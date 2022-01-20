Школьники из Якутии начали разрабатывать пуховик с подогревом и Bluеtooth

В Якутии девятиклассники детского технопарка «Кванториум» приступили к разработке IT-пуховика с подогревом, включащимся через мобильное приложение по Bluеtooth.
Изделие планируют протестировать этой зимой, сообщила пресс-служба правительства Якутии.
Идея создать IT-пуховик пришла к девятикласснику школы №23 Якутска Валерию Максимову. Мальчик замерзал на остановке в ожидании автобуса, в этот момент его и осенила необычная мысль.
Обогревающая конструкция пуховика состоит из жилета, где нагревательным элементом является нихромовая нить. В качестве источника питания используются литиевые батарейки или водородные топливные элементы. В мобильном приложении можно будет выбрать режим обогрева. Связь телефона и пуховика поддерживается по Bluеtooth.
«Далее в нихромовую нить начинает поступать электрический ток, нить нагревается. В изделии предусмотрены три уровня подогрева, которые будут регулироваться в зависимости от силы подачи тока. Первый уровень подогрева подойдет для минус 25 градусов, второй - для минус 40, третий - для температур ниже 50 градусов», — рассказал создатель проекта Валерий Максимов.
К разработке пуховика подключились школьники Максим Захаров, Вячеслав Харитонов и Никита Егоров.
Команда девятиклассников планирует заменить нихромовую нить на углеволокно, так как оно безопаснее и потребляет меньше энергии. На данный момент юные разработчики собрали нагревательный элемент и занимаются созданием приложения. Выпуск прототипа IT-пуховика ожидается к февралю 2022 года.
«Планирую с февраля тестировать новый пуховик с подогревом по дороге из школы в технопарк и обратно. Затем мы дополним пуховик новыми функциями и выпустим обновленную модель», — поделился планами Валерий Максимов.
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Фото: технопарк Кванториум
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