Не только Neuralink: стартапы, которые делают нейротехнологии массовыми

Нейроимпланты — футуристичная и очень эффектная технология: они позволяют силой мысли общаться через компьютер или управлять роботизированной рукой. Однако подобные устройства еще не скоро попадут на потребительский рынок. Стартапы позиционируют свои разработки как медицинские устройства и делают ставку на более узкую аудиторию — людей со специфическими заболеваниями. Рассказываем о проектах, которые уже успели заручиться поддержкой инвесторов.

Идею устанавливать импланты в мозг трудно назвать новой. Такие фильмы, как «Клетка счастья» (1972 год) и «Джонни Мнемоник» (1995 год), исследовали, каким бы был мир, полный киборгов. Ученые потратили десятки лет, чтобы понять, как безопасно установить электронику в человеческое тело, и уже продемонстрировали, что импланты для мозга можно применять для управления роботизированными руками и общения через компьютер.

Но технология все еще не получила широкого распространения. Сегодня сообщается, что менее 40 человек получили BCI (brain-computer interfaces, интерфейсы мозг-компьютер), которые соединили их разум с машинами. Доступные импланты практически полностью являются экспериментальными, и они, как правило, не продаются.

Кроме того, с ними связано множество опасений, от потенциального риска заражения до вопросов, связанных с кибербезопасностью и приватностью. Недавний опрос показывает, что широкая общественность не оценила и идею использовать нейроимпланты для улучшения когнитивных способностей.

Но вскоре это может измениться, благодаря появлению нового поколения компаний, стремящихся сделать их производство массовым.

Такие стартапы, как Precision Neuroscience, Synchron и Neuralink Илона Маска, разрабатывают технологию, которая помогла бы людям с квадриплегией, повреждениями мозга и инсультом. Они стремятся конкурировать в прибыльной индустрии медицинского оборудования и добиться того, чтобы страховые компании покрывали стоимость их продуктов для пациентов.

Майкл Магер, CEO и сооснователь Precision Neuroscience, признает: «Я хорошо понимаю, что это будет трудно. Но я думаю, что это борьба, в которой такие компании, как наша, в конечном счете победят».

Венчурные компании тратят десятки миллионов долларов в надежде, что этот расчет окажется верным.

В прошлом месяце Precision привлекла $41 млн в рамках раунда финансирования серии B, проведенного Forepont Capital Partners, в результате чего общий объем инвестиций составил $53 млн.

Инвесторы делают ставку на то, что технология Precision — микроэлектрод в форме ленты, считывающий электрические сигналы, находясь над мозгом, — в конечном итоге может помочь нескольким миллионам людей в США с различными формами двигательного паралича. Но разработка все еще находится на ранних стадиях.

Хотя компания протестировала прототип на свиньях, ей еще предстоит отправить свою первую заявку в FDA (Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США) и опробовать технологию на человеке. Компания надеется выполнить обе цели в 2023 году.

Precision — не единственный проект, который работает в этой области. Стартап Synchron разрабатывает устройство, похожее на стент, которое вводится через кровеносные сосуды мозга. В конце прошлого года он привлек $75 млн, и его поддерживают как Билл Гейтс, так и Джефф Безос.

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Компания собрала $145 млн с момента своего основания в 2012 году и в прошлом месяце опубликовала результаты исследования, посвященного безопасности ее устройства.

Есть также Neuralink, которая два года назад собрала более $200 млн. Компания печально известна своими яркими живыми демонстрациями с участием свиней и обезьян с вживленными чипами и надеется впервые имплантировать свое устройство человеку в этом году.

Стоит отметить, что ученые уже смогли повторить некоторые из достижений Neuralink, а Министерство сельского хозяйства США расследует возможные нарушения Закона о защите животных во время испытаний.

Эти успехи — часть более широкого тренда на рост инвестиций в нейротехнологии.

Прошлой осенью $96 млн привлек Cajal Neuroscience, стартап по разработке лекарств, специализирующийся на нейрогенеративных заболеваниях, таких как болезни Паркинсона и Альцгеймера. А компания под названием Alto Neuroscience с 2019 года получила $100 млн на свою технологию, которая предполагает использование ИИ для разработки и адаптации психиатрических препаратов.

