Закрыть ИП в 2024 году можно довольно просто, если следовать нескольким шагам. Если вы задумываетесь, как приостановить ИП, то сначала решите, действительно ли хотите временно прекратить деятельность или окончательно закрыть бизнес. Для временной приостановки нужно просто перестать вести активность и уведомить об этом налоговую. Но если хотите полностью закрыть ИП в 2024, то процедура немного отличается. Сейчас есть возможность закрыть ИП онлайн. Процедура закрытия ИП в 2024 году стал намного удобнее благодаря современным технологиям. Важно убедиться, что у вас нет задолженностей перед налоговой и другими государственными органами. В статье узнаете, как оформить закрытие ИП в 2024 году, что для этого нужно, как закрыть ИП через «Госуслуги» и какие могут быть причины для отказа.

Содержание

Что нужно сделать заранее

Нужно пройти ряд предварительных этапов, прежде чем закрыть ИП. Пошаговая инструкция 2024 года о том, как это сделать заранее, чтобы процесс прошел гладко и без осложнений:

Уведомить работников о предстоящем увольнении. Если у вас есть наемные сотрудники, оповестите их до запланированного увольнения за то время, которое указано в трудовом договоре. Потому что для работодателей, которые зарегистрированы как физические лица, действует статья 307 ТК РФ. Уведомление должно быть в письменном виде, вручено под подпись каждого сотрудника. Погасить все задолженности перед контрагентами и партнерами. Рассчитайтесь со всеми, чтобы избежать финансовых споров и претензий. Проверить состояние расчетного счета и подготовиться к его закрытию. Убедитесь, что счете нет задолженностей, в том числе по аренде и коммунальным услугам. Уволить работников и рассчитаться с ними. Прежде чем закрыть ИП через личный кабинет, выплатите заработную плату, компенсации за неиспользованный отпуск, выходное пособие (если предусмотрено трудовым договором). Подготовить отчетность. Сдайте все обязательные декларации и отчеты в ФНС и другие фонды. Разобраться с налогами и взносами. Необходимо уплатить все до момента подачи заявления. Оформить документы. Подготовьте заявление о прекращении деятельности и оплатите государственную пошлину.

Какие документы понадобятся

Рассмотрим, какие именно бумаги нужны, где их можно получить и как правильно оформить:

Заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. В форме указываются данные ИП, ИНН, ОГРНИП и причина прекращения деятельности. Заполнение лучше выполнять аккуратно и без ошибок, чтобы избежать отказа. Документ об уплате госпошлины. Квитанцию для оплаты можно сформировать на сайте ФНС или получить в отделении. Пошлину можно оплатить через интернет-банк или онлайн-сервис на сайте налоговой. В случае, если подаете заявление через нотариуса, МФЦ или онлайн — пошлина не взимается. Справка из ПФР о сдаче всех отчетов. Справку можно получить в отделении ПФР по месту регистрации бизнеса. Если у вас не было наемных работников, справка может не потребоваться. Выписка ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Документ из ЕГРИП (Единый Государственный Реестр Индивидуальных Предпринимателей). Ее можно получить как в бумажном виде в МФЦ или налоговой, так и в электронном на «Госуслугах» или сайте ФНС. Паспорт владельца бизнеса. Или доверенность, если документы подают за вас третьи лица. Карты и чековые книжки, которые привязаны к расчетному счету.

Как подать документы в МФЦ

Как только все справки и документы собраны, приступите к следующим действиям:

Позвоните в ближайшее отделение и уточните, принимают ли там по вашему вопросу. Закрыть ИП через МФЦ можно не везде. Попросите реквизиты пошлины и оплатите ее. Если Многофункциональный Центр будет подавать ваши документы в ИФНС в электронном виде — уплачивать отчисление через «Госуслуги» не обязательно. Проясните этот момент у консультантов во время звонка. Посетите отделение МФЦ лично. Заполните форму, распечатайте, но не ставьте подпись, иначе ее не примут. Подайте документы в запланированное время. Сохраните расписку о том, что документы приняты.

