Авито открыла бесплатный доступ к ИИ A-Vibe и A-Vision

Авито представила в открытом доступе две собственные нейросети — A-Vibe и A-Vision, созданные специально для электронной коммерции и адаптированные под русский язык. Обе модели доступны под лицензией Apache 2.0 и предназначены для автоматизации рутинных задач. На разработку и обучение нейросетей компания направила около 500 млн рублей.

Издержки на ИИ-моделей ниже на 50%

Текстовая модель A-Vibe и мультимодальная A-Vision разработаны дочерней компанией Avito Tech на основе открытых моделей Qwen 3 и Qwen 2.5-VL, но существенно переработаны под российский язык и специфику онлайн-торговли.

Разработчики создали собственный токенизатор для русского языка, что позволило почти вдвое ускорить генерацию текстов и повысить точность ответов. Модели обучались на реальных данных e-commerce и «понимают» структуру карточек товаров, пользовательских запросов и описаний. По оценке компании, использование A-Vibe и A-Vision снижает затраты на запуск и поддержку ИИ-решений до 50% по сравнению с зарубежными аналогами.

Инвестиции в развитие российской ИИ-экосистемы

Как отметил Андрей Рыбинцев, управляющий директор по искусственному интеллекту «Авито», открытие моделей — шаг к развитию технологической инфраструктуры в России. По его словам, компания стремится сделать ИИ-инструменты доступными не только для крупных игроков рынка, но и для стартапов, исследовательских групп и образовательных организаций.

Модели уже интегрированы во внутренние сервисы «Авито», а теперь становятся доступными и внешним пользователям. Они могут обрабатывать до 100 страниц текста за один запрос и не требуют сложной настройки: нейросети способны выполнять простые команды вроде «сделай резюме документа» или «проанализируй таблицу».

Применение в бизнесе, науке и образовании

Модели A-Vibe и A-Vision рассчитаны на широкий спектр задач — от корпоративной автоматизации до академических исследований. Для компаний они могут стать инструментом, который ускоряет обработку документов, создание текстов и описаний товаров, а также позволяет выстраивать более персонализированное взаимодействие с клиентами.

Разработчики смогут гибко настраивать и дообучать модели под свои задачи, размещая их как в облаке, так и на собственных серверах. В университетах и исследовательских центрах новые нейросети можно использовать в образовательных курсах, лабораторных проектах и экспериментах с промышленным ИИ. По словам Анастасии Рысьмятовой, руководителя направления больших языковых моделей «Авито», сейчас особенно важно развивать отечественные модели с открытым кодом, чтобы снизить зависимость от зарубежных решений.

Кроме того, эксперт отмечает: такие инструменты позволяют компаниям экономить миллионы рублей на адаптации иностранных технологий, а их оптимизированная архитектура делает их удобными для небольших команд, стартапов и образовательных инициатив.





