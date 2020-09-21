Шесть причин, которые делают нас слишком ранимыми

Психолог Ник Уигналл рассказывает, почему нас так сильно задевают некоторые ситуации, и как научиться с этим справляться.

Мы часто слышим такие бесполезные советы, как «Не позволяй им на себя давить!», «Перестань так сильно себя критиковать» и, конечно, «Нужно просто научиться отпускать ситуацию». Разумеется, окружающие говорят это из лучших побуждений, но они упускают главное: причины нашей ранимости могут иметь серьезную психологическую основу.

Социальный перфекционизм

Это означает, что для нас невыносима сама мысль о том, что окружающие видят наши недостатки или ошибки. Думая, что мы должны всегда хорошо выглядеть в глазах других, мы постоянно переживаем, что люди о нас думают. И тогда мы неизбежно начинаем принимать все слишком близко к сердцу.

Но ошибаться — нормально. И вполне нормально переживать о том, что подумают окружающие. В конце концов, мы социальный вид и наше основное преимущество заключается в умении координировать действия и сотрудничать. Неудивительно, что для нас так важно мнение других. Главное — не относиться к себе слишком критично. Посмотрите, насколько ваши опасения близки к правде, а не судите себя.

Мотивирование через негативный внутренний диалог

С детства мы знаем, что единственный способ добиться успеха в жизни — быть к себе построже. Мы неизбежно привыкаем постоянно вести негативный внутренний диалог, чтобы замотивировать себя, но фактически лишь настраиваемся на неудачу. Эта привычка приводит к беспокойству, низкой самооценке и повышенной ранимости.

Если мы сталкиваемся с критикой или неожиданной обратной связью, негативный внутренний диалог заставляет нас постоянно обдумывать неудачу:

Вместо «Мне нужно усерднее трудиться над этим аспектом работы» мы говорим себе «Я неудачник»

Вместо «Он разочарован моей работой» мы думаем «Он разочарован мной»

Не принимайте критику близко к сердцу — не относитесь к ошибке в действиях как к личному недостатку. Избавиться от привычки вести негативный внутренний диалог помогут когнитивное переструктурирование и сочувствие к себе.

Страх гордиться собой

Христианская мораль учит нас, что гордыня — это плохо, и даже греховно. Но гордиться собой — это необязательно ставить себя выше других. Достаточно просто принимать свои сильные стороны. С точки зрения психологии, иметь здоровое чувство гордости за себя очень полезно.

Когда мы принимаем все слишком близко к сердцу, мы переогцениваем мнение других людей и недооцениваем свое. Здоровое чувство гордости помогает справиться с несправедливой критикой — просто потратьте немного времени, чтобы напомните себе о своих хороших качествах.

Неумение быть решительным

С детства мы слышим, как важно быть милыми, добрыми и уступчивыми, ставить желания и потребности окружающих выше собственных. В результате мы заботимся о других и забываем о себе, в конечном итоге начиная принимать все слишком близко к сердцу.

Если мы постоянно пренебрегаем своими потребностями и желаниями, заботясь о других, то очень трудно будет приучить себя к мысли, что мы важнее окружающих. Услышав критику в свой адрес, мы автоматически думаем, что она справедлива, а мы не так значительны.

Решительность — это возможность сказать, чего мы хотим и чего не хотим, будучи честными по отношению к себе и уважительными по отношению к окружающим. Чем решительнее мы становимся, тем выше себя ценим и перестаем быть слишком ранимыми.

Запутанность собственных объяснений

Обычно мы принимаем ситуацию близко к сердцу после того, как слышим критику в свой адрес. Кажется, что причиной расстройства стали слова другого человека, но это не так.

Согласно теории когнитивной медиации, эмоции вызывают не события, а наши мысли об этих событиях. Когда мы эмоционально реагируем на что-то, причина не в том, что нам говорят об этом окружающие, а в том, как мы сами объясняем себе ситуацию.

Чтобы не принимать все близко к сердцу, обратите внимание на то, как относитесь к происходящему. Постарайтесь давать себе более реалистичные объяснения ситуации или совсем воздержаться от них, и со временем это войдет в привычку.

Частое общение не с теми людьми

В детстве мы познаем себя через окружающих. Но когда мы становимся взрослыми, люди вокруг, особенно те, с кем мы проводим больше времени, влияют на нас серьезнее, чем мы готовы признать.

Если близкие критикуют вас, страдает и ваша самооценка. Самый лучший, а иногда и самый тяжелый шаг, который поможет вам стать менее ранимым человеком, — начать проводить время с другими людьми. Заводить новых друзей, заканчивать нездоровые отношения и устанавливать границы для токсичных членов семьи нелегко, но это важно.

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