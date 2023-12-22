«Ростелеком» повысит цены на домашний интернет, рынок каршеринга вырастет почти на 41%: главное 22 декабря

Рынок каршеринга вырастет почти на 41%, в Нидерландах на Samsung подали в суд, Astellas решила прекратить производство антибиотика вильпрафен в России и другие новости 22 декабря.
Мир
- Голландские защитники прав потребителей подали в суд на компанию Samsung за повышенные цены на телевизоры. Компания в 2013-2018 годах заставляла розничных продавцов не опускать цены на телевизоры ниже установленного минимума.
Бизнес
- Концерты, SPA-зоны и развитие внутреннего туризма обеспечили российским игорным зонам рекордную посещаемость в 2023 году, сообщает РБК.
- С января 2024 года «Ростелеком» повысит цены на домашний интернет на 5–6%. Его абоненты уже получают уведомления об изменениях тарифных планов.
- Японская фармкомпания Astellas решила прекратить производство антибиотика вильпрафен в России. Его практически не осталось в аптеках, а в российском офисе Astellas и на заводе-производителе «Зио-Здоровье» потребителям говорят, что препарат выведут с рынка России, пишет РБК,
Транспорт
- В 2024 году рынок каршеринга вырастет почти на 41%, до 62 млрд рублей. Среди причин — рост цен на покупку и обслуживание личных автомобилей, подорожание поездок на такси.
Фото на обложке: ViewFinder nilsophon /
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