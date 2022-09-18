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Прогнозы по ипотеке и рекордные размеры микрозаймов в России: главное 18 сентября

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

В ВТБ считают, что банки могут приостановить смягчение условий по ипотеке, россияне стали запрашивать рекордные суммы микрозаймов и чаще покупать российские смартфоны, а RB.RU продолжает освещать главные события дня из мира предпринимательства.

Прогнозы по ипотеке и рекордные размеры микрозаймов в России: главное 18 сентября

Мир

  • Министр обороны Австралии заявил, что страна «не рассматривает» ограничение на въезд для россиян. Политик подчеркнул, что санкции государства направлены против правительства России, а не рядовых жителей.
  • Бразилия из-за засухи готовится к рекордно низким запасам кофейных зерен. По словам президента Национального совета по кофе, к марту на складах страны будет храниться 7 млн мешков вместо комфортного уровня запасов в 9-12 млн.
  • Руководитель администрации Суэцкого канала Усама Рабиа сообщил, что доходы водного пути вырастут примерно на $700 млн в год благодаря повышению торговых пошлин.
  • Представитель Красного Креста осудил продажу почек в Таиланде ради покупки iPhone 14 Pro. Директор Тайского центра донорства органов Сопхон Мектон написал, что это «морально неправильно и неэтично».

Россия

  • Россияне увеличили размер запрашиваемых микрозаймов. Согласно исследованию Unicom, а августе средняя сумма кредита составила рекордные 24,8 тысячи — это на 1,5% больше, чем месяцем ранее.
  • Летом 2022 года доля покупок мобильных телефонов российского производства выросла до 26% — на 2% больше, чем годом ранее. При этом доля покупок сотовых из США снизилась с 5% до 3% («Русский стандарт»).
  • Глава «АвтоВАЗ» Максим Соколов считает, что спрос на автомобили Lada в России в 2023 году составит 500 тысяч машин, а общий спрос на авторынке вырастет до 1 млн, в 2030 году — до 1,5 млн, в 2035-м — до 2 млн.

Технологии

  • Telegram обновился до версии 9.0. В мессенджере появились сразу несколько новых функций, включая возможность авторизации с помощью Google и Apple ID и настройки приоритета загрузок для Android.
  • Глава китайского бренда смартфонов Redmi Лу Вэйбинг намекнул, что флагман Redmi K60, который выйдет в начале следующего года, может позаимствовать у iPhone 14 Pro интерактивную область Dynamic Island.
  • Премьер-министр Франции Элизабет Борн рассказала, что европейская страна планирует инвестировать более €9 млрд в космическую отрасль в течение ближайших трех лет. Это должно помочь в борьбе с изменениями климата, а также с развитием сотовой связи, систем геолокации и интернета.

Финансы

  • ВТБ: банки могут приостановить улучшение условий по ипотеке из-за риторики ЦБ. Регулятор предупредил о вероятном конце цикла снижения ключевой ставки и допустил, что она может вновь вырасти (РБК).
  • Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил ЦБ убрать в Системе быстрых платежей лимит на переводы физлиц между своими счетами в разных банках.
  • Брокер БКС с 1 октября вводит ограничение на покупку бумаг эмитентов из «недружественных» стран. Несмотря на рекомендации Банка России, компания решила ввести полный запрет в один шаг.

Фото: Unsplash

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