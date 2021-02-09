Как работать с трудным руководителем

Далеко не в каждом коллективе царят идеальные отношения. Порою самый сложный в общении человек — руководитель. Если он вызывает антипатию и непоследователен, это отрицательно сказывается на работе. Однако даже из подобных ситуаций можно извлечь пользу. Вот четыре способа это сделать.

Берите на себя ответственность

Непросто работать с начальником, который не оправдывает ожидания. Но важно помнить, что именно от вас зависит то, как вы строите отношения и ваше будущее.

Начните с себя: не давайте поводов для критики и демонстрируйте профессиональное поведение. Если руководитель ведет себя некорректно по отношению к подчиненным, не следуйте его дурному примеру.

Стройте открытые отношения, давайте ему обратную связь и говорите о том, что вам необходимо. Большинство лидеров ценят искренность и понимание. Так вы сможете создать почву для равноправных отношений с полным взаимоуважением.

Но при этом необходимо быть уверенным в себе и уметь занять твердую позицию в отношениях с лидером.

Относитесь с пониманием

Помните, что даже если руководитель производит впечатление неприятного человека, не стоит воспринимать это на личный счет. Возможно он переживает стресс в связи с личными обстоятельствами или просто не осознает степень своего воздействия на окружающих. Его намерения могут сильно отличаться от его поведения. Помните, что он такой же человек и возможно переживает сложный этап в жизни.

По возможности выражайте поддержку руководителю. Недавнее исследование показало, что, когда лидеры чувствуют свою ценность, они, как правило, более энергичны, оптимистичны и удовлетворены жизнью. Таким образом это может позитивно сказаться на условиях рабочего микроклимата. Обращайте внимание на мелочи, за которые стоило бы быть благодарным. Возможно, руководитель приходит на встречи вовремя или не занимается микроменеджментом.

Покажите, что вам не все равно и сделайте отношения позитивнее. В конечном итоге это принесет пользу работе.

Не ожидайте слишком многого

Не стоит забывать, что руководитель не сможет постоянно удовлетворять все потребности.

Возможно, он особенно эффективен в управлении задачами, но не так силен в проявлении сочувствия. Или он поддерживает и мотивирует вас, но недостаточно открыт. Цените его сильные стороны.

Если вам недостаточно знаний, которые может дать руководитель, обратитесь к коллегам. Найдите наставника, к которому сможете регулярно обращаться за советом и рекомендациями.

Ищите возможности для обучения

Не стоит полностью полагаться на руководителя, ищите знания самостоятельно. Сосредоточьтесь на поиске возможностей на основе ваших профессиональных навыков. Анализируйте опыт начальника, что именно позволило ему занять эту позицию и что могло бы помочь вам в дальнейшем.Ценный урок можно вынести даже из неудачи.

Именно от вас зависит то, как складываются отношения с руководителем и вы в силах извлечь из них полезные уроки. Будьте готовы к переменам и ищите возможности для развития.

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