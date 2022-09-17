Новые покупатели для российский нефти, стабилизация цен в ресторанах: главное для бизнеса 17 сентября

Минпромторг утвердил перечень товаров, которые запрещены к перевозке автотранспортом после перегрузки на границе с ЕС, Bloomberg назвал новых потенциальных потребителей российской нефти, отечественные банки вернулись к докризисному уровню выдачи потребкредитов, а мы продолжаем отслеживать главные инфоповоды, интересные для бизнеса.
- Аналитики Kpler считают, что РФ сможет продать 50% нефти, от которой отказывается ЕС, таким странам, как Индонезия, Пакистан, Бразилия, ЮАР, Шри-Ланка и некоторые страны Ближнего Востока (Bloomberg).
- «Роснефть» назвала передачу своих «дочек» под управление германских властей «экспроприацией». Компания прорабатывает меры, включая судебные, борьбы за свои активы.
- Тайвань исключил РФ из безвизовой программы.
- ЦБ РФ сообщил, что с 1 октября в целях защиты от мошенничества клиенты получат возможность самостоятельно вводить запрет на операции в онлайн-режиме либо ограничивать их параметры.
- Российские рестораторы зафиксировали стабилизацию цен на закупку импортной продукции за счет налаживания логистики и нахождения новых поставщиков.
- Поскольку с 1 октября доставка грузов из Европы в Россию иностранным перевозчиком возможна только до границы, Минпромторг утвердил перечень товаров, которые запрещены к перевозке автотранспортом после перегрузки. Это медикаменты, скоропортящиеся продукты и грузы, требующие особых условий хранения.
- Средняя стоимость краткосрочной аренды квартир и апартаментов за год выросла на 24%.
- Российские банки в августе вернулись на докризисные уровни выдачи потребительских кредитов: 2,3 млн ссуд за месяц (максимум с начала года).
- Президент «АвтоВАЗа» в интервью «РИА Новостям» сообщил, что концерн создал первые 25 прототипов автомобилей нового семейства на базе Lada Granta, и модели уже прошли ряд испытаний.
Фото на обложке: David Thielen / Unsplash
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