Сотрудники должны сформировать обращение, подготовить бумаги и передать их в налоговый орган. В среднем, процедура рассмотрения составляет до 11 рабочих дней.

Рассчитать и уволить работников

А теперь к следующему шагу о том, как закрыть ИП в 2024 году — для того, чтобы уволить работников:

Заполните приказ по форме Т-8. Предупредите Службу Занятости о расторжении трудового договора. Сделать это можно на их сайте по этой инструкции. Важно уложиться в сроки. Оплатите зарплату, компенсации и другие выплаты. Заполните и выдайте работникам трудовые книжки или справку СТД-Р. В графе «Причина увольнения» укажите «Трудовой договор расторгнут в связи с ликвидацией организации». Если по каким-то причинам сотрудник не может забрать трудовую — отправьте ее по почте. Верните сотрудникам трудовую книжку, сведения о страховом стаже (подраздел 1.2 Раздела 1 отчета ЕФС-1) и копию расчета по страховым взносам (Раздел 3).

Сдать отчетность

Это одна из ключевых обязанностей любого предпринимателя. Процедура требует не только внимательности и точности, но и знания всех необходимых форм и сроков. Что необходимо сдать:

Налоговая декларация для индивидуального предпринимателя на общей системе налогообложения (ОСНО) декларация по 3-НДФЛ и квартальная декларация по форме НДС подается в течение 5 рабочих дней после завершения календарного месяца, в котором прекращена деятельность.

Для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения декларация по УСН подается не позднее 25 числа месяца, следующего за кварталом, в котором прекращена деятельность.

На патентной системе налогообложения (ПСН) отчетность не требуется, но стоит уведомить налоговое ведомство о завершении использования патента.

Отчетность в Пенсионный фонд России (ПФР). Отчеты по страховым взносам за сотрудников нужно подать в течение 30 дней с даты прекращения деятельности. А также формы РСВ-1, СЗВ-М, СЗВ-ТД (если были наемные сотрудники). И последние в этом пункте — заключительные формы отчетности о страховых взносах за последний период деятельности.

Отчетность в Фонд социального страхования (ФСС). Отчеты по взносам на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний за сотрудников подают в течение 30 дней с даты прекращения деятельности и форма 4-ФСС (ежеквартальная отчетность).

Формирование отчета для закрытия фискального накопителя. Нужно сделать и подать в течение 10 рабочих дней с момента прекращения использования ККТ.

Закрытие расчетного счета. Заявление о закрытии (форму предоставляет банк) можно подать в любое время после завершения всех расчетов.

Сведения персонифицированного учета по форме ЕФС-1 нужно отправить в Социальный фонд.

Разобраться с налогами и взносами

Независимо от масштаба бизнеса, правильное и своевременное выполнение этой задачи является залогом успешного взаимодействия с налоговыми органами и другими государственными учреждениями.

Для начала, определите, какие виды налогов и взносов нужно уплатить:

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — для бизнеса на ОСНО.

Налог по УСН.

Страховые взносы в ПФР и ФОМС (фиксированные платежи).

Страховые взносы за сотрудников.

НДС для бизнеса на ОСНО.

Торговый сбор для предпринимателей.

Уплатите все налоги и взносы:

Фиксированные страховые взносы оплачиваются независимо от наличия дохода. За 2023 год сумма фиксированных страховых взносов составляет 45,8 тыс. рублей (в ПФР) и 10,8 тыс. рублей (в ФОМС).

Если доход превышает 300 тыс. рублей в год, нужно уплатить 1% с суммы, которая превышает этот порог.

Проверьте, есть ли задолженности. Сделать это можно в личном кабинете на сайте Федеральной Налоговой Службы. По возможности получите справку об отсутствии задолженности по налогам. Сохраняйте все чеки.

