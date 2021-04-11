Рынок труда после пандемии: к чему готовиться компаниям

Кажется, мир постепенно возвращается в привычный режим. Однако несмотря на вакцинацию и вошедшие в привычку меры предосторожности, мы вряд ли сможем работать так, как раньше. Представляем основные тренды, которые определят рынок труда в ближайшее время.

Дистанционная работа

Большинство тех, кто работал удаленно, будет подключаться из дома по крайней мере один день в неделю.

Согласно новому исследованию Gartner, 69% работодателей ожидают, что по крайней мере половина их сотрудников в течение некоторого времени еще будет работать удаленно даже после того, как будет введена полная программа вакцинации.

«Люди будут требовать возможности работать из дома», — говорит Ричард Ривз из программы экономических исследований Брукингского института. Бизнесу, который этого не предлагает, может быть трудно искать персонал.

Компании уже нанимают руководителей специально для управления удаленными сотрудниками.

Текучесть кадров

После пандемии ротация персонала значительно вырастет.

«Во время пандемии сотрудники неохотно меняли работодателей, — говорит Брайан Кропп, руководитель направления управления персоналом Gartner. — Они переживали, что если у компании начнутся трудности, они не смогут удержать свое место. Многие также не решались сменить работодателя из-за страха присоединиться к полностью удаленной команде».

Но теперь все худшее позади, и «учитывая сдерживаемый спрос и улучшение экономики, работодатели должны ожидать увеличения ротации», — говорит Кропп.

Офисы изменятся и будут уменьшаться

Такие компании, как Target, Nordstrom и Salesforce, уже отказываются от офисных площадей из-за возросшей дистанционной работы.

Даже если все вернется в норму, общие столовые, мероприятия в офисах и корпоративные тренажерные залы заработают еще не скоро.

Встречи будут короче и реже

Дистанционная работа привела к значительному цифровому выгоранию.

По анализу агрегированных данных Microsoft Teams, в феврале 2021 года люди тратили на встречи на 148% больше времени, чем в феврале 2020 года.

Рескиллинг как социальная ответственность работодателя

По данным McKinsey, 17 млн рабочих в США должны будут найти новые рабочие места в результате сокращений во время пандемии. Для восстановления экономики необходимо обучить этих людей навыкам, нужным для получения новых рабочих мест. Для некоторых из крупнейших американских компаний это становится важнейшей социальной инициативой.

Amazon объявила, что к 2025 году бесплатно обучит 29 млн человек облачным вычислениям. За время пандемии Microsoft и LinkedIn повысили компетенции в области цифровых навыков у 30 млн человек.

Неравные условия

Ссылаясь на многочисленные опросы, Кропп считает: мужчины, скорее всего, вернутся в офисы раньше и на большее количество дней, чем женщины.

Это может усугубить гендерный разрыв в заработной плате: «64% менеджеров считают, что офисные работники более эффективны, чем удаленные работники, и, в свою очередь, скорее всего, дадут офисным работникам более высокую прибавку, чем тем, кто работает дома», — говорит он.

Суть в том, что пандемия стала катализатором всех рабочих тенденций — хороших и плохих. В новой реальности бизнесу предстоит готовиться к цифровой трансформации и расширению возможностей сотрудников.

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