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Новые покупатели для российский нефти, стабилизация цен в ресторанах: главное для бизнеса 17 сентября

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Минпромторг утвердил перечень товаров, которые запрещены к перевозке автотранспортом после перегрузки на границе с ЕС, Bloomberg назвал новых потенциальных потребителей российской нефти, отечественные банки вернулись к докризисному уровню выдачи потребкредитов, а мы продолжаем отслеживать главные инфоповоды, интересные для бизнеса.

Новые покупатели для российский нефти, стабилизация цен в ресторанах: главное для бизнеса 17 сентября
  • Аналитики Kpler считают, что РФ сможет продать 50% нефти, от которой отказывается ЕС, таким странам, как Индонезия, Пакистан, Бразилия, ЮАР, Шри-Ланка и некоторые страны Ближнего Востока (Bloomberg).
  • «Роснефть» назвала передачу своих «дочек» под управление германских властей «экспроприацией». Компания прорабатывает меры, включая судебные, борьбы за свои активы. 
  • Тайвань исключил РФ из безвизовой программы.
  • ЦБ РФ сообщил, что с 1 октября в целях защиты от мошенничества клиенты получат возможность самостоятельно вводить запрет на операции в онлайн-режиме либо ограничивать их параметры.
  • Российские рестораторы зафиксировали стабилизацию цен на закупку импортной продукции за счет налаживания логистики и нахождения новых поставщиков.
  • Поскольку с 1 октября доставка грузов из Европы в Россию иностранным перевозчиком возможна только до границы, Минпромторг утвердил перечень товаров, которые запрещены к перевозке автотранспортом после перегрузки. Это медикаменты, скоропортящиеся продукты и грузы, требующие особых условий хранения.
  • Средняя стоимость краткосрочной аренды квартир и апартаментов за год выросла на 24%.
  • Российские банки в августе вернулись на докризисные уровни выдачи потребительских кредитов: 2,3 млн ссуд за месяц (максимум с начала года).
  • Президент «АвтоВАЗа» в интервью «РИА Новостям» сообщил, что концерн создал первые 25 прототипов автомобилей нового семейства на базе Lada Granta, и модели уже прошли ряд испытаний.  

Фото на обложке: David Thielen / Unsplash

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