрокам проверить свои знания о NBA. Перед каждой игрой NBA, Mtn Dew выпускает карточку с прогнозом на 3 очка, в которой нужно ответить на вопрос: «Какая команда сделает больше всего трехочковых?» или «Кто первым сделает трехочковый бросок?». Те, кто набрал большее количество очков в Greenie Rush, сможет открыть новое игровое снаряжение.

«GreenPark действительно пытается изменить представление о том, как фанаты могут взаимодействовать с разными платформами, поддерживая постоянную связь с игроками и формируя сообщества, — отметила Брэди. — Взаимодействие с потребителем в виртуальных мирах — это совершенно новый способ связи для нас».

2. Anzu

Mtn Dew и Doritos также заключили партнерские отношения с Anzu, внутриигровым кроссплатформенным агрегатором мультимедиа. Он позиционирует себя как готовый инструмент для связи с геймерами.

«Anzu позволяет нам интегрироваться в сам контент, а не делать рекламные вставки, — заметила Брэди. — Это положительно сказывается на взаимодействии с потребителем».

Согласно исследованиям PepsiCo, такое размещение привело к увеличению запоминаемости бренда на 8% и росту доверия к бренду на 11%.

3. StreamElements

StreamElements — ведущая платформа для стримеров на Twitch, YouTube и Facebook Gaming. По словам Брэди, такое сотрудничество дает PepsiCo возможность привлечь более миллиона создателей контента.

Mtn Dew Game Fuel — хороший пример окупаемости подобных сотрудничеств. Бренд достиг успеха именно благодаря партнерству с различными блогерами и появлению «глитчей» во время их трансляций. Во время этой паузы бренд предлагал получить коды для розыгрышей лотереи, что побуждало зрителей купить Game Fuel. В результате PepsiCo получила почти вдвое больше просмотров и более чем в три раза больше часов трансляций (66 против 20). Теперь компания планирует начать международное партнерство с платформой.

Формула успеха PepsiCo Labs

Возможности. Labs сотрудничает с руководителями PepsiCo, чтобы понять потребности бизнеса и проблемы, которые могут решить передовые технологии.

Labs сотрудничает с руководителями PepsiCo, чтобы понять потребности бизнеса и проблемы, которые могут решить передовые технологии. Открытия. Labs постоянно развивает сеть предпринимателей, венчурных компаний и корпоративных партнеров, чтобы найти лучшие технологии для удовлетворения потребностей потребителей.

Labs постоянно развивает сеть предпринимателей, венчурных компаний и корпоративных партнеров, чтобы найти лучшие технологии для удовлетворения потребностей потребителей. Пилотное сотрудничество. Labs объединяет стартапы и команды PepsiCo, обеспечивая быстрое и продуманное сотрудничество.

Labs объединяет стартапы и команды PepsiCo, обеспечивая быстрое и продуманное сотрудничество. Масштаб. PepsiCo Labs сотрудничает с бизнес-подразделениями, чтобы масштабировать успешные проекты и охватывать всю компанию.

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