Подать заявление в налоговую

Рассмотрим, как закрыть ИП через кабинет налогоплательщика или другими способами:

Подготовьте заявление на прекращение ИП. Форму Р26001 можно скачать с официального сайта Федеральной налоговой службы. Также можно получить форму в бумажном виде в любом отделении налоговой службы или МФЦ (Многофункциональный центр). После заполнения потребуется оплатить госпошлину размером в 160 рублей. Подайте заявление о прекращении ИП и документы в фискальный орган лично, через МФЦ или онлайн через сайт ФНС или «Госуслуги» с использованием электронной подписи.

Сформировать отчет о закрытии фискального накопителя

Формирование отчета о закрытии фискального накопителя (ФН) — еще один этап в вопросе о том, как закрыть ИП. Для того чтобы сформировать отчет:

Убедитесь, что все чеки пробиты и закрыты, а кассовые операции завершены. Закройте текущую кассовую смену, если она открыта. В зависимости от модели вашей ККТ, войдите в режим формирования отчетов. Это может быть сделано через меню аппарата или специальное ПО. Найдите в меню или ПО пункт «Отчет о закрытии ФН» или «Закрытие фискального накопителя». Следуйте инструкциям на экране, чтобы сформировать данные. После формирования отчет автоматически отправляется оператору фискальных данных (ОФД). Убедитесь, что касса подключена к интернету и передача проходит без ошибок. Дождитесь подтверждения о получении отчета. Это может быть отображено на экране кассы или в личном кабинете на сайте ОФД. Распечатайте отчет о закрытии и сохраните его. Он может пригодиться при проверке. После закрытия снимите кассу с учета. Для этого подайте заявление по форме КНД 1110061.

Следуйте инструкциям, которые предоставлены производителем кассы, и вовремя подавайте все нужные материалы в соответствующие инстанции. При возникновении трудностей рекомендуется обратиться за консультацией к специалисту по ККТ или в налоговую.

Закрыть расчетный счет

Эта задача включает несколько пунктов, которые вы должны выполнить в банке, где открыт счет.

Убедитесь, что все обязательства по счету выполнены. На счете не должно быть задолженностей и неисполненных платежных поручений. Закройте все открытые финансовые обязательства. Сведите все расчеты. Завершите все транзакции и переводы. Проверьте, не осталось ли на счете неразрешенных платежей и неисполненных поручений. Заявление на закрытие счета. Образец можно получить в банке или скачать с его официального сайта. Подготовьте документы. Паспорт гражданина РФ (или другой документ, удостоверяющий личность), свидетельства о государственной регистрации (ОГРНИП) и об постановке на учет в налоговом органе (ИНН). Посетите банк. Передайте сотруднику банка документы и уточните, есть ли дополнительные дополнительные требования, например, необходимость ликвидации всех депозитов или кредитов.

Банку может потребоваться некоторое время на обработку обращения. После завершения всех процедур поступит подтверждение о том, что счет закрыт. Это может быть справка или уведомление в электронном виде.

Подтверждение закрытия ИП

По окончании 5 рабочих дней выдается выписка из ЕГРИП и уведомление о снятии с учета.

Причины отказа в ликвидации ИП

Закрытие ИП не всегда происходит быстро. Причины отказа в ликвидации ИП могут быть различными, и важно понимать их, чтобы успешно завершить процесс. Основные причины отказа в ликвидации ИП:

Наличие долгов перед налоговой и другими государственными органами. Ошибки в документах, например, неверно указанные данные или пропущенные подписи. Несвоевременная подача документов.

Чтобы избежать этих проблем, нужно тщательно подготовиться. Убедитесь, что у вас нет долгов, проверьте все данные в документах и подайте их вовремя.

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Как закрыть ИП сразу после открытия в 2024 году

Чтобы понимать, как закрыть ИП в 2024 году, помните о том, что важно следовать всем рекомендациям и правилам. Сначала оплатите все налоги и сборы, затем правильно заполните заявление и подайте его в налоговую службу. Важно помнить, что ликвидация ИП требует внимательности и точности. Учитывая все вышеперечисленное, закрываем ИП, Пошаговая инструкция поможет предпринимателю в этом.

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