Идёт приём заявок для участия в Международном конкурсе по ИИ для школьников

Международный конкурс по искусственном интеллекту направлен на то, чтобы популяризовать технологии среди молодёжи, дать возможность талантливым ребятам проявить себя. Для участия надо зарегистрироваться здесь до 31 января 2021 года. Призовой фонд конкурса — 10 миллионов рублей.
Участники могут соревноваться в одном из направлений:
- анализ данных зондирования Земли;
- EdTech;
- безопасность;
- рекомендательные сервисы;
- финансы;
- робототехника;
- беспилотные аппараты;
- медицина.
Конкурс состоит из заочного этапа, который стартует 31 января 2021 года, и очного этапа в сентябре 2021 года. Заочный этап состоит из двух частей: сначала школьники будут решать задачи на сайте конкурса, а потом поучаствуют в командном туре и предложат решения в области ИИ, а также пройдут индивидуальные испытания на знания этой области. Лучших пригласят на очный финал в Москву.
Участвовать могут школьники из всех стран мира.
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