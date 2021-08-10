Шесть признаков успешной технологической компании на примере Zomato

В середине июля сервис доставки еды Zomato вышел на IPO. Оценка превысила прогнозы в 35 раз, составив $12 млрд. Разбираемся, почему убыточная компания, не владеющая недвижимостью или активами, получила такую высокую оценку и привлекла всемирно известных инвесторов.

Несмотря на то, что Zomato ведет традиционный пищевой бизнес, ее можно считать типичным представителем современных технологических компаний. Подобно DoorDash и SkipTheDishes, сервис занимается доставкой готовой еды в дома, не владея при этом фермами, продуктовыми магазинами, ресторанами, складами, грузовиками или средствами доставки. Ее бизнес-модель похожа на Uber, Amazon и Airbnb, но слегка отличается от Facebook и LinkedIn.

Успешная технологическая компания может трансформировать целые отрасли, масштабироваться и получать огромную прибыль без существенных капиталовложений. Вот шесть отличительных признаков такого бизнеса.

Быстрая трансформация отрасли

Zomato стремится изменить пищевые привычки 1,36 млрд граждан Индии, где 90% населения не ест в ресторанах. Для сравнения, в Китае 58% предпочитают заведения общественного питания. И этому есть логическое объяснение.

Логистика. Только 2% индийских семей владеют автомобилями (в США этот показатель равен 98%). Культурное табу. Некоторые жители никогда не едят еду, приготовленную на чужой кухне.

Zomato смог преодолеть оба этих препятствия. Сервис позволяет населению заказывать ресторанную еду прямо на дом. Люди также охотнее пробуют новое по рекомендациям близких и знакомых.

Многим из нас подобная модель не покажется новой. Однако Zomato стремится изменить пищевые привычки огромного количества людей, как это сделали в свое время Uber или Airbnb.

Uber дал возможность миллионам пассажиров пользоваться услугами незнакомых водителей, и теперь у него больше машин, чем у любой таксомоторной компании в мире. Airbnb позволил людям быстро находить подходящее жилье у частных арендодателей и теперь может предложить больше вариантов размещения, чем любая гостиничная сеть.

Благодаря этим компаниям людям не нужно иметь собственные кухни, автомобили или дома. Виртуальное совместное использование снижает риски, связанные с владением собственностью.

Низкие капитальные затраты и ценные местные активы

Google, Airbnb, Yelp, Uber, LinkedIn и Facebook имеют одну общую особенность: масштабируемые виртуальные модели, которые можно увеличивать в геометрической прогрессии. Например, компаниям Ford или Target для расширения потребовались бы земля, фабрики, распределительные центры или склады.

Другими словами, технологические компании могут масштабироваться и наращивать прибыль практически не пополняя баланс предприятия.

У компании Zomato с миллиардной оценкой даже нет собственного офиса.

Однако у нее есть отличительная черта. Такие компании, как Google и Facebook, могут предоставлять свои услуги в других странах, не присутствуя там физически. Zomato же, напротив, должна сотрудничать с местными ресторанами. Она также занимается поиском и оценкой местных агентств доставки. Таким образом, Zomato вкладывает больше средств в местную экономику.

Близость к клиенту

У технологических компаний есть множество способов использовать данные, накопленные за годы. Данные — это виртуальное золото, поскольку именно они позволяют компаниям размещать таргетированную рекламу и персонализировать взаимодействие с клиентами.

Ключевое различие между центром Walmart и интернет-магазином Amazon заключается в том, что Amazon мгновенно реорганизует весь магазин, чтобы он соответствовал потребностям клиента.

Shutterstock Фото в тексте: Aayan Arts /

Zomato или Uber Eats также могут отслеживать вкусы клиентов, предпочтения в кухне, времени доставки и мгновенно предлагать индивидуальное меню. Такой уровень близости к клиентам усложняет выход на рынок новым игрокам.

Сетевые эффекты

Большинство современных технокомпаний сильно зависят от размера сетей — чем он больше, тем дороже компания. Существует три типа сетевых эффектов: прямые, косвенные и сетевые эффекты передачи данных.

Прямой сетевой эффект. Используется Facebook и LinkedIn. Каждый новый клиент повышает ценность сервиса для других пользователей, поскольку они могут общаться друг с другом, даже если находятся в разных местах. Тысячный клиент создает большую ценность, чем десятый, пятидесятый или сотый, потому что он может создать 999 новых связей, а десятый — всего девять.

