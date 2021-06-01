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Истории

Пять вредных привычек удаленных работников, от которых нужно избавиться

Истории
Яна Носенко
Яна Носенко

Редактор «Историй» RB.RU

Яна Носенко

После начала пандемии сотрудники стали работать еще усерднее, чтобы не потерять работу. К таким выводам пришла организация A Great Place to Work, которая провела опрос среди 800 тысяч человек. Однако в условиях удаленной занятости у многих появились вредные привычки, и руководителям приходится прикладывать больше усилий, чтобы их преодолеть. Вот как это сделать.

Пять вредных привычек удаленных работников, от которых нужно избавиться

Содержание:

Стремление изолироваться 

Удаленные сотрудники на протяжении дня по несколько раз проводят видеозвонки с руководителями, членами команды и клиентами. Многие из них во время групповых звонков предпочитают отключать аудио или видео. Таким образом становиться невозможно отслеживать участие и заинтересованность работников в разговоре.

Чтобы избежать этого, руководителям стоит установить единые правила для видеоконференций. Также необходимо давать слово каждому, чтобы поддерживать вовлеченность всех участников конференции.

Проблемы с концентрацией

Для некоторых сотрудников переход на удаленный формат работы стал кошмаром. Оказавшись запертыми в маленьких квартирах и работая за кухонными столами, работникам стало труднее концентрировать внимание на текущих задачах и выполненять задания в срок.

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Руководителям необходимо выделять время для того, чтобы лично общаться с членами команды. Так вы сможете обсудить их проекты, проблемы и просто спросить, как у них дела. Например, в конце рабочего дня можно проводить встречу, на которой сотрудники смогут поделиться своим мнением, переживаниями и разочарованиями.

Многозадачность

На дистанционной работе многие сотрудники чувствуют, что от них требуют больше, чем когда-либо. На протяжении всего рабочего дня и во время видеозвонков они занимаются различными мелкими задачами: читают электронные письма, отвечают коллегам или болтают с друзьями.

Поэтому руководителям необходимо с каждой отдельной командой обсудить краткосрочные и долгосрочные приоритеты компании, чтобы они могли сосредоточиться на ключевых задачах. Важно донести до сотрудников, что многозадачность, как правило, отрицательно сказывается на качестве работы.

Перегрузка

Удаленная занятость вынуждает многих сотрудников работать с раннего утра до поздней ночи. Такой подход в конечном итоге может привести к эмоциональному выгоранию.

Руководителям необходимо открыто говорить о рабочих часах. Старайтесь не отправлять письма сотрудникам в нерабочее время или дайте им понять, что они могут отвечать на них согласно своему графику. 

Отсутствие профессионализма

Некоторые менеджеры считают, что удаленные сотрудники должны и дома выглядеть и вести себя так, как в офисе. Однако это не всегда уместно.

Руководители должны четко определить общие правила видеозвонков и границы допустимого. Возможно стоит ослабить существующие правила, если они слишком строгие. 

Источник.

Фото на обложке: Stock Rocket / Shutterstock

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