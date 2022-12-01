10 советов для безопасного онлайн-шопинга

Интернет-магазины предназначены для того, чтобы сделать покупки проще и удобнее. Но порой предложений так много, что приходится просматривать несколько страниц незнакомых брендов или продавцов. Рассказываем, как определить качественный товар, когда в вашем распоряжении лишь фотография.

Найдите сайт, профиль в соцсетях и контактную информацию

Постарайтесь найти доказательства существования производителя или продавца. Собственный сайт — это неплохо, но мошенники могут легко создать имитацию с помощью недорогих инструментов вроде Shopify или WordPress.

Прокрутите главную страницу вниз, чтобы найти контактные данные и убедиться, что это не готовый шаблон. Изучите страницу «О компании» Если текст выглядит оригинальным и в нем называют либо основателей или сотрудников, это хороший знак. На большинстве сайтов будет email, но стоит поискать и другие способы связи, включая адрес и номер телефона. Чем более открыта компания, тем лучше.

Следующий этап — поискать присутствие в сети. Нередко бренды начинают с запуска страницы в соцсетях, прежде чем создавать полноценный сайт.

«Если бренд не присутствует в социальных сетях, это может быть тревожным сигналом, особенно в индустрии моды или бьюти», — говорит Элейн Квон, управляющий партнер Kwontified, компании по управлению e-commerce и разработке ПО.

Посмотрите, сколько существует компания и что еще она продает

Технологические компании, включая Google и Facebook, начали предоставлять больше информации, чтобы помочь покупателям идентифицировать подозрительный бренд, например, как долго он существует.

Если у бренда был только URL-адрес или страницы в социальных сетях в течение двух лет или меньше, продолжайте исследование. Все, что меньше шести месяцев, особенно подозрительно.

Рассмотрим, как проверить продавца на разных ресурсах.

Google. Переключите поиск на английский язык. Найдите компанию и нажмите на три вертикальные точки рядом с результатом ее главной страницы, чтобы открыть раздел About this result («Об этом результате»). Там можно будет увидеть, когда поисковая система впервые проиндексировала сайт. Магазины, которые существуют достаточно давно, с большей вероятностью заслуживают доверия.

Переключите поиск на английский язык. Найдите компанию и нажмите на три вертикальные точки рядом с результатом ее главной страницы, чтобы открыть раздел About this result («Об этом результате»). Там можно будет увидеть, когда поисковая система впервые проиндексировала сайт. Магазины, которые существуют достаточно давно, с большей вероятностью заслуживают доверия. Facebook*. Перейдите на страницу профиля компании и прокрутите вниз до раздела «Прозрачность страницы». Там можно найти дату создания страницы и все изменения в ее названии. Обратите внимание на многочисленные или необычные смены названий (например, из кофейни в магазин леггинсов). Также можно просмотреть, в каких странах находятся люди, управляющие страницей.

Перейдите на страницу профиля компании и прокрутите вниз до раздела «Прозрачность страницы». Там можно найти дату создания страницы и все изменения в ее названии. Обратите внимание на многочисленные или необычные смены названий (например, из кофейни в магазин леггинсов). Также можно просмотреть, в каких странах находятся люди, управляющие страницей. Wildberries. Пролистайте карточку нужного товара. В нижней части представлена информация о продавце, в том числе количество проданных товарных единиц, срок работы на маркетплейсе и процент товаров с браком.

Пролистайте карточку нужного товара. В нижней части представлена информация о продавце, в том числе количество проданных товарных единиц, срок работы на маркетплейсе и процент товаров с браком. «Яндекс.Маркет». В результатах поиска под каждым товаром отображается продавец и его рейтинг. Кликните на имя продавца и перейдите на карточку. На вкладках «Отзывы» и «О магазине» можно просмотреть дополнительную информацию.

В результатах поиска под каждым товаром отображается продавец и его рейтинг. Кликните на имя продавца и перейдите на карточку. На вкладках «Отзывы» и «О магазине» можно просмотреть дополнительную информацию. Ozon. В описании товара найдите продавца и нажмите на него, чтобы открыть карточку продавца. На вкладке «Профиль» можно увидеть статистику заказов и срок сотрудничества с маркетплейсом.

