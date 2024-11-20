Уличная торговля: что это, надо ли разрешение и как его получить

В статье расскажем, что такое уличная торговля, штрафы на какую сумму и за что могут получить предприниматели и как получить разрешение на уличную торговлю и соблюсти законодательство. Задача это непростая, но вполне решаемая.

Уличная торговля у многих традиционно ассоциируется с девяностыми, когда на каждом углу стояли палатки и киоски, а у магазинов сидели бабушки с семечками и пирожками. Но сегодня просто поставить столик и начать что-то продавать на улице нельзя. За организацию уличной торговли без разрешения предусмотрены штрафы, порой — весьма солидные.

Что является уличной торговлей?

Это продажа того или иного товара или оказание услуг в так называемом нестационарном торговом объекте (НТО). Это может быть киоск, палатка, фудтрак, даже автомобиль.

Всевозможные лотки, столы, даже просто расстеленный на асфальте кусок ткани, если на нем выложены товары для продажи, тоже приравниваются к НТО.

Почему уличная торговля без разрешения запрещена?

Потому что по закону территория улицы — это собственность государства (либо федеральная, либо муниципалитета). Соответственно, если кто-то хочет использовать эту собственность, чтобы торговать, он должен получить разрешение в администрации.

По сути, это разрешение означает, что владелец территории позволяет использовать эту территорию для ведения бизнеса. Но за это придется заплатить.

Не все НТО могут быть одобрены администрацией.

Прежде чем дать разрешение, специалисты оценят, не нарушает ли объект правила размещения. Эти правила закреплены в нормативах, устанавливаемых муниципалитетами и органами федеральной власти.

Разрешение выдается по установленной форме, как правило — на год, затем его придется продлевать.

Где написано, что нельзя свободно торговать на улице, и какой штраф

Большинство территорий находится в собственности муниципалитетов, и локальные нормативные акты запрещают свободную торговлю в таких местах без разрешения. Впрочем, и разрешение можно получить не на любую точку — ниже рассмотрим это подробнее.

Если же предполагаемое место под торговлю принадлежит коммерческой структуре, то можно взять его в субаренду. Например, практически у каждого торгового центра при входе стоят фудтраки — владельцы таких торговых точек заключили договор субаренды с ТЦ и уплачивают заранее оговоренную сумму за право занимать место.

Точно так же те, кто торгует на рынке, платят администрации рынка за аренду места под палатку.

Штрафные санкции за уличную торговлю без разрешения прописаны в региональных КоАП. Размер штрафа варьируется от региона к региону и может быть как скромным (2-3 тыс. рублей), так и солидным (до полумиллиона).

Общие правила торговли на улице

Закон предусматривает разрешение на уличную реализацию товаров только в том случае, если бизнес продавца зарегистрирован официально, а на торговую точку имеется договор аренды или субаренды.

Правила торговли на улице регламентированы Федеральным законом №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ».

Единственное исключение из правила — участие в ярмарках.

Если человек хочет продать на ярмарке свой урожай или собственноручно изготовленные изделия, ему не нужно получать разрешение.

Как законно торговать на улице?

Для осуществления торговой деятельности на улице придется выполнить несколько обязательных шагов.

Прежде всего — зарегистрировать свой бизнес. Это необходимо потому, что любая торговая деятельность приносит ее организатору доход. А с дохода он обязан уплачивать налоги. Следовательно, нужно зарегистрироваться в налоговой.

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Здесь есть несколько вариантов:

стать индивидуальным предпринимателем.

Этот способ подойдет, прежде всего, тем, кто планирует нанять продавца в свою торговую точку. Впрочем, если в планах — торговать самому, ИП все равно никто не запрещает открыть.

Сегодня можно использовать упрощенную систему налогообложения или приобрести патент, чтобы не заморачиваться с вычислением налогов. Из минусов — необходимость уплаты дополнительных взносов: за себя и за сотрудников;

стать самозанятым.

Это проще, чем ИП: достаточно установить приложение ФНС «Мой налог» и зарегистрироваться там. У самозанятых нет необходимости вести бухгалтерию и платить взносы, а сумма налога фиксирована: 4-6% от дохода (в зависимости от региона).

Налог уплачивается ежемесячно, и декларацию подавать не нужно. Однако этот вариант подходит только тем, кто работает без сотрудников;

открыть ООО.

Это довольно хлопотный способ, но если планируется, к примеру, использовать сеть фудтраков, то ООО прекрасно подойдет. Как и ИП, владельцы фирм уплачивают, кроме налога на доход, взносы за сотрудников.

Можно применять упрощенную систему налогообложения, но вести бухгалтерию и регулярно подавать налоговые декларации все же нужно.

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Если не регистрировать бизнес, придется уплатить штраф — до 2 тыс. рублей (помимо штрафа за сам факт торговли без разрешения).

В некоторых случаях правила уличной торговли подразумевают также и получение разрешения от Роспотребнадзора Постановление Правительства РФ №584 от 16 июля 2009 г..

Это нужно, если:

предприниматель хочет продавать продукты питания;

предприниматель реализует товары в розницу;

деятельность уличной торговой точки связана со спортом (например, прокат велосипедов).

Чтобы получить разрешение, нужно отправить уведомление в Роспотребнадзор — можно принести лично, направить заказным письмом или подать через МФЦ. За отсутствие такого разрешения предусмотрен штраф — до 20 тыс. рублей.

