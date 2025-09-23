Работа с нейросетями важна для 60% работодателей

Четверть сотрудников в России выполняют задачи с помощью нейросетей, а 60% компаний уже ждут от кандидатов базовых ИИ-навыков, выяснили в ходе нового исследования. Каждый четвертый работодатель в ближайшее время начнёт тестировать их у соискателей. Опрошенные руководители уверены: через пару лет знание нейросетей станет обязательным для большинства профессий.

Треть сотрудников регулярно используют ИИ

hh.ru и IT-компания Touch Instinct провели опрос среди 140 работодателей и 2700 соискателей. 26% работников регулярно используют нейросети, ещё 35% делают это время от времени.

IT, массмедиа, реклама и управление — основные сферы, в которых сотрудники обращаются к ИИ. В рознице и HoReCa (сфера гостеприимства и общественного питания) внедрение идёт медленно: там ИИ остаётся экзотикой.

Сотрудники назвали преимущества работы с нейросетями: ускорение выполнения задач (67%), экономия времени (63%) и повышение качества работы (33%). Лишь 10% совсем не видят пользы в ИИ.

Работодатели ищут кандидатов с ИИ-навыками

Результаты опроса работодателей следующие: шесть из десяти хотят видеть в сотрудниках базовую грамотность в ИИ. 34% компаний уже выделили такие навыки в вакансиях обязательными для маркетологов, PR- и SMM-специалистов. Для копирайтеров и контент-менеджеров — 27%, для аналитиков данных — 26%.

Каждый четвёртый работодатель планирует официально проверять владение нейросетями при найме и аттестациях.

Нейросети берут на себя креатив, тексты и цифры

Работодатели ценят нейросети в первую очередь за маркетинг и креатив (41%), а также за рутинные задачи: переводы, документацию и письма (39%). Ещё четверть компаний активно внедряют ИИ в дизайн, аналитику и разработку.

«Использование ИИ в IT повышает качество и скорость работы в два раза», — отмечает Вячеслав Лобозов, директор по развитию IT-компании Touch Instinct.

ИИ нравится не всем

Треть руководителей опасаются, что сотрудники перестанут развиваться и расти профессионально. 24% жалуются на падение креативности, а некоторые — на рост ошибок и лени. Сами работники признаются, что сталкиваются с трудностями при написании промтов и уже чувствуют зависимость от ИИ (20%).

Главная компетенция — умение спрашивать

60% работодателей называют ключевым навыком поиск информации и идей через нейросети. Далее идут аналитика данных (45%), генерация промтов (41%) и создание визуального контента (39%). Автоматизация кода и рекламных кампаний на повестке у меньшей части компаний.

В чем ИИ не заменит человека

Несмотря на тренд, есть зоны, куда ИИ не пускают. 44% работодателей уверены: стратегические задачи, переговоры, менторство и финальные решения должны оставаться за людьми. Искусственный интеллект пока что «младший помощник», а не управленец.

Тренд на два года вперёд

По прогнозам hh.ru, через 2–3 года ИИ-навыки станут необходимым условием в большинстве профессий. Уже сейчас 65% работодателей обращают внимание на упоминание работы с нейросетями в резюме, хотя лишь 6% считают это решающим фактором при найме.