Кэрол Су, партнер ARCH Venture Partners, которая финансировала несколько проектов в этом направлении, отмечает, что тренд активизировался в последние 3-5 лет.

«Мы действительно находимся на стыке высоких неудовлетворенных потребностей, достижений в понимании биологии, а также развития новых инструментов и технологий» — считает Кэрол Су, партнер ARCH Venture Partners.

Но есть и опасения. Исследовательский процесс — и гонка за тем, чтобы как можно быстрее вывести на рынок устройство для имплантации головного мозга, — создали этические проблемы. Хотя медицинские исследования часто включают тестирование на животных, Neuralink обвиняют в том, что он торопится с проведением своих испытаний и, как следствие, убивает больше животных, чем необходимо.

Испытания на людях создадут другие проблемы и в буквальном смысле могут стать головной болью для пациентов. Некоторые устройства могут выйти из строя, оставляя людей с устаревшей технологией в мозгу и необходимостью принять трудное решение о том, пытаться ли ее извлечь.

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Большинство нейроимплантов основаны на одной и той же идее: клетки мозга вырабатывают электрические сигналы, которые могут слабо коррелировать с конкретной мыслью или действием, например, движением руки. Импланты улавливают эти сигналы, а затем связываются с другим устройством — например, роботизированной конечностью — или посылают новые электрические сигналы обратно в мозг.

Однако игроки пытаются дифференцировать свои разработки, чтобы не конкурировать за будущих клиентов.

Так, стартап Paradromics делает ставку на использование материалов, которые помогут дольше сохранять устройство сохраняться в мозге, одновременно увеличивая количество электродов, или каналов, которые оно может поддерживать. Компания ориентирована на очень ограниченную аудиторию: 150 тысяч жителей США, которым, по их оценкам, может понадобиться вспомогательное устройство, чтобы говорить.

Технология Synchron, между тем, предназначена для введения через яремную вену, поэтому для этого не требуется открытая операция на головном мозге — это могло бы облегчить задачу врачам и снизить нагрузку на пациентов.

Аналогичным образом, имплант Precision Neuroscience сконструирован таким образом, чтобы располагаться сверху, но не вводиться непосредственно в мозг. Предполагается, что это оценят те, кто, возможно, не хотел бы ставить себе инвазивный и потенциально более рискованный имплант.

Хотя эти разработки могут быть чрезвычайно полезными, они неизбежно будут чрезвычайно дорогими.

Мэтт Энгл, CEO и основатель Paradromics, подсчитал, что имплант его компании потребует страхового возмещения в размере около $150 тысяч. И это только за само устройство. Любая необходимая операция по его установке или удалению потребует дополнительных затрат.

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Есть и другой подход: компании разрабатывают свои устройства для работы с программным обеспечением, которое время от времени будет нуждаться в обновлении, и, скорее всего, за определенную плату.

Энгл отмечает, что возможность перехода на модель software-as-a-service была бы выгодна для всей отрасли.

«Это полезно со стороны компании. Это делает доходы немного более предсказуемыми. Это полезно со стороны плательщика. Это как бы распределяет затраты на долгое время. Это полезно и со стороны пациента. Это побуждает компании продолжать работу», — говорит Энгл..

Высокая стоимость объясняет, почему так много из этих компаний не видят свое будущее в секторе потребительских технологий и не ожидают, что их импланты станут следующим iPhone. Вместо этого они готовятся к долгосрочной бизнес-модели страхового возмещения.

Synchron уже провела некоторые предварительные обсуждения с Центрами по оказанию услуг Medicare и Medicaid Services, и руководители отметили, что большая часть их целевых групп пациентов пожилого возраста и с большой вероятностью воспользуются программой Medicare.

Конечно, все это при условии, что этим компаниям удастся получить одобрение FDA. Ни у одного из них в настоящее время нет коммерчески доступного продукта, и руководители говорят, что могут пройти годы, прежде чем одно из их устройств пройдет испытания на безопасность и эффективность.

В то же время бизнес по производству мозговых имплантов по-прежнему остается рискованным.

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