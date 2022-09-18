В ВТБ считают, что банки могут приостановить смягчение условий по ипотеке, россияне стали запрашивать рекордные суммы микрозаймов и чаще покупать российские смартфоны, а RB.RU продолжает освещать главные события дня из мира предпринимательства.

Прогнозы по ипотеке и рекордные размеры микрозаймов в России: главное 18 сентября