После регистрации бизнеса нужно будет разобраться, нужна ли онлайн-касса. Она требуется не всегда.

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Так, торгующий на улице предприниматель имеет право не покупать онлайн-кассу в следующих случаях:

он торгует с лотка или тележки либо продает товары в поезде;

продает напитки или мороженое в киоске;

оказывает услуги по ремонту обуви и изготовлению ключей;

продает на рынке непродовольственные товары.

Также онлайн-кассы не используют самозанятые. В остальных случаях касса нужна, а за ее отсутствие предусмотрен штраф в размере доли неучтенного дохода ст. 14.5 КоАП.

Как заключить договор с администрацией

Чтобы не попасть под запрет уличной торговли, нужно обратиться в администрацию. Городские власти устанавливают определенные правила размещения НТО, с учетом равномерности их установки.

Торговая точка не должна мешать автомобильному и пешеходному движению — поэтому, например, поставить киоск посреди улицы не получится. Также она должна гармонично вписываться в облик населенного пункта.

Обычно схему размещения нестационарных торговых объектов, утвержденную муниципальными властями, можно посмотреть на сайте городской администрации.

Интересно, что нельзя просто выбрать приглянувшееся место и занять его — предварительно придется уточнить, свободно ли это место и подать заявку на аукцион.

Чтобы стать участником аукциона, предпринимателю (уже зарегистрированному предварительно) нужно будет уплатить задаток и направить документы в администрацию. Уточнить детали и сумму задатка можно в местном департаменте по размещению НТО.

Также для участия в аукционе потребуется зарегистрироваться на электронной площадке. Конкретную площадку выбирает администрация. После регистрации и заполнения заявки эту заявку должна будет одобрить комиссия, и только затем участник допускается на аукцион.

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Если аукцион выигран, то администрация заключит с предпринимателем договор и даст разрешение на уличную торговлю. Это разрешение следует предъявлять сотрудникам полиции, поскольку сотрудники обязаны отрабатывать жалобы граждан на размещение уличных торговых точек.

Случается и так, что подходящих свободных мест для торговли нет.

Тогда предприниматель может подать заявление о том, чтобы в городскую схему НТО включили новую точку.

Администрация рассмотрит это заявление и при отсутствии нарушений добавит новый объект на схему.

Дальнейшее — так же, как описано выше.

Срок действия разрешения, полученного от администрации, может варьироваться. Он зависит от вида деятельности, которой занимается предприниматель.

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Как правило, верхняя граница — пять лет, по факту же — обычно намного меньше. Например, для продажи сезонных товаров (фруктов и овощей, новогодних елок) разрешение может действовать от нескольких дней до нескольких месяцев. Для большинства прочих товаров — год.

Что такое НТО, и какими они бывают

Нестационарный торговый объект представляет собой мобильную конструкцию без фундамента. Это может быть прицеп, фудтрак, киоск, лоток, павильон и тому подобное.

Основное отличие от стационарной точки — именно мобильность.

НТО можно легко и быстро демонтировать и переместить.

Так как НТО не является зданием, то его не нужно регистрировать в Росреестре или ставить на кадастровый учет. Предприниматель может приобрести НТО в собственность или взять в аренду. Право собственности подтверждается договором купли-продажи, факт аренды — соответствующим договором.

Как самозанятому установить НТО

Чтобы установить нестационарный торговый объект, самозанятому нужно в первую очередь определить, кто является собственником территории, где планируется разместить НТО.

Если собственник — частное лицо, то достаточно заключения договора аренды. Если коммерческая компания — договора субаренды.

то достаточно заключения договора аренды. Если коммерческая компания — договора субаренды. Если земля принадлежит МКД, то самозанятому придется получить разрешение жильцов (оно обычно утверждается на собрании собственников), а затем — заключить договор аренды с управляющей компанией.

то самозанятому придется получить разрешение жильцов (оно обычно утверждается на собрании собственников), а затем — заключить договор аренды с управляющей компанией. В случае, если земля является собственностью муниципалитета, следует подать заявку в администрацию, это уже было рассмотрено выше.

Интересно, что в схему размещения НТО часто не включают объекты, которые могут быть перемещены усилиями одного человека:

тележки (например, с мороженым),

автоцистерны и тому подобное.

Но это не значит, что их можно устанавливать без разрешения — нет. Такая незаконная уличная торговля карается штрафом.

Последствия торговли на улице без разрешения

Несанкционированная уличная торговля влечет за собой наложение штрафов, а также запрет на дальнейшую реализацию продукции.

Интересно, что конкретные санкции устанавливаются не на федеральном уровне, а на уровне муниципалитетов.

Именно в муниципальном законодательстве нужно искать ответ на вопрос о том, сколько придется заплатить за торговлю без разрешения. Но даже если сумма невелика, лучше не рисковать — ведь в противном случае предприниматель не отделается только лишь штрафом, ему придется полностью закрыть свой бизнес.

Итог

Уличная торговля — достаточно деликатная сфера. Некоторые предприниматели считают, что получить на нее разрешение проблематично, однако если делать все по уму и не пытаться схалтурить, то проблем обычно не возникает.

Чтобы избежать штрафов, достаточно зарегистрировать бизнес и получить разрешение в городской администрации либо заключить договор аренды (субаренды) с собственником земли, где планируется установить торговую точку.

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