Используется Facebook и LinkedIn. Каждый новый клиент повышает ценность сервиса для других пользователей, поскольку они могут общаться друг с другом, даже если находятся в разных местах. Тысячный клиент создает большую ценность, чем десятый, пятидесятый или сотый, потому что он может создать 999 новых связей, а десятый — всего девять. Косвенный сетевой эффект. Используется Netflix, Amazon, Uber и Zomato. Новый клиент Zomato не создает новую прямую связь с текущими клиентами. Точно так же присоединяющийся к системе ресторан не создает ценности для существующих заведений. Связь косвенная: чем больше пользователей, тем выше ценность для ресторанов и наоборот.

Используется Netflix, Amazon, Uber и Zomato. Новый клиент Zomato не создает новую прямую связь с текущими клиентами. Точно так же присоединяющийся к системе ресторан не создает ценности для существующих заведений. Связь косвенная: чем больше пользователей, тем выше ценность для ресторанов и наоборот. Эффект сети передачи данных. Каждый новый клиент и ресторан предоставляет ценные данные, которые Zomato может использовать для улучшения предложений для существующих пользователей. Далее машинное обучение улучшает эти знания, что позволяет Zomato предоставлять более персонализированные рекомендации и советовать рестораны их целевой аудитории.

В сочетании с увеличением числа агенств доставки и ресторанов, это улучшает выбор продуктов и услуг и снижает затраты. Zomato называет это «эффектом маховика», и каждый новый клиент и поставщик, присоединяющийся к сети, лишь усиливает его импульс.

Экосистемы, способствующие расширению с минимальными затратами

Технокомпании могут использовать отношения с клиентами, чтобы запускать новые продукты и услуги. Предприятия, которые полагаются на активы партнеров экосистемы, могут добиваться этого с небольшими дополнительными затратами.

Рассмотрим как Apple использует iPhone, а Amazon — устройства Echo. Компании продают приложения, музыку и игры, созданные сторонними создателями, но при этом они задействуют собственные платежные сервисы. Затем Apple и Amazon получают комиссию со всех платежей, проходящих через их системы. Другой пример — Uber, который сумел расширить сервис и добавить Uber Eats с минимальными инвестициями.

Так же и Zomato может масштабироваться, добавив отсортированные готовые к приготовлению ингредиенты. Более того, Zomato может заказывать столики для клиентов в ресторанах-партнерах, предлагая индивидуальные рекомендации.

Переменные затраты и маржа

Google, Microsoft, Twitter и Facebook могут увеличивать свои доходы с минимальными переменными затратами. Произвести еще одну копию Windows 10 будет относительно недорого. Аналогичным образом, для Facebook затраты на обслуживание нового клиента будут низкими — валовая прибыль компании может достигать 80–85%.

Однако та же концепция не применима к Uber, Airbnb, Amazon и Zomato. Большая часть их доходов передается поставщикам, то есть ресторанам, водителям и домовладельцам. Кроме того, Amazon и Zomato также должны платить агентам по доставке.

По мере расширения эти переменные затраты сокращаются. Такие футуристические технологии, как дроны, робототехника и беспилотные автомобили, также могут снизить затраты на доставку. Масштабирование улучшает юнит-экономику — прибыль, получаемую от каждой новой единицы транзакции — за счет увеличения доходов и снижения удельных затрат. Таким образом, быстрый рост становится неотъемлемой частью стратегии компании.

Примечательно, что технологические компании, которые отвечают этим шести признакам, высоко ценятся в наше время.

Совокупная рыночная капитализация Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google и Microsoft составляет почти $9 трлн — больше, чем ВВП практически всех стран мира.

Таким образом в высокой оценке Zomato нет ничего удивительного. Это проверенная технокомпания, которая стремится изменить пищевые привычки миллиардной страны.

Нынешние корпорации следует сравнивать с промышленными гигантами 20 века: Ford Motors, General Electric, Dow Chemicals, Standard Oil, Union Pacific. Эти компании в свое время также изменили промышленность и общество. Они требовали крупных капиталовложений, на строительство уходили десятилетия.

Тем не менее, несмотря на то, что корпорации 21 века малоэффективны в традиционном понимании, они располагают ценнейшими активами, которые практически невозможно заменить или воспроизвести.

Легко ли добиться такого же доверия, как Facebook, и получить персональные данные 1,5 млрд пользователей?

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