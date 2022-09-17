Минпромторг утвердил перечень товаров, которые запрещены к перевозке автотранспортом после перегрузки на границе с ЕС, Bloomberg назвал новых потенциальных потребителей российской нефти, отечественные банки вернулись к докризисному уровню выдачи потребкредитов, а мы продолжаем отслеживать главные инфоповоды, интересные для бизнеса.

Новые покупатели для российский нефти, стабилизация цен в ресторанах: главное для бизнеса 17 сентября