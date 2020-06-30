TikTok планирует выйти на рынок онлайн-обучения

Теперь сервис, принадлежащий китайскому транснациональному интернет-гиганту ByteDance, планирует получить долю на рынке онлайн-образования. Сотни экспертов и компаний будут производить образовательный контент под хэштегом #LearnOnTikTok.

Не нужно быть пользователем TikTok, чтобы оценить успешность этой соцсети, ведь ролики из нее давно разошлись по всему интернету. За несколько месяцев локдауна TikTok превратился в звезду индустрии развлечений: в первом квартале 2020 года это китайское приложение скачали более 2 млрд раз и установили 315 млн раз.

TikTok планирует инвестировать в проект $14,6 млн. В создании контента будут участвовать организации, в том числе образовательные и благотворительные, а также знаменитости. Таким образом социальная сеть будет стимулировать тенденцию к «микрообучению» в интернете.

Вероятно, школы и университеты будут последними учреждениями, которые откроются после пандемии. В TikTok считают, что смогут изменить рынок онлайн-образования, предложив альтернативные инструменты для него.

«[ ... ] Tiktok быстро стал ресурсом, к которому обращаются за развлекательным контентом в малых дозах, — говорит Рич Уотерворт, главный менеджер TikTok в ЕС. — Теперь мы хотим развиваться на этом прочном фундаменте, объединяя развлечения и обучение, предлагая нашему сообществу действительно богатую и разнообразную экосистему контента».

Во время пандемии использование социальных сетей резко возросло, и приложения теперь все чаще служат источниками новостей. Согласно отчету Reuters Digital News Report за 2020 год, опубликованному на этой неделе, 43% 16-24-летних использовали социальные сети, чтобы узнать информацию о COVID-19, и в последние несколько месяцев 6% обращались именно к TikTok.

Уотерворт рассказывает, что платформа выявила растущий интерес к образовательным видео. Хэштег #LearnOnTikTok собрал более 7 млрд просмотров. «Эти инвестиции будут использованы, чтобы расширить категорию образовательного контента, — говорит он. — В будущем в рамках проекта LearnOnTikTok мы будем инвестировать в партнеров и создателей разнообразного профессионального контента [...] Мы планируем использовать в обучении возможности TikTok: эффекты, аудио, переходы, инструменты, которые делают его таким привлекательным и веселым, чтобы люди получали удовольствие от обучения».

Еще до COVID-19 наблюдался быстрый рост в сфере образовательных технологий: глобальные инвестиции в edtech достигли $18,66 млрд в 2019 году, а общий рынок онлайн-образования, по прогнозам, составит $350 млрд к 2025 году.

В настоящее время в мире насчитывается более 1,2 млрд детей в 186 странах, пострадавших от закрытия школ из-за пандемии. COVID-19 привел к резкому росту использования языковых приложений, программ для дистанционного обучения и видеосвязи.

Планы TikTok связаны с наймом бывшего главы Disney по направлению D2C Кевина Мэйера, который курировал запуск Disney Plus. Сейчас у сервиса более 50 млн подписчиков.

Джейми Макьюэн из Enders Analysis считает, что в новой компании Мэйер может изменить стратегию развития: «TikTok очень хочет повысить свою привлекательность, и в будущем мы увидим более структурированный, более премиальный контент. У Мэйера есть опыт организации сделок по созданию контента, и мы уверены, что в будущем он продолжит их заключать».

Образовательный контент также может быть привлекательным для рекламодателей, которые ищут способы выделиться среди онлайн-видео и инфлюенсеров. Бренды могут создавать видео для «микрообучения», чтобы привлечь аудиторию, повышать свою ценность и даже проводить рекрутинговые кампании для молодежи.

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