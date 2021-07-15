24 способа использовать данные о клиентах и их покупках

Имея в арсенале огромные объемы данных, компании часто не знают, как применить к ним аналитику, чтобы генерировать идеи для роста и развития. Среди клиентов агентства по аналитике и маркетингу «Датмарк» много тех, кто приходил с просьбой превратить данные в идеи. В материале руководитель отдела аналитики компании Мария Бушуева собрала несколько направлений анализа, которые помогут привлечь клиентов, удержать их и заработать больше.
Повысить лояльность
Улучшайте сервис для выгодных клиентов
Какие данные потребуются:
- База данных по клиентам
- Матрица ассортимента
- Данные по продажам с детализацией до SKU
Что считать:
- Рассчитайте для каждого клиента среднюю стоимость товаров, которые он покупал в каждой категории (в данном случае чем уже категория, тем лучше).
- Выделите тех, кто в каждой категории покупает товары стоимостью выше средней.
Как использовать:
Скорее всего, эти клиенты приносят вам хорошую прибыль: они восприимчивы не к цене, а к качеству. Повышайте уровень сопутствующих услуг для них: предложите персональное обслуживание, расширенную гарантию, ускоренную доставку по сниженной цене или упрощенный возврат.
Выявите любителей новинок
Какие данные потребуются:
- Матрица ассортимент с датой старта продаж по SKU
- База данных по клиентам
- Данные по продажам с детализацией до SKU
- Статистика email-рассылок
Что считать:
- Выявите текущих пользователей, которые чаще переходят из рассылок о новинках и покупают товары в первые месяцы их запуска.
Как использовать:
Скорее всего, эти клиенты лояльны вам и доверяют. Предлагайте таким клиентам ранний доступ к новинкам или выгодные цены и просите написать отзыв на сайте. Это поддержит лояльность клиентов и обеспечит потенциальных покупателей отзывами на новые товары.
Найдите подход к новым клиентам
Какие данные потребуются:
- База данных по клиентам
- Данные по заказам клиентов
Что считать:
- Определите срок оттока клиентов — через какое время клиента можно считать ушедшим.
- Выделите ушедших клиентов на текущий момент.
- Рассчитайте для них среднее время между первой и последней покупкой (lifetime).
Как использовать:
Считайте этот срок испытательным для вашей компании: клиенты принимают решение, оставаться с вами или нет. Постарайтесь максимально удовлетворять клиентов в этот период: дайте бесплатную доставку на весь период или повышенный кэшбэк по программе лояльности, который можно будет тратить через определенное время, а также тщательно следите за уровнем сервиса, чтобы не дать новому клиенту повода уйти.
Ускорьте доставку, если это важно для клиентов
Какие данные потребуются:
- Данные по заказам с длительностью доставки
- Информация об удовлетворенности клиентов (например, результаты опроса)
Что считать:
- Рассчитайте среднюю длительность доставки заказов клиента.
- Рассчитайте корреляцию между удовлетворенностью клиента и средней длительностью доставки его заказов.
Как использовать:
Если зависимость есть, нужно пересмотреть условия и сроки доставки, по возможности уменьшив их. Возможно, стоит сосредоточиться на скорости доставки и сделать это одним из преимуществ вашего интернет-магазина, но не забывайте о стоимости: быстрая, но дорогая доставка может влиять на удовлетворенность совсем иначе.
Привлекайте активных клиентов в приложение
Какие данные потребуются:
- База данных по клиентам
- Данные по заказам с местом оформления (сайт или приложение)
Что считать:
- Выявите признаки клиентов, которые активно пользуются приложением.
- Выделите похожих клиентов, которые еще ни разу не делали заказ через приложение.
Как использовать:
Если сегмент активно пользуется приложением, стимулируйте похожих покупателей скачать приложение и сделать первый заказ: например, предложите бонус на первый заказ, бесплатную доставку или кэшбэк, который можно будет потратить на следующие покупки. Главное, чтобы оформление и доставка прошли без неудобств, иначе пользователь не вернется в приложение или вообще перейдет в отток.
Минимизируйте возвраты по частым причинам
Какие данные потребуются:
- Данные о заказах клиентов
- Данные по возвратам с указанием причин
Что считать:
- Составьте список всех возвратов.
- Рассчитайте долю возвратов по каждой из причин.
Как использовать:
Попытайтесь минимизировать возвраты по популярным причинам. Например, вы продаете одежду, и покупатели возвращают товары из-за неподходящего размера. Чтобы минимизировать возвраты установите в каждой карточке таблицу размеров, предложите покупателям отмечать в отзыве соответствие размеру или разработайте умную функцию рекомендации размера.
Повысить средний чек
Стимулируйте глубину проникновения клиентов в ассортимент
Какие данные потребуются:
- База данных по клиентам
- Данные о заказах клиентов
Что считать:
- Рассчитайте глубину проникновения в ассортимент для каждого клиента — долю товаров или категорий, которые он заказывал, от общего количества доступных товаров или категорий.
