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Истории

TikTok планирует выйти на рынок онлайн-обучения

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Редактор

Елена Лиханова

Не нужно быть пользователем TikTok, чтобы оценить успешность этой соцсети, ведь ролики из нее давно разошлись по всему интернету. За несколько месяцев локдауна TikTok превратился в звезду индустрии развлечений: в первом квартале 2020 года это китайское приложение скачали более 2 млрд раз и установили 315 млн раз.

Теперь сервис, принадлежащий китайскому транснациональному интернет-гиганту ByteDance, планирует получить долю на рынке онлайн-образования. Сотни экспертов и компаний будут производить образовательный контент под хэштегом #LearnOnTikTok.

TikTok планирует выйти на рынок онлайн-обучения

TikTok планирует инвестировать в проект $14,6 млн. В создании контента будут участвовать организации, в том числе образовательные и благотворительные, а также знаменитости. Таким образом социальная сеть будет стимулировать тенденцию к «микрообучению» в интернете.

Вероятно, школы и университеты будут последними учреждениями, которые откроются после пандемии. В TikTok считают, что смогут изменить рынок онлайн-образования, предложив альтернативные инструменты для него.

«[ ... ] Tiktok быстро стал ресурсом, к которому обращаются за развлекательным контентом в малых дозах, — говорит Рич Уотерворт, главный менеджер TikTok в ЕС. — Теперь мы хотим развиваться на этом прочном фундаменте, объединяя развлечения и обучение, предлагая нашему сообществу действительно богатую и разнообразную экосистему контента».

Во время пандемии использование социальных сетей резко возросло, и приложения теперь все чаще служат источниками новостей. Согласно отчету Reuters Digital News Report за 2020 год, опубликованному на этой неделе, 43% 16-24-летних использовали социальные сети, чтобы узнать информацию о COVID-19, и в последние несколько месяцев 6% обращались именно к TikTok.

Уотерворт рассказывает, что платформа выявила растущий интерес к образовательным видео. Хэштег #LearnOnTikTok собрал более 7 млрд просмотров. «Эти инвестиции будут использованы, чтобы расширить категорию образовательного контента, — говорит он. — В будущем в рамках проекта LearnOnTikTok мы будем инвестировать в партнеров и создателей разнообразного профессионального контента [...] Мы планируем использовать в обучении возможности TikTok: эффекты, аудио, переходы, инструменты, которые делают его таким привлекательным и веселым, чтобы люди получали удовольствие от обучения».

Еще до COVID-19 наблюдался быстрый рост в сфере образовательных технологий: глобальные инвестиции в edtech достигли $18,66 млрд в 2019 году, а общий рынок онлайн-образования, по прогнозам, составит $350 млрд к 2025 году.

В настоящее время в мире насчитывается более 1,2 млрд детей в 186 странах, пострадавших от закрытия школ из-за пандемии. COVID-19 привел к резкому росту использования языковых приложений, программ для дистанционного обучения и видеосвязи.

Планы TikTok связаны с наймом бывшего главы Disney по направлению D2C Кевина Мэйера, который курировал запуск Disney Plus. Сейчас у сервиса более 50 млн подписчиков.

Джейми Макьюэн из Enders Analysis считает, что в новой компании Мэйер может изменить стратегию развития: «TikTok очень хочет повысить свою привлекательность, и в будущем мы увидим более структурированный, более премиальный контент. У Мэйера есть опыт организации сделок по созданию контента, и мы уверены, что в будущем он продолжит их заключать».

Образовательный контент также может быть привлекательным для рекламодателей, которые ищут способы выделиться среди онлайн-видео и инфлюенсеров. Бренды могут создавать видео для «микрообучения», чтобы привлечь аудиторию, повышать свою ценность и даже проводить рекрутинговые кампании для молодежи.

Источник.

Фото на обложке: Chi Hin Ng / Shutterstock

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