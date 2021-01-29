10 причин учиться в средней школе в Канаде

Татьяна Чесалова, эксперт по среднему образованию за рубежом компании STAR Academy, расскажет о 10 причинах, почему же стоит отправить своего ребенка в Канаду.

Куда отправить ребёнка учиться за рубеж? Великобритания — престижно, элитно. США для тех, кто хочет быть впереди планеты всей. Но далеко не каждому подходят эти страны, ведь менталитет, отношение к иностранным студентам и даже климат очень важны для ребёнка. Канада — уникальная страна, которая представляет из себя микс эталонности британского образования, динамичности американской и фундаментальности российской систем образования.

1. Безопасность

Согласно рейтингу Global Peace Index 2020 года, Канада занимает 6-ое место в списке самых безопасных стран мира, что, безусловно, делает её крайне привлекательной для получения образования международными студентами. На учёбу в большинство канадских школ можно отправиться уже в возрасте 12 лет.

Показатель безопасности оценивается по 23 различным количественным и качественным показателям в трёх областях: степень социальной безопасности, уровень внешних и внутренних конфликтов и степень милитаризации. Кроме этого, в 2020 анализировалось также влияние пандемии и её последствий.

2. Климат и экология

Климатические условия Канады близки к российским — есть более благоприятные регионы с мягким климатом (например, окрестности Торонто или Ванкувера), есть своеобразная канадская «Сибирь» — Манитоба, Саскачеван или Альберта. В целом, большинство густонаселённых регионов Канады находится в зоне умеренного климата.

Природные богатства Канады включают 10% мировых лесов: более 50% страны покрыты лесом. Благодаря благоприятной экологической обстановке в Канаде средняя продолжительность жизни 82 года, а по уровню здоровья населения Канада входит в топ-20 стран, по данным The Bloomberg Global Health Index.

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3. Высококачественное образование

Система канадского образования признана одной из сильнейших в мире, она сочетает британскую основательность с северо-американской свободой. Персонифицированный подход, возможность выбора предметов на уровне старшей школы и серьёзное отношение к спорту — секретная формула успеха канадского подхода к обучению. Особенно высокие результаты канадские школьники демонстрируют в математике и естественно-научных дисциплинах.

Отдельного внимания заслуживает техническое оснащение школ. Частные и государственные учреждения Канады полностью компьютеризированы, повсеместно используются умные доски, Blackberry и IMAX. Новейшее лабораторное оборудование позволяет проводить даже самые сложные опыты в рамках курсов по естественным наукам.

Государственные школы ничем не уступают частным, так, например, Edward Milne Community School, входящая в государственный школьной округ Sooke, имеет собственный школьный театр и скелет кита прямо в фойе школы.

4. Возможность учиться на английском или французском

Канада — двуязычная страна. Большая часть Канадских провинций — англоязычная, однако, для тех, кто предпочитает французский, открыты двери множества школ Квебека, где обучение ведётся на французском языке.

Ребята, предпочитающие учиться на английском, могут углублённо изучать французский в большинстве школ англоязычных провинций. За несколько лет обучения легко можно освоить оба языка.

5. Отсутствие сложностей с поступлением

Немаловажный фактор при выборе Канады как направления для обучения — это то, что в большинство школ не требуется сдавать вступительные экзамены (как, например, в Англии). Для зачисления достаточно предоставить выписки по успеваемости из российской школы и пройти скайп-интервью с приёмной комиссией. Наиболее рейтинговые школы могут также выдвинуть требования по уровню английского, однако как правило, если уровень недостаточный, школа предоставляет возможности подтянуть его уже на месте. Для этого проводятся специальные курсы английского как иностранного для международных школьников. Сдача международных тестов по английскому языку или экзамена SSAT обычно не требуется.

6. Лёгкая адаптация

Канада – мультикультурная страна, почти все канадцы — эмигранты или потомки эмигрантов, поэтому международные студенты легко вписываются в любые сообщества. Политика Канады поощряет национальное разнообразие, представители различных этнических групп имеют возможность сохранить самобытность и национальные традиции, при этом полностью интегрируясь в канадскую культурную среду.

7. Возможность учиться в государственных школах для иностранцев по низкой стоимости

Важной особенностью системы среднего образования в Канаде является возможность обучения иностранных студентов в государственных школах. Международные программы существуют во многих из них. Обучение для ребят из-за рубежа платное, но стоимость значительно ниже, чем в частных школах. Так, в школах округа Avon Maitland год обучения в старших классах с проживанием в принимающей семье обойдётся в 25 500 CAD (прим. канадский доллар). Для сравнения, в частной школе на примере колледжа Pickering академический год будет стоить 68 235 CAD.

8. Безграничные возможности для спорта

Канаду можно сравнить с огромным спортивным комплексом. Большинство местных жителей ведут активный образ жизни и не мыслят своего существования без спортивных активностей: кемпинг, скалолазание, пеший туризм, плавание на каноэ и рафтинг, парусный спорт и верховая езда — это далеко не полный список того, чем канадцы занимаются в свободное время.

Возглавляет список популярности, конечно же, хоккей. На любительском или профессиональном уровне им занимаются чуть ли ни в каждой семье.

Так, например, типичный кампус школы-пансиона Pickering College включает поле для бейсбола, несколько гимнастических залов, крытый каток, беговую трассу и фитнес-зал.

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9. Лояльная иммиграционная политика

Канада — открытая для эмиграции страна. Не нужно быть миллионером или фиктивно выходить замуж, чтобы получить канадский паспорт. Переехать в Канаду можно вполне легально. Один из наиболее популярный путей — эмиграция через учёбу. Проучившись определённое количество лет в канадском вузе или колледже, студент получает возможность остаться в стране на довольно продолжительное время (предполагается, что за этот период выпускник найдёт работу и поменяет свой миграционной статус). Время на на поиск работы зависит от продолжительности обучения. Если образовательная программа длится менее 2 лет, то разрешение на поиск работы выдается на срок программы, если студент учиться два года и более, то у него есть 3 года.

Процедура настолько прозрачна, что существует огромное количество специализированных агентств по эмиграции, помогающих с оформлением документов.

10. Более интеллигентный вариант Америки

Несмотря на то, что у Канады много общего с Америкой — огромная территория, многонациональность, система образования и любовь к спорту — Канада всё-таки отличается. Вероятно, влияние оказало большое количество переселенцев из Европы. Безопасность и размеренность во всём — вот отличительные черты современной Канады. Последние месяцы показали, насколько по-разному канадцы и американцы реагирует на те или иные события. Так, например, движение BLM (Black Lives Matter), породившее массовых погромы в США и европейских странах, Канаду совсем не затронуло. Общество, безусловно, отреагировало, но цивилизованно, громить магазины и конфликтовать с полицейскими канадцы не стали.

Благодаря перечисленным критериям роль Канады на международной арене обучения детей-иностранцев растёт. И все родители, кто хотел бы отправить ребенка на учёбу в эту страну, легко могут подобрать оптимальную школу и город.