- Посмотрите на корреляцию глубины проникновения со средним чеком. Если у клиентов с высоким значением проникновения высокий средний чек (а это скорее всего так), то для повышения чека имеет смысл стимулировать глубину проникновения.
Как использовать:
Рекомендуйте клиентам товары из категорий, которые он еще не покупал, давайте на них низкую цену или выгодный комплект. Важно, чтобы качество и сервис были на высоком уровне, иначе клиент не продолжит покупать эти товары в будущем.
Настраивайте продажи в зависимости от региона
Какие данные потребуются:
- Данные по продажам с детализацией до SKU
Что считать:
- По каждому товару рассчитайте долю объема продаж, приходящуюся на каждый регион.
Как использовать:
Если клиенты в одном регионе товар покупают хорошо, а в другом значительно хуже, изучите ситуацию на локальном рынке. Если определенную категорию плохо покупают в регионе, возможно, там есть сильный локальный конкурент, и нужно предложить клиентам другую цену или другие привлекательные условия.
Приучайте клиентов к хорошему
Какие данные потребуются:
- Данные о заказах клиентов с указанием способа доставки
Что считать:
- Рассчитайте средний чек по каждому клиенту.
- Посмотрите, каким способом доставки пользуются клиенты с чеком выше среднего.
Как использовать:
Предложите клиентам с высоким средним чеком и регулярными покупками более дорогую доставку на выгодных условиях на ограниченный период. Клиенты смогут опробовать и оценить удобства доставки и, возможно, продолжат пользоваться ей по завершении акционного периода.
Предложите незначительное увеличение количества товаров, которые покупают регулярно
Какие данные потребуются:
- Данные о заказах клиентов с детализацией до SKU
Что считать:
- Рассчитайте для каждого товара среднее количество единиц в чеке.
Как использовать:
Предложите покупателям бонус за незначительное увеличение количества товаров в одном чеке. Например, если в среднем чеке два бальзама для губ — предложите купить три по специальной цене. Важно: для такой акции лучше выбирать товары с регулярным спросом.
Предложите увеличить покупку за выгоду
Какие данные потребуются:
- Данные по заказам клиентов
Что считать:
- Рассчитайте средний чек и используйте для формирования условий доставки.
Как использовать:
Сделайте доставку бесплатной в зависимости от суммы (если можете, конечно) или добавьте существенную скидку на доставку заказов, стоимость которых чуть выше вашего среднего чека.
Продавайте популярные товары дешевле
Какие данные потребуются:
- Матрица ассортимента
- Данные о продажах клиентов с детализацией до SKU
Что считать:
- Выделите один или несколько товаров, которые у вас покупает часто: например, товары с самой высокой глубиной проникновения клиентов или товары, которые встречаются в наибольшей доле чеков.
Как использовать:
Продавайте эти самые популярные товары с минимальной наценкой, но привлекайте клиентов купить не только их: установите минимальную сумму заказа, настройте рекомендации или продавайте этот товар только в комплекте с сопутствующим по выгодной цене. Следите, чтобы чеков только с этим товаром не было много, иначе стратегия не работает.
Оптимизировать привлечение
Упростите процесс выбора доставки
Какие данные потребуются:
- Статистика движения клиентов по этапам оформления заказа
Что считать:
- Рассчитайте конверсии между этапами корзины.
- Сравните конверсии на этапах оформления заказа, проверьте, много ли клиентов «отваливается» на этапе выбора доставки.
Как использовать:
Подумайте, как изменить условия доставки так, чтобы повысить конверсию: добавьте новые способы, снизьте стоимость доставки или минимальную сумму заказа для бесплатной доставки, укажите на аккуратность сборщиков и пунктуальность курьеров.
Не поощряйте заведомо проблемных клиентов
Какие данные потребуются:
- Данные по заказам клиентов
- База данных по клиентам
Что считать:
- Выявите пул проблемных клиентов по критериям среднего процента выкупа, доли возвратов, среднему чеку.
Как использовать:
Старайтесь не отправлять этим клиентам промо-предложения, акции и рассылки, лучше этот процесс автоматизировать, настроив алгоритм по определенным условиям. Можно разработать программу лояльности, по которой уровень привилегий будет зависеть от перечисленных критериев.
Привлекайте тех, кто остается с вами надолго
Какие данные потребуются:
- Данные по заказам клиентов
- База данных по клиентам
Что считать:
- Рассчитайте для каждого клиента время между первой и последней покупкой (lifetime).
- Проанализируйте показатель в разрезе социально-демографических сегментов. Может быть, мужчины более долгосрочные клиенты?
Как использовать:
Направьте маркетинговый бюджет на привлечение сегментов с самым длинным lifetime. Их привлечение может стоить дороже, но в долгосрочной перспективе они более выгодные.
Привлекайте на локомотивные товары
Какие данные потребуются:
- Данные по заказам клиентов
- Матрица ассортимента
Что считать:
- Рассчитайте долю первых заказов, в которых присутствует каждый товар из номенклатуры.
