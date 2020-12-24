Международный конкурс по искусственном интеллекту направлен на то, чтобы популяризовать технологии среди молодёжи, дать возможность талантливым ребятам проявить себя. Для участия надо зарегистрироваться здесь до 31 января 2021 года. Призовой фонд конкурса — 10 миллионов рублей.

Идёт приём заявок для участия в Международном конкурсе по ИИ для школьников