Зарплаты в 2025 году: 35% в России недовольны своим доходом

Рост зарплат застопорился: почти 30% россиян не получали прибавку уже три года, а 35% уверены, что зарабатывают меньше, чем заслуживают. При этом, по данным HR-холдинга Ventra, немногие могут говорить на тему денег — лишь 21% сотрудников готовы обсуждать доход с руководством.

Большинство россиян живут без ощутимого роста дохода уже несколько лет

HR-холдинг Ventra опросил более 1200 работающих россиян. Почти половина участников исследования (42%) оценивают свой уровень дохода как «средний»: хватает на еду и одежду, но не на крупные покупки. Ещё 13% признались, что не могут позволить себе ничего, кроме базовых расходов.

При этом рост зарплат для многих остаётся редким событием. 29% респондентов получили прибавку в 2024 году, 24% — от года до трёх назад, а 20% не видели роста дохода более трёх лет. Чаще всего повышение происходит из-за индексации (28%) или роста эффективности (26%). Ещё 19% связывают его с личным развитием.

Каждый пятый сотрудник готов сменить работу ради повышения дохода

Каждый четвёртый россиянин уверен, что оклады должны индексироваться с учётом инфляции. Однако на практике компании чаще повышают зарплаты за выполнение планов и KPI (28%) или проявление инициативы (24,8%).

Среди тех, кто не получает прибавку, треть (33%) надеется на улучшение ситуации, 30% стараются работать лучше, чтобы стать заметнее, а 19% решаются сменить место работы. Большинство сотрудников считают справедливым пересмотр зарплат один или два раза в год, причём рост на уровне инфляции или на 8–14% воспринимается как оптимальный.

Премии и бонусы — главный стимул в работе для 28% россиян

Финансовая мотивация у работников остаётся ключевой. 28% опрошенных заявили, что наибольший стимул к работе дают премии и бонусы, 26% — регулярное повышение зарплаты. Однако треть респондентов признала, что даже частые прибавки лишь немного усилили бы их трудовую активность.

В большинстве компаний обсуждение зарплат по-прежнему табуировано

36% респондентов отметили, что тема зарплат допустима, но не поощряется, а 28% избегают разговоров о доходах вовсе. Лишь 21% сотрудников готовы обсуждать оплату труда с руководством.

Главная причина — страх испортить отношения в коллективе. 42% опасаются, что новость о повышении коллег вызовет чувство несправедливости. Четверть работников (25%) заявили, что относятся к этому нейтрально.

Эксперт: открытость в оплате труда повышает лояльность сотрудников

Операционный директор Ventra Лусине Абгарян подчеркнула, что вопросы зарплат остаются одной из самых чувствительных тем для сотрудников. По её словам, отсутствие открытого диалога заставляет работников сомневаться в своей ценности для компании.

Лусине Абгарян отметила, что прозрачные условия оплаты и честное обсуждение вознаграждения способны повысить вовлечённость и производительность команд.

