Рынок каршеринга вырастет почти на 41%, в Нидерландах на Samsung подали в суд, Astellas решила прекратить производство антибиотика вильпрафен в России и другие новости 22 декабря.

«Ростелеком» повысит цены на домашний интернет, рынок каршеринга вырастет почти на 41%: главное 22 декабря