Как использовать:
Запускайте рекламу на те товары, которые чаще всего входят в первые заказы. Скорее всего, эти товары выгодно купить именно у вас.
Запускайте рассылки и акции для тех, кто еще не пользовался товаром
Какие данные потребуются:
- Данные по заказам клиентов
- Матрица ассортимента
Что считать:
- Если хотите повысить продажи товара в долгосрочной перспективе, рассчитайте процент чеков, в которых он пересекается с другими товарами.
- Выявите клиентов, которые целевым товаром еще не пользовались, но покупали перекрестные с ним товары.
Как использовать:
Отправьте клиентам сообщение о новых товарах с предложением их попробовать. Желательно, чтобы в карточке было подробное описание и отзывы других покупателей. Если контентные рассылки не работают, то дайте индивидуальный промо-код с предложением попробовать товар по приятной цене. Можно составить пакетное предложение: клиент получит скидку на новый товар, покупая его с теми, которыми давно пользуется.
Рекламируйте товары, которые генерируют повторные покупки
Какие данные потребуются:
- Данные по заказам клиентов
- База данных по клиентам
- Матрица ассортимента
Что считать:
- Рассчитайте конверсию в повторную покупку в разрезе товаров: возьмите все первые покупки, выделите покупки с целевым товаром и рассчитайте долю покупок за которыми последовали повторные.
- Выделите товары с наибольшей конверсией в повторные покупки.
Как использовать:
Привлекайте новых пользователей на товары с наибольшей конверсией в повторные покупки.
Удерживать клиентов
Уделите внимание клиентам, которые легко уходят
Какие данные потребуются:
- База данных по клиентам
- Данные по заказам клиентов
Что считать:
- Рассчитайте средний срок между первой и последней покупкой в разрезе сегментов, выделенных, например, на основе пола. Если средний срок жизни мужчин в компании меньше, то стоит уделять им особо внимание в удержании.
Как использовать:
Напишите отдельную стратегию по удержанию легко и быстро уходящих клиентов: стимулируйте их покупать больше разных товаров, предлагайте выгодные условия.
Привлекайте внимание в нужное время
Какие данные потребуются:
- Данные по заказам клиентов
Что считать:
- Изучите, в какие дни недели и время разные сегменты текущих клиентов делают заказы.
Как использовать:
Используйте информацию для запуска push-уведомлений и email-рассылок для текущих клиентов. Кроме того, в соответствующее время можно запускать показы рекламных объявлений для нужных сегментов, чтобы привлекать их в то время, когда они готовы сделать покупку.
Напоминайте о покупках
Какие данные потребуются:
- Матрица ассортимента
- База данных по клиентам
- Данные по заказам клиентов
Что считать:
- Рассчитайте средний срок между покупками определенных товаров клиентом.
Как использовать:
Используйте этот срок для для напоминания о покупке или предложите клиенту оформить подписку на регулярные поставки с нужной периодичностью.
Предлагайте продукты, которые покупают похожие клиенты
Какие данные потребуются:
- База данных по клиентам
- Данные по заказам клиентов с детализацией до SKU
Что считать:
- Составьте матрицу перекрестных продаж на основе клиентов, чтобы выявить, какие продукты чаще всего покупают одни и те же клиенты.
Как использовать:
Предложите клиенту товары, которыми он еще не пользовался, но которые часто покупают с теми, что клиент уже заказывает. Возможно, клиент покупает их в другом месте — предложите ему более выгодные или удобные условия, чтобы надежнее привязать к вам.
Проанализируйте влияние жалоб на удержание
Какие данные потребуются:
- База данных по клиентам
- Данные по заказам клиентов
- Статистика обращений в поддержку
Что считать:
- Составьте список ушедших клиентов.
- Сравните, как часто писали в поддержку пользователи, которые ушли из компании, в отличие от тех, кто остался.
Как использовать:
Если ушедшие часто писали в поддержку — этот факт можно считать индикатором оттока. Постарайтесь уделять больше внимания решению проблем в чате, давайте бонусы за жалобы и возвраты по вине компании.
Предлагайте новым клиентам пробовать больше
Какие данные потребуются:
- Данные по заказам клиентов
Что считать:
- Рассчитайте средний чек первых покупок (по новым клиентам).
Как использовать:
Предложите новым покупателям скидку на текущий или следующий заказ, размер которой зависит от суммы первого заказа — чем больше сумма, тем выше скидка. Для установки интервалов суммы заказа используйте средний чек новых клиентов: установите сумму для получения максимальной скидки больше этого значения.
В конечном счете
Данные о продажах и клиентах не должны лежать мертвым грузом. Скорее всего, вы потратили значительные бюджеты на их сбор и хранение, а это уже достаточный повод заставить их работать.
Даже простые расчеты своими силами помогут увеличить средний чек, удержать клиентов и повысить их лояльность. В современном e-commerce аналитика – это конкурентное преимущество и залог процветания.
Фото на обложке: unsplash.com
Иллюстрации предоставлены автором.
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