Обращайте внимание на реалистичность цены

Сушилку для овощей можно купить по очень демократичной цене. Скорее всего, она будет справляться с задачей, но, вероятно, прослужит меньше, чем более дорогие аналоги. Для некоторых товаров это имеет большее значение, чем для других. Все, что употребляется в пищу, а также устройства, которые потенциально могут быть травмоопасными, например беговая дорожка, не должны продаваться значительно дешевле стандартной цены.

Найдите физический офис компании

Если удалось найти адрес офиса, поищите его на картах. Он не всегда указан в разделе с контактами, поэтому можно изучить условия возврата и посмотреть, есть ли там какой-то почтовый адрес. Далее поищите его на онлайн-картах. Это строение в заброшенном торговом центре без видимых вывесок? Тревожный звонок.

Обычный жилой дом также может быть красным флагом. Впрочем, порой именно так выглядит офис законопослушного малого бизнеса, поэтому этот фактор не стоит считать решающим.

Заново научитесь читать отзывы и комментарии

Не стоит руководствоваться средним рейтингом. Уделите внимание содержанию отзывов. Если у товара слишком много наивысших отметок, это может означать, что компания за них заплатила и использовала специальный сервис, чтобы поднять продукт на верхнюю строчку поиска.

Попробуйте изучить отзывы с низкими отметками. Иногда они могут рассказать гораздо больше (и даже убедить вас в том, что продукт настоящий). Будьте внимательны к отзывам, которые используют идентичные формулировки или звучат так, как будто относятся к совершенно другому продукту. Наконец, посмотрите на дату самого старого отзыва, чтобы узнать, не мог ли товар набрать большое количество отзывов необычно быстро.

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«На каждые пару сотен продаж будет один человек, который оставит отзыв, — объясняет Сауд Халифа, основатель Fakespot, инструмента оценки брендов для браузеров. — Если это новый бренд, который только что запущен, у него не может быть миллиона продаж».

Не полагайтесь на средний рейтинг отзывов. Ищите признаки того, что отзывы о бренде реальны.

Ознакомьтесь с гарантиями и политикой возврата

Дорогостоящий товар с 30-дневной гарантией — повод отказаться от покупки. Как правило, товары высокой ценовой категории имеют более продолжительный гарантийный срок — год и более.

Изучите политику возврата и узнайте, какие у вас есть варианты, если товар неисправен. Обратите внимание: иногда возврат товара возможен лишь в течение ограниченного времени или при оплате обратной доставки.

Воспользуйтесь поиском

Попробуйте ввести название бренда в поисковую строку и поискать ресурсы, на которых он будет называться мошенническим. Затем попробуйте поискать бренд на крупном форуме. Если результатов нет, вероятно, это не самый надежный продукт.

Попробуйте поискать других покупателей, которые делятся своим опытом в блогах или социальных сетях. Некоторые даже ведут черные списки мошенников.

Найдите источник изображения

Сделайте скриншот или скопируйте одно из изображений товара на сайте. Проведите поиск по картинке и посмотрите, встречается ли этот продукт на других площадках или фотобанках. Иногда снимки предоставляют оптовые компании, но порой их воруют у более крупных брендов. Если фотографии принадлежат другому бренду — это очень плохой знак.

Помните: некоторые товары лучше покупать офлайн

Универсальное правило можно сформулировать следующим образом. Не покупайте у непроверенных продавцов то, что употребляется в пищу (продукты питания или добавки) или может быть небезопасно (автосиденья или сменные батареи). Онлайн-площадки — не единственные ресурсы для шопинга. Иногда надежнее обратиться к обычному ритейлеру.

Доверяйте магазинам, которые по-прежнему сами выбирают и хранят товары, качество которых вы можете проверить лично. Отдавайте предпочтение известным брендам, но будьте осторожны, покупая их на маркетплейсах у третьих лиц. В противном случае вы рискуете купить возвращенные товары или модели прошлых сезонов.

Сообщайте о негативном опыте

Если вы уже что-то купили и обожглись, в ваших силах спасти других от такой же участи. Оставьте отзыв или напишите о своем опыте на в социальных сетях. Об этом можно сообщить напрямую в техподдержку маркетплейса, но если товар не откровенно опасен или плох, это вряд ли будет эффективно.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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