Пять вредных привычек удаленных работников, от которых нужно избавиться

После начала пандемии сотрудники стали работать еще усерднее, чтобы не потерять работу. К таким выводам пришла организация A Great Place to Work, которая провела опрос среди 800 тысяч человек. Однако в условиях удаленной занятости у многих появились вредные привычки, и руководителям приходится прикладывать больше усилий, чтобы их преодолеть. Вот как это сделать.

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Стремление изолироваться

Удаленные сотрудники на протяжении дня по несколько раз проводят видеозвонки с руководителями, членами команды и клиентами. Многие из них во время групповых звонков предпочитают отключать аудио или видео. Таким образом становиться невозможно отслеживать участие и заинтересованность работников в разговоре.

Чтобы избежать этого, руководителям стоит установить единые правила для видеоконференций. Также необходимо давать слово каждому, чтобы поддерживать вовлеченность всех участников конференции.

Проблемы с концентрацией

Для некоторых сотрудников переход на удаленный формат работы стал кошмаром. Оказавшись запертыми в маленьких квартирах и работая за кухонными столами, работникам стало труднее концентрировать внимание на текущих задачах и выполненять задания в срок.

Руководителям необходимо выделять время для того, чтобы лично общаться с членами команды. Так вы сможете обсудить их проекты, проблемы и просто спросить, как у них дела. Например, в конце рабочего дня можно проводить встречу, на которой сотрудники смогут поделиться своим мнением, переживаниями и разочарованиями.

Многозадачность

На дистанционной работе многие сотрудники чувствуют, что от них требуют больше, чем когда-либо. На протяжении всего рабочего дня и во время видеозвонков они занимаются различными мелкими задачами: читают электронные письма, отвечают коллегам или болтают с друзьями.

Поэтому руководителям необходимо с каждой отдельной командой обсудить краткосрочные и долгосрочные приоритеты компании, чтобы они могли сосредоточиться на ключевых задачах. Важно донести до сотрудников, что многозадачность, как правило, отрицательно сказывается на качестве работы.

Перегрузка

Удаленная занятость вынуждает многих сотрудников работать с раннего утра до поздней ночи. Такой подход в конечном итоге может привести к эмоциональному выгоранию.

Руководителям необходимо открыто говорить о рабочих часах. Старайтесь не отправлять письма сотрудникам в нерабочее время или дайте им понять, что они могут отвечать на них согласно своему графику.

Отсутствие профессионализма

Некоторые менеджеры считают, что удаленные сотрудники должны и дома выглядеть и вести себя так, как в офисе. Однако это не всегда уместно.

Руководители должны четко определить общие правила видеозвонков и границы допустимого. Возможно стоит ослабить существующие правила, если они слишком строгие.

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