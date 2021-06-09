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Истории

Как PepsiCo Labs сотрудничает с игровыми стартапами

Истории
Яна Носенко
Яна Носенко

Редактор «Историй» RB.RU

Яна Носенко

PepsiCo планирует найти 10 стартапов, которые смогут вывести крупные бренды компании на игровой рынок. Помимо очевидного роста продаж, это позволит по-новому взаимодействовать с потребителем и повысить его лояльность. Вот три стартапа, которые уже принимают участие в пилотной программе корпорации.

Как PepsiCo Labs сотрудничает с игровыми стартапами

PepsiCo Labs, а точнее ее подразделение по развитию технологий, запускает три пилотные игровые программы со стартапами GreenPark, Anzu и StreamElements. Возможно, вам неизвестны эти названия, но каждый из них достиг определенного успеха в своей отрасли.

Эти и другие партнеры были выбраны в ходе программы цифрового маркетинга PepsiCo Labs. В ней принимали участие более 70 ведущих венчурных компаний. Каждый из участников должен был выбрать стартапы, которые, по их мнению, предлагают лучшие решения. Одна из программ была предназначена для геймеров. В прошлом году участие приняли более 300 стартапов. После этого из них отобрали 20 компаний, и в конце августа среди них выбрали 10 технических партнеров, которые представили свои презентации.

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«Мы стремимся найти свежие решения в условиях, где у нас могут быть пробелы, — говорит Кейт Брэди, глава PepsiCo по инновациям в медиа и развитию партнерства. — 2 млрд человек во всем мире считают себя геймерами. В нашем портфолио так много брендов, которые в какой-то мере нацелены на эту аудиторию, например, Mountain Dew Game Fuel и Doritos».

Эти программы работают над тем, чтобы привлечь внимание к быстрорастущему и зачастую труднодоступному игровому сегменту, а также направить старые бренды, такие как Cap’n Crunch, в это новое пространство.

Вот три стартапа, которые участвуют в новой пилотной программе PepsiCo.

1. GreenPark

В преддверии финала NBA, PepsiCo начала разработку собственной игры с GreenPark, виртуальной платформой для мини-игр. Недавно там была выпущена ​​игра-викторина Greenie Rush, которая предлагает игрокам проверить свои знания о NBA. Перед каждой игрой NBA, Mtn Dew выпускает карточку с прогнозом на 3 очка, в которой нужно ответить на вопрос: «Какая команда сделает больше всего трехочковых?» или «Кто первым сделает трехочковый бросок?». Те, кто набрал большее количество очков в Greenie Rush, сможет открыть новое игровое снаряжение.

«GreenPark действительно пытается изменить представление о том, как фанаты могут взаимодействовать с разными платформами, поддерживая постоянную связь с игроками и формируя сообщества, — отметила Брэди. — Взаимодействие с потребителем в виртуальных мирах — это совершенно новый способ связи для нас».

2. Anzu

Mtn Dew и Doritos также заключили партнерские отношения с Anzu, внутриигровым кроссплатформенным агрегатором мультимедиа. Он позиционирует себя как готовый инструмент для связи с геймерами.

«Anzu позволяет нам интегрироваться в сам контент, а не делать рекламные вставки, — заметила Брэди. — Это положительно сказывается на взаимодействии с потребителем».

Согласно исследованиям PepsiCo, такое размещение привело к увеличению запоминаемости бренда на 8% и росту доверия к бренду на 11%.

3. StreamElements

StreamElements — ведущая платформа для стримеров на Twitch, YouTube и Facebook Gaming. По словам Брэди, такое сотрудничество дает PepsiCo возможность привлечь более миллиона создателей контента.

Mtn Dew Game Fuel — хороший пример окупаемости подобных сотрудничеств. Бренд достиг успеха именно благодаря партнерству с различными блогерами и появлению «глитчей» во время их трансляций. Во время этой паузы бренд предлагал получить коды для розыгрышей лотереи, что побуждало зрителей купить Game Fuel. В результате PepsiCo получила почти вдвое больше просмотров и более чем в три раза больше часов трансляций (66 против 20). Теперь компания планирует начать международное партнерство с платформой.

Формула успеха PepsiCo Labs

  • Возможности. Labs сотрудничает с руководителями PepsiCo, чтобы понять потребности бизнеса и проблемы, которые могут решить передовые технологии.
  • Открытия. Labs постоянно развивает сеть предпринимателей, венчурных компаний и корпоративных партнеров, чтобы найти лучшие технологии для удовлетворения потребностей потребителей.
  • Пилотное сотрудничество. Labs объединяет стартапы и команды PepsiCo, обеспечивая быстрое и продуманное сотрудничество.
  • Масштаб.  PepsiCo Labs сотрудничает с бизнес-подразделениями, чтобы масштабировать успешные проекты и охватывать всю компанию.

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Фото на обложке: Pavlovska Yevheniia / Shutterstock

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