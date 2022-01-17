Материнская компания Facebook запатентовала роботизированное глазное яблоко

Meta тратит миллиарды долларов на то, чтобы вывести как можно больше своих пользователей из реального мира и вовлечь их в метавселенную, населенную аватарами. Не менее активно корпорация инвестирует и в роботехнику. Одна из последних разработок — механическое глазное яблоко, напоминающее человеческое. Первым на патент обратило внимание издание Insider.

Проект «механическое глазное яблоко 100» представляет собой «роботизированный глаз, спроектированный по подобию человеческого», с двумя осями вращения, пересекающимися в центральной точке. Описание конструкции кажется довольно сложным: детали, имитирующие склеру, сетчатку и роговицу человеческого глаза, а также зрачок и радужную оболочку.

Но зачем нужен глаз без головы? В Meta подумали и об этом — согласно патенту, глаз предназначен для «слияния» с головой аниматронного робота, чтобы он «выглядел аутентичным для стороннего наблюдателя».

Глазное яблоко будет оснащено датчиками, помогающими ему «видеть», и эта способность, по словам его создателей, может быть натренирована с помощью машинного обучения, — в теории основанного на данных отслеживания движения глаз пользователей, — которые затем можно будет отобразить на механическом глазном яблоке. Это как если бы человек проходил что-то вроде теста CAPTCHA, но роботизированным глазом.

В заявлении изданию Gizmodo представитель Meta сказал, что компания не комментирует конкретный охват своих патентов или причины подачи заявки. Далее он пояснил, что патенты в целом «не обязательно охватывают технологии, используемые в наших продуктах и услугах».

Скриншот: Ведомство по патентам и товарным знакам США

Механическому глазу можно найти и более практическое применение. Например, глазное яблоко будет не только тренироваться на повторении человеческого взгляда, но и, наоборот, может быть использовано как инструмент для более точного отслеживания движения глаз человека.

Как отмечает Insider, этот тип технологии потенциально может ускорить разработку AR и VR-приложений компании, которые в значительной степени зависят от отслеживания движения глаз. Эти приложения, в свою очередь, играют важную роль в реализации амбиций компании в области метавселенной.

Это не первый раз, когда Meta экспериментирует с добавлением человеческих характеристик роботам. Еще в ноябре компания объявила о сотрудничестве с Университетом Карнеги-Меллона для создания легкой, тактильно-чувствительной «кожи», способной наделить роботов осязанием.

По словам CEO Meta Марка Цукерберга, новый поток данных о прикосновениях к окружающей среде можно будет использовать для создания «реалистичных виртуальных объектов и физических взаимодействий в метавселенной».

Исследования механического глазного яблока и синтетической кожи являются частью более масштабных экспериментов по робототехнике в подразделении искусственного интеллекта Meta, впервые обнародованных в 2019 году.

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