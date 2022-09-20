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Истории

На автошоу в Детройте продемонстрировали летающий мотоцикл

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

На прошлой неделе во время Североамериканского международного автошоу (NAIAS) был продемонстрирован первый в мире летающий мотоцикл XTURISMO. Ховербайк выглядит как мотоцикл, скрещенный с дроном, и, по сути, так оно и есть.

XTURISMO работает на гибридном двигателе Kawasaki и способен находиться в воздухе 40 минут с максимальной скоростью до 100 км/ч.

На автошоу в Детройте продемонстрировали летающий мотоцикл

Одним из первых, кто прокатился на ховербайке, был Тэд Шотт, сопредседатель Детройтского автосалона, и его энтузиазм по поводу поездки был заразителен.

«Это просто потрясающе! — прокомментировал он. — Конечно, это создает небольшие опасения, но я был невероятно взволнован. У меня буквально мурашки побежали по коже, и я чувствую себя маленьким ребенком».

летающий мотоцикл XTURISMO на автосалоне в Детройте

Фото в тексте: Andy Morrison 

Комментируя качество езды, он назвал его вполне комфортным.

Сообщается, что модель уже доступна в Японии, а уменьшенная версия готовится к выпуску в США, который в настоящее время намечен на 2023 год. Стартовая цена составит $777 тысяч. К 2025 году производитель, стартап AERWINS Technologies, расположенный в Делавэре и принадлежащий выходцам из Японии, собирается значительно снизить эту цену до $50 тысяч.

И если AERWINS планирует выпустить новинку в США, автогород Детройт — подходящее для этого место.

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

«Для нас очень волнительно быть здесь, в Детройте, — прокомментировал основатель и CEO AERWINS Шухей Комацу. — Детройт — родина индустрии мобильности».

XTURISMO еще предстоит преодолеть множество препятствий, прежде чем его можно будет применять на практике. Он по-прежнему шумный, для его демонстрации требуется дистанционное управление, и, поскольку это eVTOL, в настоящее время его нельзя использовать на улице.

Ранее в Китае показали летающие автомобили, которые могут разгоняться до 230 км/ч.

Источник.

Фото на обложке: A.L.I Technologies

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